唱好音樂故事丨發掘王菲捧紅張敬軒　陳少寶信香港仍可有巨星

▲ 陳少寶當日看好張敬軒，力邀他來港成功發展，軒仔亦有為今次《唱好音樂故事》任嘉賓。

資深唱片騎師陳少寶，曾任職唱片公司30多年，見證香港樂壇的盛世光芒。由新藝寶年代的張國榮、Beyond、王菲，後期慧眼力捧張敬軒，種種樂壇典故和天王天后的前塵往事，要成為大學課題也是可行，而陳少寶近日在香港電台主持的全新音樂人訪談節目《唱好音樂故事》，或者正是輕試水溫。

這次應陳少寶邀約受訪的樂壇友好，包括（排名依筆劃序）李克勤、草蜢、張敬軒、陳慧嫻、陳潔靈、葉廣權、歐丁玉、黎彼得、鮑比達（Chris Babida）、聶安達（Anders Nelson）、關維麟、蘇永康等，主題是藉著流行金曲分享背後的故事與人生感悟。

▲ 邀約受訪的樂壇友好包括李克勤。

這批嘉賓都是陳少寶相識多年的好朋友，節目上也只談音樂風月，沒有八卦花邊。「有很多經典金曲，樂迷耳熟能詳，但一些製作背後的秘密，未未人人知，因為我是有份參予製作的人，甚至可能比受訪的歌手更清楚，好像第一集找陳慧嫻談《傻女》，有些故事連她都未聽過。」

而他為節目而要做功課，聽回許多昔日歌曲，都感受良多。「以前聽黎彼得寫的一些詼諧歌詞，沒有太大感覺，現在聽回，才發現許多諷刺時弊的內容都未有過時。」

慧眼發掘王菲

陳少寶80年代是電台DJ出身，後來先後入職新藝寶、正東至環球的唱片高層，合作過的歌手星光熠熠，87年張國榮由華星跳槽至新藝寶，同年推出的《Summer Romance》更成為全城話題。陳少寶又曾一手發掘王菲，簽她來港發展，成功打造成華語天后。

▲ 陳慧嫻在節目首集，回顧成名作《逝去的諾言》的感受。

談起往事，陳少寶不諱言是自己最深刻的成功個案。「當時決定要簽一個內地來的女生來港發展，甚至她連廣東話都未講得好，是很大膽的決定，公司的團隊都很有意見。因那時快到97回歸，我就想到是否可以早點計劃內地的音樂元素呢？所以才決定要捧她。」

出道時以王靖雯為藝名的首張大碟，陳少寶還親自為其中一首歌《有緣的話》任旁白。他笑道：「連老闆都親自落場錄，其他人沒話說了吧。」

陳少寶自言可能是祖籍上海，故一直對北方事物有份感情。王菲以外，另一個成功例子是張敬軒。「2002年時，我已經在想，珠江三角州是一個很大的市場，當時便開始四出物色有關歌手，後來看到剛在廣州起步的張敬軒，覺得很有潛質，便即時邀他加盟到香港的環球唱片，今日他已經是香港數一數二的受歡迎歌手，自己都算很安慰。」

主理獨立音樂廠牌

曾經作為唱片業高層，陳少寶相信音樂是生意，不能太過偏離大眾口味；不過屬音樂發燒友的他，亦有過創新破格的行徑，如曾經90年代尾成立過以非主流音樂品牌「非池中」，為不少獨立歌手製作唱片，包括為劉以達推出概念大碟，又發掘了胡蓓蔚等。

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他憶述：「因為當時做商業唱片已十分成功，市場上可以容納新事物，故老闆願意投資一些較冷門的東西，當然我都希望獨立音樂賣到錢，譬如劉以達的唱片，會找王菲、張學友主唱，結果銷量都是不錯，其實當年還希望可以發掘更多內地歌手，可惜後來唱片業遇上盜版CD，加上公司要重組，這個廠牌只約維持了3年便結束，現在回看，最成功是能夠在一間大公司主管到獨立的品牌，是很有滿足感的。」

跟大學生交流

陳少寶現時已退下唱片業的前線，主要主持電台和網上節目，又在香港大學教書，明言距退休日子還遠。「我今年69歲，但音樂可以使人年青，世界變得很快，自己可以在大學裡，把音樂知識和人生經歷分享給年青人，同學們又十分投入，便已經開心過中六合彩，所以只要我身體還是可以做，都一定會繼續工作下去。」

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現時他仍是樂壇十分留意，會關心哪些新人出道、頒獎禮動向，對於是否仍可以有新王菲、新張敬軒的出現，他仍是十分樂觀期待。「如果你問我，大灣區的音樂市場是有得做，香港還是有可以捧出新人的勢頭，和有駕馭潮流的優勢，如果配合到網絡的力量，仍然可以造出好爆的未來巨星。」

記者:陳家昌

