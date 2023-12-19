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【失業率】最新失業率維持2.9%　就業不足率維持1.0%

社會 16:42 2023/12/19

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最新失業率維持不變。（朱永倫攝）

根據政府統計處今日（19日）發表的最新勞動人口統計數字，2023年9月至11月經季節性調整的失業率為2.9%，與2023年8月至10月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平。與2023年8月至10月比較，在2023年9月至11月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

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總就業人數由2023年8月至10月的3,713,400人，下跌至2023年9月至11月的3,708,700人，減少約4,700人。同期的總勞動人口亦由3,829,200人下跌至3,821,100人，減少約8,100人。
 
失業人數（不經季節性調整）由2023年8月至10月的115,800人下跌至2023年9月至11月的112,400人，減少約3,400人。2023年9月至11月的就業不足人數為36,600人，與2023年8月至10月的數字（36,700人）大致相若。
 
勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「2023年9至11月經季節性調整的失業率維持在2.9%不變，與2023年8至10月相同。就業不足率亦維持在1.0%不變。總就業人數的跌幅收窄，下跌4,700人至3,708 700人，而勞動人口則進一步下跌8,100人至3,821,100人。失業人數下跌3,400人至112,400人。」

2023年9至11月各個行業的失業率普遍維持在低水平，與上一個三個月期間相比，大多只有輕微變動。展望將來，孫玉菡說：「勞工市場短期內應會維持緊絀。儘管仍然不利的外圍環境或會有一些負面影響，預期訪港旅遊業和私人消費的進一步復蘇會繼續支持勞工需求。」
 
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