  • 11°C
香港時間 : 20231221日 (週四) 11:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

失眠致死｜研究剝奪小鼠睡眠4天　睡眠不足致死真相曝光　因身體一系統被過度激活

保健美顏 08:04 2023/12/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

8成實驗鼠被剝奪睡眠死亡！研究揭睡眠不足致死真相：因身體一系統被過度激活。

睡眠不足是都市人的通病，但原來亦有致死風險。有中國科學家通過對實驗老鼠進行長期睡眠剝奪實驗首次確定，首次確定哺乳類動物睡眠不足會導致免疫系統過度激活，這是不睡覺致死的真正原因，相關研究日前已在國際科學期刊《細胞》刊登。

最新影片：

活得健康啲
飲食攻略·聖誕節丨聖誕歎自助餐　頭3碟揀咩食好？　營養師分享7招健康「回本」

實驗鼠出現多器官功能障礙綜合症

北京生命科學研究所及清華大學生物醫學交叉研究院的研究團隊，早前對實驗老鼠進行為期4天的長期睡眠剝奪實驗。他們將實驗鼠安置在一個水深到小鼠腳踝籠子裡，當小鼠將要入睡時，牠們的鼻子就會接觸到水面而被立刻喚醒。

據腦電圖及肌電圖檢測結果顯示，這些實驗鼠一天當中有96%的時間處於清醒狀態，與經歷傳統睡眠剝奪實驗的小鼠在壓力和代謝水準上相當。結果顯示，有80%實驗鼠過早死亡。病理檢測發現，長期剝奪睡眠會導致實驗鼠出現多器官功能障礙綜合症，同時或相繼並發2個及以上系統或器官的急性功能障礙或衰竭。

體內兩因子速累積　免疫系統被過度激活

研究人員同時測量了實驗鼠在整個睡眠剝奪過程中，體內27種促炎細胞因子和趨化因子的血清水平，以及血液白細胞情況。結果顯示，隨著睡眠剝奪的時間越長，實驗老鼠血液中的促炎細胞因子和趨化因子迅速積累，進入循環系統的中性粒細胞逐漸增多。研究人員隨後對實驗鼠的促炎細胞因子信號通路進行抑制，發現這些實驗鼠在長期睡眠剝奪後仍然存活。

因此，研究人員得出結論指，長期睡眠剝奪產生的多器官功能障礙綜合症（MODS）由細胞因子風暴綜合症（CSS，一組代表多種炎症反應的紊亂性疾病，可導致器官損傷、發病和死亡）引起，不睡覺致死的真正原因估計是免疫系統的過度激活。當應用在人類身上時，則表現為發炎細胞因子過度釋放，最終引起器官損傷，甚至死亡。

睡眠不足、淺眠 增加患腦退化症風險

國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）亦曾刊登一項歷時25年的追蹤研究，顯示每日睡眠少於6小時的人，患腦退化症風險增加1/3、患心血管疾病風險上升。對此，美國波士頓大學研究人員解釋，缺乏睡眠會導致大腦中的有毒代謝物「β-澱粉樣蛋白」沉積，增加腦退化症發病機會。還會在心理層面增加焦慮症、抑鬱症、精神分裂症等精神疾病的發生機率、甚至患癌。

《美國醫學會神經學期刊》（JAMA Neurology）也曾發表「老化與深層睡眠減少」有關的研究。澳洲莫納殊大學心理學和神經學副教授Matthew Pase與團隊在17年的追蹤研究中發現，隨時日深層睡眠下降幅度愈大的人，罹患腦退化症的風險更高：

「52名參與者被診斷出患病。每年深層睡眠每減少一個百分比，罹患失智症風險增加27%、腦退化症風險增加32%。」

科學家還發現，「深層睡眠減少」會從60歲開始加速，並在75歲至80歲之間達到高峰值；深層睡眠每減少10%，對腦細胞之間形成連結的組織損害就會增加。

專家分享4個睡眠貼士

東京疲勞．睡眠診所院長梶本修身醫生曾在日本電視台TBS節目《差別在哪裡？》（この差って何ですか）探討有助入睡的方法，分享了4個睡眠貼士：

點擊圖片放大
+4
+3

6種天然食物助睡得安穩

長期睡眠不足或睡眠品質不好，可以透過進食一些食物去改善。台灣營養師余朱青推介6種天然食物，解決想睡覺但無法入眠，或是有不停驚醒的問題：

點擊圖片放大
+6
+5

除了飲食之外 ，余朱青提醒，做運動流汗都有助改善睡眠不足或欠佳。並且睡前要盡量避免進食影響入睡的食物，包括容易造成脹氣的食物，咖啡因、黑朱古力、含酒精飲品、加工肉品、或高脂肪的食物。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

失眠危機丨長期睡眠不足增死亡風險？　中國科學家揭真相 : 源於一大關鍵
13:32 2023/11/30
失眠危機丨長期睡眠不足增死亡風險？　中國科學家揭真相 : 源於一大關鍵
睡眠研究︱一天睡8個鐘不是最佳睡眠時間　研究揭東亞人睡7個鐘死亡率最低
13:06 2023/11/23
睡眠研究︱一天睡8個鐘不是最佳睡眠時間　研究揭東亞人睡7個鐘死亡率最低
心肌梗塞｜26歲外賣員每日僅睡4小時　突感胸痛暈倒街頭揭心肌梗塞險喪命【附3大警號】
17:36 2023/11/21
心肌梗塞｜26歲外賣員每日僅睡4小時　突感胸痛暈倒街頭揭心肌梗塞險喪命【附3大警號】

你可能感興趣

失眠危機丨長期睡眠不足增死亡風險？　中國科學家揭真相 : 源於一大關鍵
13:32 2023/11/30
失眠危機丨長期睡眠不足增死亡風險？　中國科學家揭真相 : 源於一大關鍵
睡眠研究︱一天睡8個鐘不是最佳睡眠時間　研究揭東亞人睡7個鐘死亡率最低
13:06 2023/11/23
睡眠研究︱一天睡8個鐘不是最佳睡眠時間　研究揭東亞人睡7個鐘死亡率最低
心肌梗塞｜26歲外賣員每日僅睡4小時　突感胸痛暈倒街頭揭心肌梗塞險喪命【附3大警號】
17:36 2023/11/21
心肌梗塞｜26歲外賣員每日僅睡4小時　突感胸痛暈倒街頭揭心肌梗塞險喪命【附3大警號】
健康問題 失眠 腦退化 認知障礙症 精神分裂 養生

最高瀏覽

街頭傷人｜與2女元朗搭的士　男子被其中1女　持利器刺胸送院不治｜附ABC創傷判斷準則
街頭傷人｜與2女元朗搭的士　男子被其中1女　持利器刺胸送院不治｜附ABC創傷判斷準則
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
孝順仔︱兄長8年前離世母大受打擊　C AllStar陳健安陪伴旅行助走出喪子之痛
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中
【六合彩】頭獎$8,300萬贏家攻略　荃灣沙咀道買10蚊電腦飛全中
網絡熱話丨聖誕前夕疑遇「白撞黨」 突收神秘包裹資料全對　馬鞍山戶主落樓靠1招自保
網絡熱話丨聖誕前夕疑遇「白撞黨」 突收神秘包裹資料全對　馬鞍山戶主落樓靠1招自保