飲食攻略｜營養師教吃聖誕大餐不怕升磅　10款低脂派對美食要識揀

▲ 聖誕新年派對美食要識揀，註冊營養師黃雅婷精選10款低脂食物不怕增磅。

又到普天同慶的聖誕節。每年這個時候，幾乎每位客人的飲食日記上，都充斥著與親朋好友的大餐飯局。

「雖然今年冬天不太寒冷，你已減掉30磅脂肪，少了身體內置的『保暖衣』，不能再只穿背心短褲外出啊！」我說。

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Betty得意地說︰「我每次上來，都要絞盡腦汁，以最輕狀態來『上磅』！」隨後，她遞上為公司訂的西式到會套餐給我看。

她對公司的聯誼活動十分熱心，每年都會負責柯打聖誕到會，她問︰「麻煩你幫我看看有哪樣菜式適合我？我希望今年除了年尾的自助餐外，其他餐都能控制得當，繼續減脂，2024年前能多減3磅，回到我未嫁時最標準的105磅！」

「前菜可選較低脂的煙三文魚凱撒沙律、巴馬火腿配蜜瓜、火炙吞拿魚沙律等。主菜的話，火雞、燒春雞、燒牛柳、白酒煮蜆、燒豬手、白酒煮青口都是較低脂之選。」我拿著餐單為她細選。

▲ 蒜香通常是用蒜蓉加入大量橄欖油和牛油炒成的，別中陷阱；而白汁意粉顯然較高脂，因為用忌廉和牛油烹調而成。（iStock圖片）

Betty問︰「選意粉的話，蒜香意粉是否較佳？」

「蒜香通常是用蒜蓉加入大量橄欖油和牛油炒成的，別中陷阱，以為多蒜等如健康！白汁意粉顯然較高脂，因為用忌廉和牛油烹調而成。我會建議你選番茄海鮮意粉或白酒蜆肉意粉。番茄和白酒意粉雖然也會用油煮，但卻比前兩者清淡。」我提醒並讚賞她︰「其實你這麼成功，已減了不少脂肪，不如這餐就放假，開心一下吧！」

饞嘴的Betty笑着說︰「今餐我會盡量選擇這些低脂菜式，我的重點餐要留在月尾的自助餐啊！」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）