小一派位︱小一統一派位選校 新界區219間官津小學全年測考次數大公開
【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】小一統一派位將於2024年1月27及28日交表，家長選校時須考慮多方面因素，其中測考次數是評估學校會否給予學童過大壓力的參考數據之一。教育局近日亦促請全港學校審視測考安排，為學生減壓。TOPick根據《小學概覽2023》整理了新界西區及新界東區219間官立及資助小學全年測考次數，助家長作出適合孩子的選擇。
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部分學校全年4次考試
在新界西區及新界東區219間官津小學中，有15間學校設有4次考試，但不設測驗。有122間學校設3次考試，大多不設測驗，有部分學校測考次數較多，例如88校網的聖母無玷聖心學校設4測2考、74校網的鐘聲學校設2測3考，以及70校網的道教青松小學設1測3考。
8間小學小一全年不設測考
為了讓小一生適應校園生活，有34間學校在測考方面作出調節，當中8間小學小一全年不設測考，以進展性評估取代，其中72校網的金巴崙長老會耀道小學原設有2測2考，但小一至小三不設傳統考試，採用進展性評估。另81校網的東華三院曾憲備小學 ，小一、二各科全學年不設考試，以進展性評估及學習報告取代。
以下新界西及新界東區小學名單按考試次數從多至少排序：
【新界西區域】
葵青區
|校網
|學校
|全年測考次數
|66
|保良局陳溢小學
|0測4考
|64
|慈幼葉漢千禧小學
|0測3考
|64
|慈幼葉漢小學
|0測3考
|64
|石籬天主教小學
|0測3考
*一年級第一學段以進展性評估取代傳統考試
|64
|石籬聖若望天主教小學
|0測3考
|64
|聖公會主愛小學（梨木樹）
|0測3考
|65
|亞斯理衞理小學
|0測3考
|65
|中華基督教會全完第二小學
|0測3考
|65
|中華基督教會基真小學
|0測3考
|65
|中華傳道會許大同學校
|0測3考
|65
|基督教香港信義會葵盛信義學校
|0測3考
|65
|聖公會主恩小學
|0測3考
|65
|聖公會仁立小學
|0測3考
|65
|柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校
|0測3考
|65
|東華三院高可寧紀念小學
|0測3考
|66
|中華傳道會呂明才小學
|0測3考
|66
|郭怡雅神父紀念學校
|0測3考
|66
|聖公會何澤芸小學
|0測3考
|66
|聖公會青衣主恩小學
|0測3考
|66
|聖公會青衣邨何澤芸小學
|0測3考
|66
|青衣商會小學
|0測3考
|66
|荃灣商會學校
|0測3考
|66
|東華三院周演森小學
|0測3考
|66
|東華三院黃士心小學
|0測3考
|64
|嗇色園主辦可信學校
|2測2考
*一年級上學期測驗及考試不計分，下學期進行一測一考
|64
|梨木樹天主教小學
|2測2考
|64
|聖公會主愛小學
|2測2考
|65
|佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦）
|2測2考
|65
|佛教林金殿紀念小學
|2測2考
|65
|祖堯天主教小學
|2測2考
|65
|聖公會仁立紀念小學
|2測2考
|66
|保良局世德小學
|2測2考
|66
|仁濟醫院趙曾學韞小學
|0測0考
荃灣區
|校網
|學校
|全年測考次數
|64
|聖公會主愛小學（梨木樹）
|0測3考
|62
|海壩街官立小學
|0測3考
|62
|中華基督教會全完第一小學
|0測3考
|62
|香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學
|0測3考
|62
|路德會聖十架學校
|0測3考
*小一上學期不考試、不默書
|62
|寶血會伍季明紀念學校
|0測3考
|62
|天主教石鐘山紀念小學
|0測3考
|64
|嗇色園主辦可信學校
|2測2考
