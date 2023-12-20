校長專訪︱保良局唐乃勤初中書院創科教育先驅 推大學級數生物科技研究海綿
提起海綿，大家即聯想到是洗刷工具，想不到原來海綿是形狀不一的水生動物，具有過濾、抗癌等效用，且對海洋生態系統非常重要。惟要研究不同種類海綿的功效，首先要為海綿建立資料庫，保良局唐乃勤初中書院（下稱唐初）破天荒參與「珊瑚礁普查基金--香港」及「香港大學」的聯合研究計劃，進行本港首個海綿物種研究。
保良局唐乃勤初中書院由2011年開始規劃STEM科技發展，黃仲奇校長表示，科技與生活密不可分，值得花時間推動科技教育。唐初建立了硬件設備如生物科技實驗室，以及聘請人才，有幸邀得陳嘉儀博士加入。直到2018年，唐初有力把生物科技納入常規課程，至今5年間，唐初已夥拍過香港大學做過很多不同研究，例如有關塑膠降解的研究、口腔癌研究等。
生物科技納入中一至中三課程
唐初的生物科技課程包含6個主題，分別是中一級的細菌培養和抗生素，中二級的DNA提取和 DNA指紋鑒定，以及中三級日常生活和生物科技中的基因改造生物和生物催化劑。
黃仲奇校長直言，生物科技相對其他科技領域範疇，是比較新的學科，校方希望讓學生體驗利用新科技去解決疑問。「生物科技在醫學、農業及環保層面上被廣泛利用，學生得到這些學習經歷後，將來或有機會在這幾方面有所發展。」學校更成立了生物科技研究校隊，供對科學領域感興趣的學生參與研究，「不一定需要學業成績優異的。」
近期唐初獲「珊瑚礁普查基金--香港」及「香港大學」邀請參與聯合研究計劃，進行本港首個海綿物種研究。唐初與「香港大學生物科學學院」Juan D. Gaitan-Espitia助理教授（JD博士）和「珊瑚礁普查基金--香港」總幹事紀力偉先生合作，並由學校講師陳嘉儀博士帶領下，協助學生應用生物科技課程中所學，萃取DNA進行鑑定及辨識香港的海綿物種，而所有研究樣本均在唐初的生物技術實驗室中處理。
海綿具治癌作用 對生態系統重要
由於海綿對個別癌症有治療作用，故建立香港海綿物種資料庫，對香港有關方面發展有極大意義。計劃首階段為香港海綿物種進行有系統的記錄，逐步建立香港的海綿資料庫，促進本地海綿的保育，以及推廣生物多樣性。調查將使用傳統的分類方法及更先進的DNA條碼技術，以辨識不同的海綿物種，例如使用帶有EDX的電子顯微鏡和光學顯微鏡研究針狀體的組成、大小和形狀。
陳嘉儀博士表示，「珊瑚礁普查基金」為國際權威珊瑚礁普查機構，基金香港總幹事紀力偉先生於是次研究計劃中擔任十分重要的角色。紀先生是一名潛水及海洋生態專家，憑着他的專業知識，為整個研究團隊採集位於香港沿海地區的海綿樣本。
紀先生解釋，海綿是珊瑚普查的其中一個指標物種，而且海綿對整個生態系統十分重要，是值得研究的課題之一。他與認識多年的陳嘉儀博士商討之下，得悉黃校長對研究大表支持，認為這是一個好機會讓中學生嘗試參與，紀先生便順水推舟開展今次的海綿生物多樣性調查。
港大專家：學生能力達致大一水平
陳嘉儀博士續稱，JD博士則是分子生態學的專家，對DNA有很深認識，是他們做是次研究的強大支援，「我們要看海綿的DNA profile，就像去看海綿的身分證，JD博士正是這方面的專家，我有難題就會找他商討，他實在幫到我們很多。」
這個海綿生物多樣性調查看似複雜，究竟初中生能否勝任研究工作？JD博士大讚唐初學生的表現超卓，「這些孩子在研究中表現出色，他們已進行過許多不同的研究，特別是海綿方面，學生的表現遠超我想像，甚至已達到我們大學的水平，就像大學一年級一樣。他們在這裡所做的研究工作質量非常高，學生們也很熱情，並且真正熱衷於科學，這是最令我滿意的經歷之一。」
學生感言：研究助提升數學科成績
有份參與研究的中三女生Noren感謝學校經常提供很多機會，今次她能參與這個海綿生物多樣性調查，讓她能夠作出有意義的貢獻。她很欣賞大家在是次研究計劃中所付出的努力，也幫助她了解自己更多，她正積極考慮明年以科學作為她的選修科。
而中一男學生Kayed坦言，本身對海洋生物認識很少，當他踏進學校的生物科技實驗室，見到養有豐年蝦、馬蹄蟹（鱟）即大感興趣，「原來那些豐年蝦就是供馬蹄蟹食用。」他強調做實驗的時候必需要細心，不可以分心，否則實驗結果有可能會失敗。
他的另一得著是研究有助他提升數學成績，「因為做實驗的時候要計數，令我做數學題目時都會看清楚，細心計算出答案。」Kayed的中一男同學Jake亦贊同數學科有進步，並感謝師兄師姐、老師和導師協助他學習操作實驗室的儀器，令他獲益良多。
銜接高中DSE生物科
黃仲奇校長表明會繼續大力推動科研活動，對學生的成長大有裨益，「他們變得主動學習，去了解、去搜尋資料，去問老師等。正正就是我們期望培育到學生自主學習，以及學會學習的能力。」
至於高中方面，黃仲奇校長指高中設有中學文憑試（DSE）生物科，其中一個選修單元是生物科技。當初學校擬定生物科技初中課程時，有參考到DSE相關課程的框架，讓有興趣的學生升上高中後，可以選修生物科去延續學習，甚至升讀大學相關學系深造。黃仲奇校長最希望學生透過初中課程擴闊視野，協助他們找到自己的發展空間。
【海綿冷知識】
海綿是最古老及最簡單的多細胞、不會移動的水生動物，形狀顏色多樣，有表覆狀、桶形、花瓶形不等。海綿出現於大約5億年前的海洋，身體有許多水孔，利用水流進出身體進行攝食、呼吸、排泄等，如一個濾水系統，每分鐘可過濾其體積3至4倍的海水。
海綿對生態系統很重要，牠們循環珊瑚礁系統中的養分並改善珊瑚礁的水質。牠們不斷過濾水、收集細菌並將銨轉化為氮氣，以減少水中有害的氮含量。海綿同時具有過濾、抗癌等效用，是值得研究的生物。
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記者：林綺玲