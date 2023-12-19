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【易通行】香港仔隧道星期日上午5時起實施易通行　4通宵巴士線及3小巴線須改道

社會 16:36 2023/12/19

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（資料圖片）

運輸署今日（19日）宣布，香港仔隧道將於週日（24日）上午5時起實施「易通行」，屆時所有人手收費亭及快易通車道將會取消，駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。

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為配合實施「易通行」，香港仔隧道一帶會由週日凌晨1時起分階段實施臨時交通及運輸安排。香港仔隧道來回方向及其支路將會由凌晨4時至上午5時臨時封閉。隧道臨時封閉期間，4條通宵專營巴士路線，包括N72、N90、N170及N171號線，需改經南風道、深水灣道、黃泥涌峽道及跑馬地一帶，以及3條港島通宵專線小巴路線，包括N4A、N4C及N40號線，會改經南風道、深水灣道、黃泥涌峽道及司徒拔道。

運輸署表示，截至昨日，當局發出的車輛貼數目超過81萬張，佔全港已領牌的車輛超過99%，約92%的車輛已開立「易通行」戶口。現時「易通行」在青沙管制區、城門隧道、獅子山隧道、三條過海隧道及大老山隧道平均每日收取約51萬架次的隧道費。
 
運輸署提醒尚未繳交隧道費的車主必須在駛經隧道後的14個工作天內繳交。他們可以登入「易通行」網站或流動應用程式，查閱和繳交應繳付的隧道費，逾期繳交會被徵收175元附加費，而逃避繳交隧道費每程最高可被罰款$5,000及有關車輛將不會獲續牌。

車主如需協助，可瀏覽「易通行」網站、致電24小時客戶服務熱線3853 7333，或前往四個客戶服務中心、四個服務點，以及位於指定港鐵站的諮詢站（服務至二○二四年一月三十一日）。上述設施的地點及服務時間見附件三。

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責任編輯：黃小冰

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