*一年級上學期測驗及考試不計分，下學期進行一測一考
|64
|梨木樹天主教小學
|2測2考
|62
|荃灣官立小學
|2測2考
|62
|中華基督教會基慧小學
|2測2考
|62
|中華基督教會基慧小學（馬灣）
|2測2考
|62
|柴灣角天主教小學
|2測2考
|62
|天佑小學
|2測2考
|62
|荃灣天主教小學
|2測2考
|62
|深井天主教小學
|2測2考
|62
|荃灣潮州公學
|2測2考
|62
|寶血會思源學校
|1測2考
|62
|荃灣公立何傳耀紀念小學
|0測2考
|62
|靈光小學
|0測2考
|62
|香港浸信會聯會小學
|0測2考
屯門區
|校網
|學校
|全年測考次數
|70
|保良局方王錦全小學
|0測4考
|70
|保良局梁周順琴小學
|0測4考
|70
|保良局莊啟程第二小學
|0測4考
|71
|中華基督教會拔臣小學
|0測4考
|71
|聖公會蒙恩小學
|0測4考
|71
|順德聯誼總會胡少渠紀念小學
|0測4考
|71
|仁濟醫院何式南小學
|0測4考
|70
|道教青松小學
|1測3考
|70
|道教青松小學（湖景邨）
|0測3考
|70
|台山商會學校
|0測3考
*小一於第一、二學段以進展性評估來取代考試。
|70
|仁濟醫院羅陳楚思小學
|0測3考
*各科目實施進展性評估
|70
|仁德天主教小學
|0測3考
*小一全年兩次考試。
*小一至小三常識科不設考試
|70
|保良局志豪小學
|0測3考
*一年級首次考試為模擬考試
|70
|五邑鄒振猷學校
|0測3考
*小一至小六設中英數進展性評估
|70
|僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校
|0測3考
|70
|香港紅卍字會屯門卍慈小學
|0測3考
|70
|樂善堂梁黃蕙芳紀念學校
|0測3考
|70
|中華基督教會蒙黃花沃紀念小學
|0測3考
*一年級首次考試為模擬考試
|71
|保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學
|0測3考
*設3次進展性評估
|71
|圓玄學院陳國超興德小學
|0測3考
|71
|東華三院鄧肇堅小學
|0測3考
|71
|博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學
|0測3考
|71
|博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校
|0測3考
|70
|屯門官立小學
|2測2考
|70
|中華基督教會何福堂小學
|2測2考
*一年級上學期不設測考
|70
|世界龍岡學校劉德容紀念小學
|2測2考
|70
|香港路德會增城兆霖學校
|2測2考
|70
|柏立基教育學院校友會何壽基學校
|2測2考
|71
|順德聯誼總會何日東小學
|2測2考
|71
|順德聯誼總會李金小學
|2測2考
|71
|青山天主教小學 1測2考
|1測2考
|71
|路德會呂祥光小
|1測2考
|71
|伊斯蘭學校
|0測2考
|71
|仁愛堂劉皇發夫人小學
|0測2考
元朗區
|校網
|學校
|全年測考次數
|72
|嗇色園主辦可銘學校
|0測4考
|74
|光明英來學校
|0測4考
|74
|鐘聲學校
|2測3考
*中、英、數設單元進展性評估
|72
|潮陽百欣小學
|0測3考
*小一上學期不設考試，全年只設兩次考試
*設進展性評估及總結性評估
|72
|香港潮陽小學
|0測3考
*設中、英、數設進展性評估
|72
|宣道會葉紹蔭紀念小學
|0測3考
|72
|基督教培恩小學
|0測3考
|72
|樂善堂梁銶琚學校（分校）
|0測3考
|72
|十八鄉鄉事委員會公益社小學
|0測3考
*部分分卷在全年不同時段進行，不只集中在考試周
|72
|天水圍天主教小學
|0測3考
|72
|天水圍循道衞理小學
|0測3考
|72
|東華三院李東海小學
|0測3考
|72
|東華三院姚達之紀念小學（元朗）
|0測3考
|72
|元朗公立中學校友會鄧英業小學
