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父女關係︱父染毒癮愛滋成植物人　法官因一事讓女兒免除扶養責任

家事百科 11:59 2023/12/22

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天下無不是父母，但現實卻有一名從不照顧女兒的父親。台灣一名染有毒癮的六旬男子，不單屢次犯事多次進出監獄，同時患有愛滋病，長年缺乏對兩名女兒的照顧，近期意外成植物人，兩女認為父親從未盡養育責任，故向法庭申請免責照顧，最終勝訴。網民認為，這種父親應處以安樂死，免浪費納稅人金錢照顧。

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綜合台媒報道，台灣新竹縣一名61歲陳姓男子，17歲已染上毒癮，未成年時犯下擄人勒贖，頻繁進出監獄，更未服兵役，但同時仍結婚生下2名女兒，而姓任的妻子亦是長期服刑，出獄後行蹤不明，音訊全無。

兩姐妹由祖父母、叔叔及姑姐等人照顧，並負擔全部生活費用。姑姐對小姐妹疼愛有加，拍拖時擔心姊妹無人照顧，更會帶著二人一起出去約會。當姊妹婚姻當天，親生父母依舊下落不明，由叔叔、嬸嬸擔任證婚人。

今年10月該名陳姓男子酒後不醒，意外淪為植物人，政府通知兩名女兒照顧及負擔醫療費用，但二人強調，昔日遭父母拋棄，未曾扶養她們，也不曾感受過父愛，彼此關係陌生，於是向法庭申請免除扶養義務。經法庭審理後，同意該男子未對女兒盡過責任的原因，裁定免除扶養義務。

相關報道一出，引起不少網民迴響，認為法官明理、中肯，「法官英明！判的好」，兩姊妹要孝順養大她們的家人，亦有網民指，事件難為了納稅人，「可憐的納稅人也要養這種人」，覺得法官應給予安樂死的判決，「這樣的父親活著很辛苦，判決讓他安樂死！」。

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責任編輯︰王明芳

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