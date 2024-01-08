小一派位︱小一統一派位選校　新界區219間官津小學全年測考次數大公開

▲ 新界西區及新界東區219間官津小學中，全年測考次數大公開。

【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】小一統一派位將於2024年1月27及28日交表，家長選校時須考慮多方面因素，其中測考次數是評估學校會否給予學童過大壓力的參考數據之一。教育局近日亦促請全港學校審視測考安排，為學生減壓。TOPick根據《小學概覽2023》整理了新界西區及新界東區219間官立及資助小學全年測考次數，助家長作出適合孩子的選擇。

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部分學校全年4次考試

在新界西區及新界東區219間官津小學中，有15間學校設有4次考試，但不設測驗。有122間學校設3次考試，大多不設測驗，有部分學校測考次數較多，例如88校網的聖母無玷聖心學校設4測2考、74校網的鐘聲學校設2測3考，以及70校網的道教青松小學設1測3考。

8間小學小一全年不設測考

為了讓小一生適應校園生活，有34間學校在測考方面作出調節，當中8間小學小一全年不設測考，以進展性評估取代，其中72校網的金巴崙長老會耀道小學原設有2測2考，但小一至小三不設傳統考試，採用進展性評估。另81校網的東華三院曾憲備小學 ，小一、二各科全學年不設考試，以進展性評估及學習報告取代。

以下新界西及新界東區小學名單按考試次數從多至少排序：

【新界西區域】

葵青區

校網 學校 全年測考次數 66 保良局陳溢小學 0測4考 64 慈幼葉漢千禧小學 0測3考 64 慈幼葉漢小學 0測3考 64 石籬天主教小學 0測3考

*一年級第一學段以進展性評估取代傳統考試 64 石籬聖若望天主教小學 0測3考 64 聖公會主愛小學（梨木樹） 0測3考 65 亞斯理衞理小學 0測3考 65 中華基督教會全完第二小學 0測3考 65 中華基督教會基真小學 0測3考 65 中華傳道會許大同學校 0測3考 65 基督教香港信義會葵盛信義學校 0測3考 65 聖公會主恩小學 0測3考 65 聖公會仁立小學 0測3考 65 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 0測3考 65 東華三院高可寧紀念小學 0測3考 66 中華傳道會呂明才小學 0測3考 66 郭怡雅神父紀念學校 0測3考 66 聖公會何澤芸小學 0測3考 66 聖公會青衣主恩小學 0測3考 66 聖公會青衣邨何澤芸小學 0測3考 66 青衣商會小學 0測3考 66 荃灣商會學校 0測3考 66 東華三院周演森小學 0測3考 66 東華三院黃士心小學 0測3考 64 嗇色園主辦可信學校 2測2考

*一年級上學期測驗及考試不計分，下學期進行一測一考 64 梨木樹天主教小學 2測2考 64 聖公會主愛小學 2測2考 65 佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦） 2測2考 65 佛教林金殿紀念小學 2測2考 65 祖堯天主教小學 2測2考 65 聖公會仁立紀念小學 2測2考 66 保良局世德小學 2測2考 66 仁濟醫院趙曾學韞小學 0測0考

荃灣區

校網 學校 全年測考次數 64 聖公會主愛小學（梨木樹）

0測3考 62 海壩街官立小學

0測3考 62 中華基督教會全完第一小學 0測3考 62 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 0測3考 62 路德會聖十架學校 0測3考

*小一上學期不考試、不默書 62 寶血會伍季明紀念學校 0測3考 62 天主教石鐘山紀念小學 0測3考 64 嗇色園主辦可信學校 2測2考

*一年級上學期測驗及考試不計分，下學期進行一測一考 64 梨木樹天主教小學 2測2考 62 荃灣官立小學 2測2考 62 中華基督教會基慧小學 2測2考 62 中華基督教會基慧小學（馬灣） 2測2考 62 柴灣角天主教小學 2測2考 62 天佑小學 2測2考 62 荃灣天主教小學 2測2考 62 深井天主教小學 2測2考 62 荃灣潮州公學 2測2考 62 寶血會思源學校 1測2考 62 荃灣公立何傳耀紀念小學 0測2考 62 靈光小學 0測2考 62 香港浸信會聯會小學 0測2考

屯門區

校網 學校 全年測考次數 70 保良局方王錦全小學 0測4考 70 保良局梁周順琴小學 0測4考 70 保良局莊啟程第二小學 0測4考 71 中華基督教會拔臣小學 0測4考 71 聖公會蒙恩小學 0測4考 71 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 0測4考 71 仁濟醫院何式南小學 0測4考 70 道教青松小學 1測3考 70 道教青松小學（湖景邨） 0測3考 70 台山商會學校 0測3考

