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時尚熱話｜名牌樂福鞋Logo甩色印腳底　網民：你的腳瞬間就升值了！

休閒消費 10:11 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

大家有試過這種情況嗎？

樂福鞋是一年四季必備鞋款，因為百搭又舒適，近日有女網民買了一對Gucci珍珠樂福鞋，豈料買回家穿了一次，鞋墊的金色Logo已掉色，她即發文問大家這是正常嗎？隨即引起網民熱烈討論。

網民議論紛紛

從女網民上載的兩張照片可見，她買的是GUCCI雙G皮革中跟樂福鞋，官網顯示價格為9,900元。

這款鞋履的鞋墊印有一個紅色心心圖案和金色Logo，網民穿上腳後，金色Logo整個甩色，完整地印在她腳板上，所以她自嘲：「我被打上了gucci標。」

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不少網民見狀表示忍不住笑了，有人留言表示：「你的腳瞬間就升值了！」，又指女網民擁有「名牌腳」，叫她不要洗掉，有人更表示正品才會甩色，假的穿一年可能都不會掉，但同時有網民駁斥仿的也掉，因為燙金工藝都會掉，大家對此議論紛紛。

鞋履的保養方法

其實官網有顯示這款鞋履的保養指南，為了保持產品的美觀，建議大家避免光源直接照射，並小心高溫和雨淋。

沾濕後應立即用軟布擦乾，為保持鞋子形狀並吸收潮氣，需要填充襯紙於鞋內，然後將其收納於隨附的防塵袋和盒子中。

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責任編輯：Kiwi Lee

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