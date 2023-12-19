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【青年宿舍】麥美娟冀「仲學舍」助青年進行生涯規劃　協助青年建立財務管理

政治 17:18 2023/12/19

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深水埗青年宿舍「仲學舍」辦啟動禮。（「仲學舍」網站圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟今日出席「仲學舍」青年宿舍啟動禮致辭時稱，連同今日進行啟動禮的「仲學舍」，「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」由年初推出至今已經批出三個項目，合共提供約480個宿位。

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麥美娟表示，「仲學舍」不單為青年租戶提供可負擔的獨立居住空間，更會為他們提供各種自我增值、服務社群、文化交流等的工作坊及活動。她表示，期待「仲學舍」一方面協助青年宿戶進行生涯規劃，另一方面為香港培育更多有志回饋社會的人才。

麥美娟續指，民青局正與投資者及理財教育委員會合作，計劃以青年宿舍作為試點，為青年提供財務規劃輔導服務，以及適合個人需要的理財儲蓄及投資資訊，協助青年建立有效的財務管理計劃。

「仲學舍」項目位於深水埗鴨寮街，原本是華人置業旗下酒店，早前獲批成為民青局改裝青年宿舍的資助項目，提供84個月租3,000元的宿位，供18至30歲的在職青年入住，今年8月接受申請，現時出租率逾90%。

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記者：戴朗希

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