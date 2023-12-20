天降橫禍｜韓國小學生偷叫外賣怕父母發現　為「毀屍滅跡」掟炸雞落樓　路人慘「中頭獎」受傷

▲ 韓國一名小學生偷叫外賣怕父母發現，為「毀屍滅跡」掟炸雞落樓導致路人慘「中頭獎」受傷。

高空擲物非常危險，再細小的物件從高處掉落都有可能變成傷人的武器。韓國近日發生一宗「天降炸雞」事件，一名小學生與朋友瞞著父母在家中偷偷叫炸雞食，之後為了毀滅「證據」，竟選擇將雞肉丟出窗外，結果導致一名路人被擊中，額頭和鼻樑受傷。

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綜合韓媒報道，事發於本月10日下午4時30分左右，地點為首爾木洞一棟48層高的公寓。一名小學生與朋友在父母不知情的情況下點了炸雞吃，但因為害怕被發現後會遭責罰，於是決定將尚未吃完的雞肉從窗外丟下樓，意圖藉此毀滅證據。

不料一名30多歲的朴姓路人剛好經過，結果就被高處掉下的炸雞擊中，導致額頭和鼻樑受傷，其傷勢被診斷需要2周才能痊癒。傷者朴先生表示：

起初以為是自己不小心撞到前面的途人，但當我看向地板時，發現地上居然有炸雞。我覺得自己很幸運，不是眼睛被擊中。

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朴先生事後報警，但由於涉事小學生年齡未滿14歲，屬未成年人，因此預計不會提起刑事訴訟。

事實上，這並非南韓首次發生學童高空擲物傷人事件。今年11月，一名七旬老翁路經首爾蘆原區月溪洞一棟公寓時，突然被從10樓墜下的石頭砸中，當場死亡。經當地警方調查後，證實石頭由一名不足10歲的小學生擲下，而他與老翁均是公寓的住客，目前警方正了解案件細節，以及男童和監護人的相關責任。

然而根據南韓《少年法》，10歲以下的「犯法少年」不能給予刑事處分，及《少年法》的保護處分，即該男童或無須負上任何刑事責任及受處罰。

至於本港，根據香港法例，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，即屬犯罪，最高可處罰款1萬元及監禁6個月。

5大頭部受傷後果

頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果指出：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5 顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。 腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。 腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

出院後出現惡化徵兆立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

一些傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，份症狀會於數月內自動消失，部分傷者症狀可能持續較久，一般分為以下6大症狀：

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