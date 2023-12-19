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消委會測試丨40款中逾半含致敏香料　一文睇15款嬰幼兒潤膚乳安全清單

兒童健康 17:38 2023/12/19

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一文睇15款嬰幼兒潤膚乳安全清單。

天氣乾燥，家長要為孩子注意皮膚保濕紓緩。消委會早前曾測試過市面上40款嬰幼兒身體潤膚乳，發現有22款樣本含香料致敏物質；另有9款驗出芳樟醇或檸檬烯，其經過氧化後可形成致敏性較高物質；而有15款樣本，沒有檢出相關物質和人造麝香。

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在消委會測試的40款嬰幼兒專用身體潤膚乳中，有13款說明初生嬰兒適合使用。樣本價格由約12元至318元不等。結果顯示22款樣本檢出香料致敏物質，其中有10款檢出3至10種香料致敏物；另有16款樣本檢出「芳樟醇」或「檸檬烯」，包括9款說明帶有薰衣草香味或含有薰衣草相關成分的樣本。

消委會指出，「芳樟醇」或「檸檬烯」經過氧化，可形成致敏性較高的物質，含有這類物質的產品開封後，宜於使用期內盡快使用。

其中1款含歐盟禁用香料

在被檢出含香料致敏物質的樣本中，有一款「Aveeno Baby 嬰兒薰衣草舒靜保濕乳」檢出歐盟禁用於化妝品的香料物質新羚蘭醛（HICC），以及同樣被受關注的羚蘭醛（BMHCA）。

HICC是高致敏性的致敏物，有海外研究提出這種香料是令兒童出現皮膚過敏的常見致敏原之一，亦是與接觸性皮膚炎有關的成分；而BMHCA則是已確認的接觸性致敏物，被歐盟建議歸類為具有生殖毒性第1B類物質，即推定為對人類有生殖毒性的物質。

在消委會的報告顯示，共有15款樣本沒有檢出香料致敏物質和人造麝香，較適合對香料有過敏反應的人士選用：

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消委會引述海外皮膚研究指出，初生嬰至8歲兒童接觸強烈致敏物（strong sensitizers），有機會出現過敏反應。研究強調，儘管供幼兒使用的產品中香料物質含量一般較低，但若在年幼時期已開始經由護膚品及玩具接觸到多種香料致敏物質，可增加皮膚過敏及接觸性皮膚炎機會。

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責任編輯：王明芳

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