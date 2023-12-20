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打機成癮︱兒子不做功課沉迷打機　媽媽威脅摧毀遊戲心血網民急勸阻：恐有反效果

育兒資訊 18:34 2023/12/20

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台媽的處理引起網友勸阻，可能會有反效果。

很多小朋友都喜歡「打機」紓壓，亦有學校課程透過網上遊戲來推行STEM教育。不過在普遍媽媽眼中，愛打機就是不愛讀書的表現。近日有媽媽表示，因為兒子沉迷電子遊戲，不做功課，她揚言要將兒子的電玩遊戲「摧毀」，以儆效尤，結果引來網友勸阻，指可能會有反效果。

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有台灣媽媽在Facebook群組「爆怨公社」發帖，指兒子最近沉迷網上遊戲《Minecraft》，不願做功課，於是她仿效外國父母的做法，揚言要把遊戲解除安裝，並刪除所有遊戲紀錄，更補充一句「看你要不要認真」。

帖文一出引起熱議，不少網民都反對樓主的做法，並認為有機會引致反效果，紛紛留言勸阻，「妳這種移除法，破壞他的心血，只會讓孩子越來越疏離妳，不是要妳放給孩子爛，任意玩到爽，但是這方法真的只會讓孩子越來越討厭大人」、「妳這樣他真的更不會認真，只會更與妳對立」、「你以為這樣有用喔？你只是會讓你的小孩痛恨你而已」、「負面思維永遠是最沒有出息的方式」。

有網友嘗試提供解決方法，「幫你兒子請一周的假，然後按表操課玩遊戲，一天16小時玩遊戲連續玩七天看到遊戲會不會吐」。亦有網友希望樓主能換位思考，「試想你做了很久的東西忽然被直接刪除，如果我是小孩，我會覺得反正你都刪掉了，即便最後我成績上來，也沒東西能玩了。那我又何必寫作業，反正甚麼都沒了」。

Minecraft世界讓玩家可以認識到不同專業學科和技術。（相片來源：FB《爆怨公社》）

有網民指出，其實網上遊戲《Minecraft》世界中很多東西都是模仿真實世界。玩家透過遊戲可以認識到不同專業學科和技術，包括STEM教育，培養各種跨學科的知識及軟技能。若將《Minecraft》用得其所，對小朋友而言，其實是一個不錯的教育工具，因此處理小朋友的問題未必要採用「極端」手段。

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責任編輯：王明芳

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