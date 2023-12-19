甘比陳凱韻主持「仲學舍」青年宿舍啟動禮　為長者送上「溫暖牌頸巾」

▲ 甘比於「仲學舍」啟動禮與租戶齊展示租戶編織的「溫暖牌頸巾」。

位於深水埗鴨寮街86及88號的「仲學舍」青年宿舍（Joseph's House）自今年8月開放入住申請以來，出租率已超過9成。今天（12月19日），「仲學舍」舉行啟動禮，邀請到民政及青年事務局局長麥美娟、華人置業集團行政總裁劉陳凱韻（甘比）任主禮嘉賓，聯同其他民政及青年事務代表進行亮燈儀式。

「仲學舍」以「大劉」劉鑾雄與甘比的兒子劉仲學的名字命名。在劉鑾雄慈善基金全力支持下，本宿舍由劉葉淑婉紀念慈善基金與華人置業集團合作推出。其租金低至每月3000元（１個宿位），已包含水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費用。

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▲ （左起）民政及青年事務局青年專員陳瑞緯、華人置業集團行政總裁劉陳凱韻、民政及青年事務局局長麥美娟及民政及青年事務局常任秘書長林雪麗。

進行生涯規劃

「仲學舍」的設立，旨在幫助在職青年進行生涯規劃，宿舍除充分配合青年租戶各方面的生活所需，更會為入住的青年租戶安排各種自我增值、服務社群、文化交流等的工作坊及活動。

同時，租戶需要在一年內參與不少於200小時的社區或志願服務，如為基層兒童補習、培養他們在不同藝術範疇的興趣，或向有需要人士派發物資等，為社會作出貢獻。

溫暖牌頸巾

最近進入冬天季節，氣溫轉冷，「仲學舍」的租戶發揮回饋社會精神，舉辦編織頸巾活動，向長者派發親手編織的「溫暖牌頸巾」。

甘比在啟動禮介紹由租戶親自編織、將送給長者的「溫暖牌頸巾」，表示：「編織時不要害怕織錯，就算錯了都是屬於你獨特的風格，最重要是注入自己的心思。」

而這些頸巾均採用保暖舒適的毛冷編織而成，簡單而大方的款式既展示編織技藝的美感，又傳遞了一份親切和關愛。

同時，她指：「我非常高興能夠與大家見證仲學舍正式投入服務。華人置業集團深信青年是香港的未來、希望和棟樑，並期望透過『仲學舍』，啟發他們追隨自己的目標和夢想。」

甘比補充：「宿舍將定期舉辦各種工作坊、講座和社區活動，幫助青年人拓展視野、增強技能，並培養他們的社會責任感。」

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