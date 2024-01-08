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小一派位︱小一統一派位選校　新界區219間官津小學全年測考次數大公開

中小學 12:29 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

新界西區及新界東區219間官津小學中，全年測考次數大公開。

【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】小一統一派位將於2024年1月27及28日交表，家長選校時須考慮多方面因素，其中測考次數是評估學校會否給予學童過大壓力的參考數據之一。教育局近日亦促請全港學校審視測考安排，為學生減壓。TOPick根據《小學概覽2023》整理了新界西區及新界東區219間官立及資助小學全年測考次數，助家長作出適合孩子的選擇。

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部分學校全年4次考試

在新界西區及新界東區219間官津小學中，有15間學校設有4次考試，但不設測驗。有122間學校設3次考試，大多不設測驗，有部分學校測考次數較多，例如88校網的聖母無玷聖心學校設4測2考、74校網的鐘聲學校設2測3考，以及70校網的道教青松小學設1測3考。

8間小學小一全年不設測考

為了讓小一生適應校園生活，有34間學校在測考方面作出調節，當中8間小學小一全年不設測考，以進展性評估取代，其中72校網的金巴崙長老會耀道小學原設有2測2考，但小一至小三不設傳統考試，採用進展性評估。另81校網的東華三院曾憲備小學 ，小一、二各科全學年不設考試，以進展性評估及學習報告取代。

以下新界西及新界東區小學名單按考試次數從多至少排序：

【新界西區域】

葵青區

校網學校全年測考次數
66保良局陳溢小學     0測4考
64 慈幼葉漢千禧小學  0測3考
64  慈幼葉漢小學     0測3考
64 石籬天主教小學 0測3考
*一年級第一學段以進展性評估取代傳統考試
64石籬聖若望天主教小學  0測3考
64聖公會主愛小學（梨木樹） 0測3考
65亞斯理衞理小學      0測3考
65中華基督教會全完第二小學 0測3考
65 中華基督教會基真小學  0測3考
65  中華傳道會許大同學校  0測3考
65  基督教香港信義會葵盛信義學校     0測3考
65  聖公會主恩小學      0測3考
65聖公會仁立小學  0測3考
65柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校     0測3考
65東華三院高可寧紀念小學    0測3考
66中華傳道會呂明才小學      0測3考
66郭怡雅神父紀念學校     0測3考
66聖公會何澤芸小學      0測3考
66聖公會青衣主恩小學    0測3考
66聖公會青衣邨何澤芸小學    0測3考
66青衣商會小學    0測3考
66荃灣商會學校    0測3考
66東華三院周演森小學    0測3考
66東華三院黃士心小學    0測3考
64嗇色園主辦可信學校 2測2考 
*一年級上學期測驗及考試不計分，下學期進行一測一考
64梨木樹天主教小學  2測2考
64聖公會主愛小學    2測2考
65佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦）  2測2考
65佛教林金殿紀念小學  2測2考
65祖堯天主教小學   2測2考
65聖公會仁立紀念小學     2測2考
66保良局世德小學    2測2考
66仁濟醫院趙曾學韞小學  0測0考

荃灣區 

校網學校全年測考次數
64聖公會主愛小學（梨木樹）
 		0測3考
62海壩街官立小學  
 		0測3考
62中華基督教會全完第一小學     0測3考
62香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學    0測3考
62路德會聖十架學校  0測3考 
*小一上學期不考試、不默書
62寶血會伍季明紀念學校    0測3考
62天主教石鐘山紀念小學   0測3考
64嗇色園主辦可信學校2測2考 
*一年級上學期測驗及考試不計分，下學期進行一測一考
64梨木樹天主教小學2測2考
62荃灣官立小學    2測2考
62中華基督教會基慧小學2測2考
62中華基督教會基慧小學（馬灣）2測2考
62柴灣角天主教小學2測2考
62天佑小學2測2考
62荃灣天主教小學2測2考
62深井天主教小學2測2考
62荃灣潮州公學     2測2考
62寶血會思源學校   1測2考
62荃灣公立何傳耀紀念小學     0測2考 
62靈光小學0測2考 
62香港浸信會聯會小學0測2考 

