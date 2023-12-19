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珍惜生命｜原定一周後結婚　25歲男教師被迫5日交84篇教案　疑不堪工作壓力大跳樓亡

都市病 23:00 2023/12/19

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盡責男教師工作壓力太大輕生。內地一名25歲男教師原訂一周後結婚，卻在婚禮前夕突然一躍而下結束生命，家人發現他被安排不合理多的工作量，被要求在5日內完成84篇教案、每周上課50多個小時，最終不堪工作壓力釀成悲劇。

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綜合內媒報道，廈門技師學院一名25歲姓徐男導師，於本月4日上午8時許，穿著工服及戴著職員證，在學校附近的租處從13樓一躍而下身亡。

徐男原訂一周後與未婚妻結婚，卻毫無預兆下突然輕生，令家人難以理解。直至姊姊翻查其手機及電腦資料，發現在校內當班主任的弟弟被不合理分配工作，質疑校方違規增加弟弟的課時，大幅增加其工作量，最終弟弟因工作壓力太大而輕生。

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5日須完成84篇教案 每周課時50小時

徐男生前的通話紀錄亦被公開，可見他於11月17日被校方要求，在5天內完成84篇教案，​​6日後他因發燒申請延緩提交卻遭拒絕，當時盡責的徐男仍回覆「我周末趕一趕，周日一定給你」；另外他一個學期便要上263.5小時課堂，即平均每周上課50多小時，幾乎是正常工作量一倍，加上作為班主任，在課餘時間還要處理學生事務，同時被要求兼顧教務處及學生事務處​​的工作，強制要求去對學生賣保險。徐男曾在對話中多次抱怨學校「教案趕不完」、「排課頭都大了」、「太累」等。

母悲痛每日苦候亡兒回家

事發後家屬五度到學校討公道，校方卻拒絕承認責任：「人又不是死在學校」、「學校肯定是沒有責任的」，徐男父母在學校會議室苦等一個晚上，翌日因不適送醫，更在兒子頭七當天，被踢出學校的所有群組。姊姊悲嘆弟弟離世後，身為退伍軍人的父親，崩潰地在地上哭得像個孩子，媽媽更變得神智不清，

「天天在家門口抱著弟弟的遺物，等著弟弟回家吃飯，甚至連女兒都不認識。」

廈門技師學院回覆傳媒指，事情已在調查中，校方正積極與家屬協商，具體細節不便公開，更強調網上很多不實消息，對學校造成負面影響，將透過法律途徑處理。

近4成打工仔感工作壓力嚴重

有機構發現香港打工仔同樣面對巨大工作壓力，基督教服務處今年6月公布一項訪問627人的調查，發現近4成受訪者自認感到工作壓力嚴重，更有19.5%曾想過自殺或傷害自己，且有近35%曾因面對困難而請假。機構呼籲政府資助中小企參與僱員支援服務，僱主亦可考慮在工作間設立「精神健康急救員」，以及早識別員工精神健康問題，並呼籲僱員可學習提升身心健康，以及為身邊人進行「精神健康急救」，方法包括︰

個人抗壓

  • 多做運動
  • 維持適當飲食
  • 保持社交連繫
  • 定下目標
  • 自我放鬆和休息

精神健康急救法

  • 接觸當事人、評估和協助處理危機
  • 非批判性地聆聽及溝通
  • 給予當事人支持及提供資料
  • 鼓勵當事人尋求合適的專業援助
  • 鼓勵當事人尋求其他支援

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