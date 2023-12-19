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【機票優惠】大灣區航空首間客務中心投入服務　即日起5天指定機票買一送一

社會 16:51 2023/12/19

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

大灣區航空首間客務中心投入服務，即日起5天指定機票買一送一。（大灣區航空提供）

大灣區航空首間客戶服務中心現已投入服務，中心位於高鐵香港西九龍站，為香港及內地顧客提供大灣區航空及東海航空機票預訂、票務服務、 紀念品銷售，以及處理查詢。

最新影片推介：

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TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危

為慶祝客戶服務中心投入服務，大灣區航空現聯乘東海航空推出買一送一限時優惠。由即日起至 2023 年 12 月 23 日，凡購買一張大灣區航空由香港出發的單程或來回「自在飛」（Flex Go）機票，即可換領一張東海航空由深圳或珠海出發前往任何一個指定航點的單程或來回機票，推廣期及名額有限。是次推廣須受有關條款及細則約束。 詳情參閱官方網站

大灣區航空客戶服務中心設於高鐵香港西九龍站 B2 層 WEK B2-4 號舖（近抵港 大堂 A 出口）。服務時間為星期一至日（公眾假期照常）上午九時至下午六時。

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責任編輯：陳麗娜

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