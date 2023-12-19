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國際級天后Celine Dion患罕見病　胞姊透露妹妹病況：已無法控制肌肉活動

娛樂 17:02 2023/12/19

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國際級天后Celine Dion

主唱《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》等金曲的國際級天后Celine Dion，在去年12月宣布患上罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff-person syndrome，簡稱SPS），之後把原本計劃的巡迴演唱會取消專心養病。

在上月，Celine Dion往拉斯維加斯睇曲棍球賽，之後還在社交網站上載與球員的合照，當大眾以為她的病況已漸好轉，無奈近日卻又傳健康狀況進一步惡化。

【樂壇天后】Celine Dion坦言患罕見病情況惡化　宣布取消所有演唱會：令大家失望了

Celine Dion曾到拉斯維加斯睇曲棍球賽。

患病率僅百萬分之一

Celine Dion胞姊Claudette日前接受外媒訪問透露妹妹近況，無奈稱：「她很努力，但控制不了肌肉，使我心碎。的確，我們與她都夢想可以重返舞台，但是以甚麼形式？我也不知道」。

她指，這個病的患病率僅百萬分之一，暫沒多少醫學研究去幫助治療，而Celine一直很堅強及自律，堅持不坐輪椅維持正常活動，同時每日都有大批粉絲打電話及送禮物為她打氣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

Celine Dion 罕見病 歌手