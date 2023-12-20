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減肥陷阱｜節慶飯局節制進食仍急增2磅　營養師黃凱詩揪出酒精致肥元兇

保健美顏 12:26 2023/12/20

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營養師黃凱詩提醒派對飲酒勿過量，小心墮入增磅陷阱。

臨近聖誕，戰友們的應酬飯局可以用排山倒海去形容，若不好好安排「大餐後調節」，體重隨時步步高陞。

May姐上磅後驚叫︰「兩磅！太可惡了，已經很節制。」從飲食紀錄中，看得出她的確很收斂。

我隨便一問︰「應酬少不了酒精，有碰過嗎？」

她突然醒起︰「噢！喝了2杯紅酒和3杯威士忌。問題很大嗎？」

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戰友很多時只著眼於食物的熱量，其實飲品的破壞力，都可以很驚人，酒精類飲品的熱量更是「高」深莫測！我說︰「通常一杯紅酒，大約120毫升左右，熱量約有125卡。所以，喝過兩杯，已額外攝取了250卡，如同當晚多吃一個漢堡包的熱量。」

她大驚︰「我的天啊！漢堡包？很久沒有碰，一下子便幹掉一個，太嚇人。」

我續說︰「因為酒精的熱量僅次於脂肪！每克脂肪有9卡，每克酒精都有7卡啊！酒品的熱量多寡，大概可以看其酒精濃度略知一二，烈酒如威士忌和伏特加等，約含40%酒精，一小口的45毫升，已經有116卡，千萬別輕視。」

一杯紅酒，大約120毫升左右，熱量約有125卡，飲兩杯就等如吃掉一個漢堡包。（iStock圖片）

May姐說︰「常以為啤酒才致肥吧！」

我說︰「普通啤酒，熱量約有5%，一罐355毫升大約是153卡左右，大眾誤以為啤酒才致肥，因為嗜啤酒的人，一下子可以喝很多，熱量就是因為量多而增加。」

她說︰「愛紅酒的人也可以喝很多，我的丈夫一口氣可以幹掉一瓶。」

我說︰「一支紅酒約800卡，差不多是兩個巨無霸的熱量了！」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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