|0測3考
|73
|佛教陳榮根紀念學校
|0測3考
|73
|元朗朗屏邨惠州學校
|0測3考
|73
|元朗商會小學
|0測3考
|73
|元朗公立中學校友會小學
|0測3考
|74
|佛教榮茵學校
|0測3考
|74
|錦田公立蒙養學校
|0測3考
|74
|八鄉中心小學
|0測3考
*小一不設考試
|74
|聖公會聖約瑟小學
|0測3考
*小一全年只設一次期終考試
|74
|惇裕學校
|0測3考
|74
|通德學校
|0測3考
|73
|南元朗官立小學
|2測2考
|74
|元朗官立小學
|2測2考
|72
|金巴崙長老會耀道小學
|2測2考
＊小一至小三不設傳統考試，採用進展性評估
|72
|獅子會何德心小學
|2測2考
|72
|樂善堂梁銶琚學校
|2測2考
|72
|順德聯誼總會伍冕端小學
|2測2考
|72
|香港普通話研習社科技創意小學
|2測2考
*小一上學期只進行單元評估，不設進展性評估及總結性評估。
|73
|光明學校
|2測2考
|74
|中華基督教會元朗真光小學
|2測2考
*一年級上學期不設測考
|74
|中華基督教會方潤華小學
|2測2考
|72
|天水圍官立小學
|1測2考
|72
|伊利沙伯中學舊生會小學分校
|1測2考
*小一全年採用進展性評估，並不設測驗及考試
|73
|元朗朗屏邨東莞學校
|1測2考
|72
|中華基督教青年會小學
|0測2考
*小一全年不設考試
|72
|香港青年協會李兆基小學
|0測2考
*小一至小二不設測考
|72
|伊利沙伯中學舊生會小學
|0測2考
*中、英、數三科會作多元化及多次進展性評估
|72
|聖公會天水圍靈愛小學
|0測2考
*設進展性及總結性評估，畢業前完成畢業專題研習（不設紙筆考試)
|72
|元朗寶覺小學
|0測2考
*小一及小二上學期以讀卷形式進行評估
|73
|聖公會靈愛小學
|0測2考
|74
|港澳信義會黃陳淑英紀念學校
|2測2考
|74
|基督教宣道會徐澤林紀念小學
|3測1考
|73
|博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校
|2測1考
【新界東區域】
北區
|校網
|學校
|全年測考次數
|80
|鳳溪第一小學
|0測4考
|81
|聖公會嘉福榮真小學
|0測4考
|81
|方樹福堂基金方樹泉小學
|0測4考
|80
|香海正覺蓮社佛教陳式宏學校
|0測3考
|80
|香海正覺蓮社佛教正慧小學
|0測3考
|80
|石湖墟公立學校
|0測3考
|80
|東莞學校
|0測3考
|80
|上水惠州公立學校
|0測3考
|80
|育賢學校
|0測3考
＊進展性評估兩次及總結性評估一次
|81
|打鼓嶺嶺英公立學校
|0測3考
*一年級不設考試，全年進行三次進展性評估
|81
|東華三院曾憲備小學
|0測3考
*小一、二各科全學年不設考試，以進展性評估及學習報告取代
|81
|寶血會培靈學校
|0測3考
|81
|五旬節靳茂生小學
|0測3考
|81
|香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校
|0測3考
*一年級上學期不設總結性評估
|81
|粉嶺公立學校
|0測3考
|81
|上水宣道小學
|0測3考
|83
|福德學社小學
|0測3考
|83
|沙頭角中心小學
|0測3考
|81
|鳳溪廖潤琛紀念學校
|0測3考
|81
|粉嶺官立小學
|2測2考
|80
|鳳溪創新小學
|2測2考
*中、英、數及常四科均安排進展性評估
|80
|李志達紀念學校
|2測2考
|80
|曾梅千禧學校
|2測2考
|80
|東華三院港九電器商聯會小學
|2測2考
|80
|聖公會榮真小學
|2測2考
|81
|基督教粉嶺神召會小學
|2測2考
＊小一全學年兩次考試，並以進展性評估取代測驗
|81
|五旬節于良發小學
|2測2考
|80
|東華三院馬錦燦紀念小學
|1測2考
|81
|救世軍中原慈善基金皇后山學校
|0測2考
|80
|金錢村何東學校
|0測2考
*一至五年級上下學期各一次總結性評估
