甘比陳凱韻主持「仲學舍」青年宿舍啟動禮 為長者送上「溫暖牌頸巾」
位於深水埗鴨寮街86及88號的「仲學舍」青年宿舍（Joseph's House）自今年8月開放入住申請以來，出租率已超過9成。今天（12月19日），「仲學舍」舉行啟動禮，邀請到民政及青年事務局局長麥美娟、華人置業集團行政總裁劉陳凱韻（甘比）任主禮嘉賓，聯同其他民政及青年事務代表進行亮燈儀式。
「仲學舍」以「大劉」劉鑾雄與甘比的兒子劉仲學的名字命名。在劉鑾雄慈善基金全力支持下，本宿舍由劉葉淑婉紀念慈善基金與華人置業集團合作推出。其租金低至每月3000元（１個宿位），已包含水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費用。
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進行生涯規劃
「仲學舍」的設立，旨在幫助在職青年進行生涯規劃，宿舍除充分配合青年租戶各方面的生活所需，更會為入住的青年租戶安排各種自我增值、服務社群、文化交流等的工作坊及活動。
同時，租戶需要在一年內參與不少於200小時的社區或志願服務，如為基層兒童補習、培養他們在不同藝術範疇的興趣，或向有需要人士派發物資等，為社會作出貢獻。
溫暖牌頸巾
最近進入冬天季節，氣溫轉冷，「仲學舍」的租戶發揮回饋社會精神，舉辦編織頸巾活動，向長者派發親手編織的「溫暖牌頸巾」。
甘比在啟動禮介紹由租戶親自編織、將送給長者的「溫暖牌頸巾」，表示：「編織時不要害怕織錯，就算錯了都是屬於你獨特的風格，最重要是注入自己的心思。」
而這些頸巾均採用保暖舒適的毛冷編織而成，簡單而大方的款式既展示編織技藝的美感，又傳遞了一份親切和關愛。
同時，她指：「我非常高興能夠與大家見證仲學舍正式投入服務。華人置業集團深信青年是香港的未來、希望和棟樑，並期望透過『仲學舍』，啟發他們追隨自己的目標和夢想。」
甘比補充：「宿舍將定期舉辦各種工作坊、講座和社區活動，幫助青年人拓展視野、增強技能，並培養他們的社會責任感。」
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撰文 : TOPick柴犬出動