屯門區 

校網學校全年測考次數
70保良局方王錦全小學0測4考
70保良局梁周順琴小學0測4考
70保良局莊啟程第二小學0測4考
71中華基督教會拔臣小學0測4考
71聖公會蒙恩小學  0測4考
71順德聯誼總會胡少渠紀念小學0測4考
71仁濟醫院何式南小學0測4考
70道教青松小學1測3考
70道教青松小學（湖景邨）0測3考
70台山商會學校0測3考
*小一於第一、二學段以進展性評估來取代考試。
70仁濟醫院羅陳楚思小學     0測3考
*各科目實施進展性評估
70仁德天主教小學     0測3考
*小一全年兩次考試。
*小一至小三常識科不設考試
70保良局志豪小學0測3考  
*一年級首次考試為模擬考試
70五邑鄒振猷學校0測3考
*小一至小六設中英數進展性評估
70僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校0測3考
70香港紅卍字會屯門卍慈小學0測3考
70樂善堂梁黃蕙芳紀念學校0測3考
70中華基督教會蒙黃花沃紀念小學0測3考 
*一年級首次考試為模擬考試
71保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學0測3考
*設3次進展性評估
71圓玄學院陳國超興德小學0測3考
71東華三院鄧肇堅小學0測3考
71博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學0測3考
71博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校0測3考
70屯門官立小學2測2考
70中華基督教會何福堂小學2測2考 
*一年級上學期不設測考
70世界龍岡學校劉德容紀念小學2測2考
70香港路德會增城兆霖學校2測2考
70柏立基教育學院校友會何壽基學校2測2考
71順德聯誼總會何日東小學2測2考
71順德聯誼總會李金小學2測2考
71青山天主教小學     1測2考1測2考
71路德會呂祥光小1測2考
71伊斯蘭學校0測2考
71仁愛堂劉皇發夫人小學0測2考

元朗區 

校網學校全年測考次數
72嗇色園主辦可銘學校0測4考
74光明英來學校0測4考
74鐘聲學校2測3考
*中、英、數設單元進展性評估
72潮陽百欣小學0測3考 
*小一上學期不設考試，全年只設兩次考試
*設進展性評估及總結性評估
72香港潮陽小學0測3考 
*設中、英、數設進展性評估
72宣道會葉紹蔭紀念小學0測3考
72基督教培恩小學0測3考
72樂善堂梁銶琚學校（分校）0測3考
72十八鄉鄉事委員會公益社小學0測3考
*部分分卷在全年不同時段進行，不只集中在考試周
72天水圍天主教小學0測3考
72天水圍循道衞理小學0測3考
72東華三院李東海小學0測3考
72東華三院姚達之紀念小學（元朗）0測3考
72元朗公立中學校友會鄧英業小學0測3考
73佛教陳榮根紀念學校0測3考
73元朗朗屏邨惠州學校0測3考
73元朗商會小學0測3考
73元朗公立中學校友會小學0測3考
74佛教榮茵學校0測3考
74錦田公立蒙養學校0測3考
74八鄉中心小學0測3考 
*小一不設考試
74聖公會聖約瑟小學0測3考
*小一全年只設一次期終考試
74惇裕學校0測3考
74通德學校0測3考
73南元朗官立小學2測2考
74元朗官立小學2測2考
72金巴崙長老會耀道小學2測2考
＊小一至小三不設傳統考試，採用進展性評估
72獅子會何德心小學2測2考
72樂善堂梁銶琚學校2測2考
72順德聯誼總會伍冕端小學2測2考
72香港普通話研習社科技創意小學2測2考
*小一上學期只進行單元評估，不設進展性評估及總結性評估。
73光明學校2測2考
74中華基督教會元朗真光小學2測2考
*一年級上學期不設測考
74中華基督教會方潤華小學2測2考
72天水圍官立小學1測2考
72伊利沙伯中學舊生會小學分校1測2考
*小一全年採用進展性評估，並不設測驗及考試
73元朗朗屏邨東莞學校1測2考
72中華基督教青年會小學0測2考 
*小一全年不設考試
72香港青年協會李兆基小學0測2考
*小一至小二不設測考
72伊利沙伯中學舊生會小學0測2考
*中、英、數三科會作多元化及多次進展性評估
72聖公會天水圍靈愛小學  0測2考
*設進展性及總結性評估，畢業前完成畢業專題研習（不設紙筆考試)
72元朗寶覺小學0測2考
*小一及小二上學期以讀卷形式進行評估
73聖公會靈愛小學0測2考
74港澳信義會黃陳淑英紀念學校2測2考
74基督教宣道會徐澤林紀念小學3測1考
73博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校2測1考

