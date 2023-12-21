失眠致死｜研究剝奪小鼠睡眠4天　睡眠不足致死真相曝光　因身體一系統被過度激活

▲ 8成實驗鼠被剝奪睡眠死亡！研究揭睡眠不足致死真相：因身體一系統被過度激活。

睡眠不足是都市人的通病，但原來亦有致死風險。有中國科學家通過對實驗老鼠進行長期睡眠剝奪實驗首次確定，首次確定哺乳類動物睡眠不足會導致免疫系統過度激活，這是不睡覺致死的真正原因，相關研究日前已在國際科學期刊《細胞》刊登。

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實驗鼠出現多器官功能障礙綜合症

北京生命科學研究所及清華大學生物醫學交叉研究院的研究團隊，早前對實驗老鼠進行為期4天的長期睡眠剝奪實驗。他們將實驗鼠安置在一個水深到小鼠腳踝籠子裡，當小鼠將要入睡時，牠們的鼻子就會接觸到水面而被立刻喚醒。

據腦電圖及肌電圖檢測結果顯示，這些實驗鼠一天當中有96%的時間處於清醒狀態，與經歷傳統睡眠剝奪實驗的小鼠在壓力和代謝水準上相當。結果顯示，有80%實驗鼠過早死亡。病理檢測發現，長期剝奪睡眠會導致實驗鼠出現多器官功能障礙綜合症，同時或相繼並發2個及以上系統或器官的急性功能障礙或衰竭。

體內兩因子速累積 免疫系統被過度激活

研究人員同時測量了實驗鼠在整個睡眠剝奪過程中，體內27種促炎細胞因子和趨化因子的血清水平，以及血液白細胞情況。結果顯示，隨著睡眠剝奪的時間越長，實驗老鼠血液中的促炎細胞因子和趨化因子迅速積累，進入循環系統的中性粒細胞逐漸增多。研究人員隨後對實驗鼠的促炎細胞因子信號通路進行抑制，發現這些實驗鼠在長期睡眠剝奪後仍然存活。

因此，研究人員得出結論指，長期睡眠剝奪產生的多器官功能障礙綜合症（MODS）由細胞因子風暴綜合症（CSS，一組代表多種炎症反應的紊亂性疾病，可導致器官損傷、發病和死亡）引起，不睡覺致死的真正原因估計是免疫系統的過度激活。當應用在人類身上時，則表現為發炎細胞因子過度釋放，最終引起器官損傷，甚至死亡。

睡眠不足、淺眠 增加患腦退化症風險

國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）亦曾刊登一項歷時25年的追蹤研究，顯示每日睡眠少於6小時的人，患腦退化症風險增加1/3、患心血管疾病風險上升。對此，美國波士頓大學研究人員解釋，缺乏睡眠會導致大腦中的有毒代謝物「β-澱粉樣蛋白」沉積，增加腦退化症發病機會。還會在心理層面增加焦慮症、抑鬱症、精神分裂症等精神疾病的發生機率、甚至患癌。

《美國醫學會神經學期刊》（JAMA Neurology）也曾發表「老化與深層睡眠減少」有關的研究。澳洲莫納殊大學心理學和神經學副教授Matthew Pase與團隊在17年的追蹤研究中發現，隨時日深層睡眠下降幅度愈大的人，罹患腦退化症的風險更高：

「52名參與者被診斷出患病。每年深層睡眠每減少一個百分比，罹患失智症風險增加27%、腦退化症風險增加32%。」

科學家還發現，「深層睡眠減少」會從60歲開始加速，並在75歲至80歲之間達到高峰值；深層睡眠每減少10%，對腦細胞之間形成連結的組織損害就會增加。

專家分享4個睡眠貼士

東京疲勞．睡眠診所院長梶本修身醫生曾在日本電視台TBS節目《差別在哪裡？》（この差って何ですか）探討有助入睡的方法，分享了4個睡眠貼士：

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6種天然食物助睡得安穩

長期睡眠不足或睡眠品質不好，可以透過進食一些食物去改善。台灣營養師余朱青推介6種天然食物，解決想睡覺但無法入眠，或是有不停驚醒的問題：

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除了飲食之外 ，余朱青提醒，做運動流汗都有助改善睡眠不足或欠佳。並且睡前要盡量避免進食影響入睡的食物，包括容易造成脹氣的食物，咖啡因、黑朱古力、含酒精飲品、加工肉品、或高脂肪的食物。

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