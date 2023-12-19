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【聖誕元旦假期】入境處料有903萬人次出入境　周6及下周2為出入境高峰期

社會 16:55 2023/12/19

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（資料圖片）

入境處預計，今年聖誕節及元旦假期期間，即12月22日至26日及29日至明年1月1日，預計約有903萬人次，包括香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港。當中約83.5%旅客，即約754萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境較為繁忙的日子為本周六（23日），出境人次約54.9萬，而入境高峰期則為下周2（26日），料入境人次約62.6萬。

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入境處估計假期期間，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計分別每日平均約有21.7萬，18.4萬及11.8萬人次出入境。

入境處稱，為疏導假期期間的旅客流量，已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，並加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流；同時會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。另一方面，亦會連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。
 
入境處呼籲，所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播；旅客可瀏覽入境處網頁，查看各邊境管制站的繁忙時間。此外，市民及旅客亦可以透過入境處流動應用程式隨時隨地查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間。

香港居民在外旅遊時如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」二十四小時求助熱線（852）1868。

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責任編輯：黃小冰

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