*小一於第一、二學段以進展性評估來取代考試。 70 仁濟醫院羅陳楚思小學 0測3考

*各科目實施進展性評估 70 仁德天主教小學 0測3考

*小一全年兩次考試。

*小一至小三常識科不設考試 70 保良局志豪小學 0測3考

*一年級首次考試為模擬考試 70 五邑鄒振猷學校 0測3考

*小一至小六設中英數進展性評估 70 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 0測3考 70 香港紅卍字會屯門卍慈小學 0測3考 70 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 0測3考 70 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 0測3考

*一年級首次考試為模擬考試 71 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 0測3考

*設3次進展性評估 71 圓玄學院陳國超興德小學 0測3考 71 東華三院鄧肇堅小學 0測3考 71 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 0測3考 71 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 0測3考 70 屯門官立小學 2測2考 70 中華基督教會何福堂小學 2測2考

*一年級上學期不設測考 70 世界龍岡學校劉德容紀念小學 2測2考 70 香港路德會增城兆霖學校 2測2考 70 柏立基教育學院校友會何壽基學校 2測2考 71 順德聯誼總會何日東小學 2測2考 71 順德聯誼總會李金小學 2測2考 71 青山天主教小學 1測2考 1測2考 71 路德會呂祥光小 1測2考 71 伊斯蘭學校 0測2考 71 仁愛堂劉皇發夫人小學 0測2考

元朗區

校網 學校 全年測考次數 72 嗇色園主辦可銘學校 0測4考 74 光明英來學校 0測4考 74 鐘聲學校 2測3考

*中、英、數設單元進展性評估 72 潮陽百欣小學 0測3考

*小一上學期不設考試，全年只設兩次考試

*設進展性評估及總結性評估 72 香港潮陽小學 0測3考

*設中、英、數設進展性評估 72 宣道會葉紹蔭紀念小學 0測3考 72 基督教培恩小學 0測3考 72 樂善堂梁銶琚學校（分校） 0測3考 72 十八鄉鄉事委員會公益社小學 0測3考

*部分分卷在全年不同時段進行，不只集中在考試周 72 天水圍天主教小學 0測3考 72 天水圍循道衞理小學 0測3考 72 東華三院李東海小學 0測3考 72 東華三院姚達之紀念小學（元朗） 0測3考 72 元朗公立中學校友會鄧英業小學 0測3考 73 佛教陳榮根紀念學校 0測3考 73 元朗朗屏邨惠州學校 0測3考 73 元朗商會小學 0測3考 73 元朗公立中學校友會小學 0測3考 74 佛教榮茵學校 0測3考 74 錦田公立蒙養學校 0測3考 74 八鄉中心小學 0測3考

*小一不設考試 74 聖公會聖約瑟小學 0測3考

*小一全年只設一次期終考試 74 惇裕學校 0測3考 74 通德學校 0測3考 73 南元朗官立小學 2測2考 74 元朗官立小學 2測2考 72 金巴崙長老會耀道小學 2測2考

＊小一至小三不設傳統考試，採用進展性評估 72 獅子會何德心小學 2測2考 72 樂善堂梁銶琚學校 2測2考 72 順德聯誼總會伍冕端小學 2測2考 72 香港普通話研習社科技創意小學 2測2考

*小一上學期只進行單元評估，不設進展性評估及總結性評估。 73 光明學校 2測2考 74 中華基督教會元朗真光小學 2測2考

*一年級上學期不設測考 74 中華基督教會方潤華小學 2測2考 72 天水圍官立小學 1測2考 72 伊利沙伯中學舊生會小學分校 1測2考

*小一全年採用進展性評估，並不設測驗及考試 73 元朗朗屏邨東莞學校 1測2考 72 中華基督教青年會小學 0測2考

*小一全年不設考試 72 香港青年協會李兆基小學 0測2考

*小一至小二不設測考 72 伊利沙伯中學舊生會小學 0測2考

*中、英、數三科會作多元化及多次進展性評估 72 聖公會天水圍靈愛小學 0測2考

*設進展性及總結性評估，畢業前完成畢業專題研習（不設紙筆考試) 72 元朗寶覺小學 0測2考

*小一及小二上學期以讀卷形式進行評估 73 聖公會靈愛小學 0測2考 74 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 2測2考 74 基督教宣道會徐澤林紀念小學 3測1考 73 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 2測1考

【新界東區域】

北區

校網 學校 全年測考次數 80 鳳溪第一小學 0測4考 81 聖公會嘉福榮真小學 0測4考 81 方樹福堂基金方樹泉小學 0測4考 80 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 0測3考 80 香海正覺蓮社佛教正慧小學 0測3考 80 石湖墟公立學校 0測3考 80 東莞學校 0測3考 80 上水惠州公立學校 0測3考 80 育賢學校 0測3考