【新界東區域】
北區

校網學校全年測考次數
80鳳溪第一小學0測4考 
81聖公會嘉福榮真小學0測4考 
81方樹福堂基金方樹泉小學0測4考 
80香海正覺蓮社佛教陳式宏學校0測3考
80香海正覺蓮社佛教正慧小學0測3考
80石湖墟公立學校0測3考
80東莞學校0測3考
80上水惠州公立學校 0測3考
80育賢學校0測3考 
＊進展性評估兩次及總結性評估一次
81打鼓嶺嶺英公立學校0測3考 
*一年級不設考試，全年進行三次進展性評估
81東華三院曾憲備小學 0測3考 
*小一、二各科全學年不設考試，以進展性評估及學習報告取代
81寶血會培靈學校0測3考
81五旬節靳茂生小學0測3考
81香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校0測3考 
*一年級上學期不設總結性評估
81粉嶺公立學校0測3考
81上水宣道小學0測3考 
83福德學社小學0測3考 
83沙頭角中心小學 0測3考
81鳳溪廖潤琛紀念學校0測3考
81粉嶺官立小學2測2考 
80鳳溪創新小學2測2考 
*中、英、數及常四科均安排進展性評估
80李志達紀念學校2測2考 
80曾梅千禧學校2測2考 
80東華三院港九電器商聯會小學2測2考 
80聖公會榮真小學2測2考
81基督教粉嶺神召會小學 2測2考 
＊小一全學年兩次考試，並以進展性評估取代測驗
81五旬節于良發小學2測2考 
80東華三院馬錦燦紀念小學1測2考 
81救世軍中原慈善基金皇后山學校0測2考 
80金錢村何東學校0測2考 
*一至五年級上下學期各一次總結性評估

大埔區

校網  學校   全年測考次數
84港九街坊婦女會孫方中小學 0測3考
84香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 0測3考
*一年級第一學段不設考試，進行全方位學習日
84林村公立黃福鑾紀念學校  0測3考
*安排進展性、總結性評估及多方參與評估：一年級評估後給予學生描述性文字回饋
84新界婦孺福利會梁省德學校   0測3考
84保良局田家炳千禧小學   0測3考
84保良局田家炳小學 0測3考
84天主教聖母聖心小學   0測3考
84三水同鄉會禤景榮學校    0測3考
*小一第一及第二學段不設總結性評估
84聖公會阮鄭夢芹銀禧小學      0測3考
84聖公會阮鄭夢芹小學      0測3考
84大埔浸信會公立學校 0測3考
*小一以進展性評估取代考試
84大埔舊墟公立學校（寶湖道）       0測3考
84香港教育大學賽馬會小學           0測3考
不適用新界婦孺福利會基督教銘恩小學  0測3考
*一年級全年兩次考試
84大埔官立小學 2測2考
84 大埔崇德黃建常紀念學校         2測2考
84大埔舊墟公立學校     2測2考
84仁濟醫院蔡衍濤小學       2測2考
84大埔循道衛理小學0測2考
*小一上學期及小六下學期不設考試

沙田區

校網學校全年測考次數
89聖公會馬鞍山主風小學       0測4考
*小一上學期以評估替代考試
91保良局蕭漢森小學      0測4考
88迦密愛禮信小學     0測3考
88香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學    0測3考
88香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 0測3考
88循理會美林小學       0測3考
88九龍城浸信會禧年（恩平）小學     0測3考
88保良局王賜豪（田心谷）小學   0測3考
88東華三院冼次雲小學          0測3考
*小一入學初期不設考試，全學年兩次總結性評估
89香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學       0測3考
89基督教香港信義會馬鞍山信義學校    0測3考
89香港道教聯合會純陽小學    0測3考
89九龍城浸信會禧年小學     0測3考
89馬鞍山靈糧小學          0測3考
89馬鞍山循道衛理小學0測3考
89保良局莊啟程小學0測3考
89保良局雨川小學 0測3考
＊小一全年不設考試，以進展性評估了解學生學習成果
91浸信會呂明才小學0測3考
91慈航學校0測3考
91胡素貞博士紀念學校 0測3考
91路德會梁鉅鏐小學 0測3考
＊全學年共8次中/英文默書
91保良局朱正賢小學0測3考
91沙田循道衛理小學  0測3考
91沙田崇真學校0測3考
91聖公會主風小學0測3考
9191 基督教香港信義會禾輋信義學校0測3考
9191 天主教聖華學校  0測3考
9191 東華三院蔡榮星小學 0測3考
88聖母無玷聖心學校4測2考
88沙田官立小學 2測2考
*小一上學期不設測考
88循理會白普理基金循理小學2測2考
89馬鞍山聖若瑟小學  2測2考
91浸信會沙田圍呂明才小學  2測2考
91世界龍岡學校黃耀南小學 2測2考
91培基小學 2測2考
91救世軍田家炳學校  2測2考
91沙田圍胡素貞博士紀念學校1測2考
*一年級第一學段不設測考，以多元化評估取代
88東莞工商總會張煌偉小學0測2考
89吳氏宗親總會泰伯紀念學校2測1考

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責任編輯：黃諾韶

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