大埔區
|校網
|學校
|全年測考次數
|84
|港九街坊婦女會孫方中小學
|0測3考
|84
|香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校
|0測3考
*一年級第一學段不設考試，進行全方位學習日
|84
|林村公立黃福鑾紀念學校
|0測3考
*安排進展性、總結性評估及多方參與評估：一年級評估後給予學生描述性文字回饋
|84
|新界婦孺福利會梁省德學校
|0測3考
|84
|保良局田家炳千禧小學
|0測3考
|84
|保良局田家炳小學
|0測3考
|84
|天主教聖母聖心小學
|0測3考
|84
|三水同鄉會禤景榮學校
|0測3考
*小一第一及第二學段不設總結性評估
|84
|聖公會阮鄭夢芹銀禧小學
|0測3考
|84
|聖公會阮鄭夢芹小學
|0測3考
|84
|大埔浸信會公立學校
|0測3考
*小一以進展性評估取代考試
|84
|大埔舊墟公立學校（寶湖道）
|0測3考
|84
|香港教育大學賽馬會小學
|0測3考
|不適用
|新界婦孺福利會基督教銘恩小學
|0測3考
*一年級全年兩次考試
|84
|大埔官立小學
|2測2考
|84
|大埔崇德黃建常紀念學校
|2測2考
|84
|大埔舊墟公立學校
|2測2考
|84
|仁濟醫院蔡衍濤小學
|2測2考
|84
|大埔循道衛理小學
|0測2考
*小一上學期及小六下學期不設考試
沙田區
|校網
|學校
|全年測考次數
|89
|聖公會馬鞍山主風小學
|0測4考
*小一上學期以評估替代考試
|91
|保良局蕭漢森小學
|0測4考
|88
|迦密愛禮信小學
|0測3考
|88
|香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學
|0測3考
|88
|香港中文大學校友會聯會張煊昌學校
|0測3考
|88
|循理會美林小學
|0測3考
|88
|九龍城浸信會禧年（恩平）小學
|0測3考
|88
|保良局王賜豪（田心谷）小學
|0測3考
|88
|東華三院冼次雲小學
|0測3考
*小一入學初期不設考試，全學年兩次總結性評估
|89
|香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學
|0測3考
|89
|基督教香港信義會馬鞍山信義學校
|0測3考
|89
|香港道教聯合會純陽小學
|0測3考
|89
|九龍城浸信會禧年小學
|0測3考
|89
|馬鞍山靈糧小學
|0測3考
|89
|馬鞍山循道衛理小學
|0測3考
|89
|保良局莊啟程小學
|0測3考
|89
|保良局雨川小學
|0測3考
＊小一全年不設考試，以進展性評估了解學生學習成果
|91
|浸信會呂明才小學
|0測3考
|91
|慈航學校
|0測3考
|91
|胡素貞博士紀念學校
|0測3考
|91
|路德會梁鉅鏐小學
|0測3考
＊全學年共8次中/英文默書
|91
|保良局朱正賢小學
|0測3考
|91
|沙田循道衛理小學
|0測3考
|91
|沙田崇真學校
|0測3考
|91
|聖公會主風小學
|0測3考
|91
|91 基督教香港信義會禾輋信義學校
|0測3考
|91
|91 天主教聖華學校
|0測3考
|91
|91 東華三院蔡榮星小學
|0測3考
|88
|聖母無玷聖心學校
|4測2考
|88
|沙田官立小學
|2測2考
*小一上學期不設測考
|88
|循理會白普理基金循理小學
|2測2考
|89
|馬鞍山聖若瑟小學
|2測2考
|91
|浸信會沙田圍呂明才小學
|2測2考
|91
|世界龍岡學校黃耀南小學
|2測2考
|91
|培基小學
|2測2考
|91
|救世軍田家炳學校
|2測2考
|91
|沙田圍胡素貞博士紀念學校
|1測2考
*一年級第一學段不設測考，以多元化評估取代
|88
|東莞工商總會張煌偉小學
|0測2考
|89
|吳氏宗親總會泰伯紀念學校
|2測1考
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責任編輯：黃諾韶