＊進展性評估兩次及總結性評估一次 81 打鼓嶺嶺英公立學校 0測3考

*一年級不設考試，全年進行三次進展性評估 81 東華三院曾憲備小學 0測3考

*小一、二各科全學年不設考試，以進展性評估及學習報告取代 81 寶血會培靈學校 0測3考 81 五旬節靳茂生小學 0測3考 81 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 0測3考

*一年級上學期不設總結性評估 81 粉嶺公立學校 0測3考 81 上水宣道小學 0測3考 83 福德學社小學 0測3考 83 沙頭角中心小學 0測3考 81 鳳溪廖潤琛紀念學校 0測3考 81 粉嶺官立小學 2測2考 80 鳳溪創新小學 2測2考

*中、英、數及常四科均安排進展性評估 80 李志達紀念學校 2測2考 80 曾梅千禧學校 2測2考 80 東華三院港九電器商聯會小學 2測2考 80 聖公會榮真小學 2測2考 81 基督教粉嶺神召會小學 2測2考

＊小一全學年兩次考試，並以進展性評估取代測驗 81 五旬節于良發小學 2測2考 80 東華三院馬錦燦紀念小學 1測2考 81 救世軍中原慈善基金皇后山學校 0測2考 80 金錢村何東學校 0測2考

*一至五年級上下學期各一次總結性評估

大埔區

校網 學校 全年測考次數 84 港九街坊婦女會孫方中小學 0測3考 84 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 0測3考

*一年級第一學段不設考試，進行全方位學習日 84 林村公立黃福鑾紀念學校 0測3考

*安排進展性、總結性評估及多方參與評估：一年級評估後給予學生描述性文字回饋 84 新界婦孺福利會梁省德學校 0測3考 84 保良局田家炳千禧小學 0測3考 84 保良局田家炳小學 0測3考 84 天主教聖母聖心小學 0測3考 84 三水同鄉會禤景榮學校 0測3考

*小一第一及第二學段不設總結性評估 84 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 0測3考 84 聖公會阮鄭夢芹小學 0測3考 84 大埔浸信會公立學校 0測3考

*小一以進展性評估取代考試 84 大埔舊墟公立學校（寶湖道） 0測3考 84 香港教育大學賽馬會小學 0測3考 不適用 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 0測3考

*一年級全年兩次考試 84 大埔官立小學 2測2考 84 大埔崇德黃建常紀念學校 2測2考 84 大埔舊墟公立學校 2測2考 84 仁濟醫院蔡衍濤小學 2測2考 84 大埔循道衛理小學 0測2考

*小一上學期及小六下學期不設考試

沙田區

校網 學校 全年測考次數 89 聖公會馬鞍山主風小學 0測4考

*小一上學期以評估替代考試 91 保良局蕭漢森小學 0測4考 88 迦密愛禮信小學 0測3考 88 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 0測3考 88 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 0測3考 88 循理會美林小學 0測3考 88 九龍城浸信會禧年（恩平）小學 0測3考 88 保良局王賜豪（田心谷）小學 0測3考 88 東華三院冼次雲小學 0測3考

*小一入學初期不設考試，全學年兩次總結性評估 89 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 0測3考 89 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 0測3考 89 香港道教聯合會純陽小學 0測3考 89 九龍城浸信會禧年小學 0測3考 89 馬鞍山靈糧小學 0測3考 89 馬鞍山循道衛理小學 0測3考 89 保良局莊啟程小學 0測3考 89 保良局雨川小學 0測3考

＊小一全年不設考試，以進展性評估了解學生學習成果 91 浸信會呂明才小學 0測3考 91 慈航學校 0測3考 91 胡素貞博士紀念學校 0測3考 91 路德會梁鉅鏐小學 0測3考

＊全學年共8次中/英文默書 91 保良局朱正賢小學 0測3考 91 沙田循道衛理小學 0測3考 91 沙田崇真學校 0測3考 91 聖公會主風小學 0測3考 91 91 基督教香港信義會禾輋信義學校 0測3考 91 91 天主教聖華學校 0測3考 91 91 東華三院蔡榮星小學 0測3考 88 聖母無玷聖心學校 4測2考 88 沙田官立小學 2測2考

*小一上學期不設測考 88 循理會白普理基金循理小學 2測2考 89 馬鞍山聖若瑟小學 2測2考 91 浸信會沙田圍呂明才小學 2測2考 91 世界龍岡學校黃耀南小學 2測2考 91 培基小學 2測2考 91 救世軍田家炳學校 2測2考 91 沙田圍胡素貞博士紀念學校 1測2考

*一年級第一學段不設測考，以多元化評估取代 88 東莞工商總會張煌偉小學 0測2考 89 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 2測1考

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責任編輯：黃諾韶