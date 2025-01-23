小學測考次數｜新界區243間官津小學全年測考次數公開 9間學校一年4次考試
撰文： TOPick教育組
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】子女升小最令家長頭痛的時，需考慮學校校風、教育理念、教學內容等，其中測考次數亦是評估學校會否給予學生過大壓力的參考數據之一。TOPick根據《小學概覽2024》整理了新界區243間，官立及資助小學全年測考次數，助家長作出適合孩子的選擇。
最新影片推介：
小學測考次數｜新界23校 小一全年不設測考
為了讓小一生適應校園生活，當中23間小學小一全年不設測考，以進展性評估取代，包括荃灣商會學校、元朗官立小學、東華三院冼次雲小學。
小學測考次數｜新界9間學校 全年4次考試
在新界西區及新界東區243間官津小學中，有9間學校設有4次考試，但不設測驗，不過亦有學校測考次數較多，包括屯門70校網僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校的3測3考、元朗74校網鐘聲學校2測3考、沙田88校網的聖母無玷聖心學校4測2考。
小學測考次數｜荃灣區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|62
|荃灣公立何傳耀紀念小學
|0測2考 (小一不設測考)(小六3考)
|62
|柴灣角天主教小學
|0測3考(小一2考)
|62
|中華基督教會全完第一小學
|0測3考(小一2考)
|62
|香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學
|0測3考(小一2考)
|62
|寶血會伍季明紀念學校
|0測3考(小一2考)
|62
|路德會聖十架學校
|0測3考(小一2考，上學期不考試、不默書)
|62
|海壩街官立小學
|0測3考(小一1考)
|62
|天主教石鐘山紀念小學
|0測3考
|62
|深井天主教小學
|2測2考(小一1測1考)
|62
|荃灣潮州公學
|2測2考(小一1測1考)
|62
|中華基督教會基慧小學
|2測2考(小一1測1考)
|62
|荃灣官立小學
|2測2考
|62
|中華基督教會基慧小學（馬灣）
|2測2考
|62
|天佑小學
|2測2考
|62
|荃灣天主教小學
|2測2考
|62
|寶血會思源學校
|1測2考(小一1測1考)
|62
|香港浸信會聯會小學
|0測2考(小一1考)
|62
|靈光小學
|0測2考
|64
|聖公會主愛小學（梨木樹）
|0測3考(小一2考)
|64
|梨木樹天主教小學
|2測2考
|64
|嗇色園主辦可信學校
|1測2考 (小一1測2考)
同場加映：全港小學排名TOP100
小學測考次數｜葵青區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|66
|荃灣商會學校
|2測2考(小一、小二不設測考)
|64
|石籬天主教小學
|0測3考(小一2考)
|64
|石籬聖若望天主教小學
|0測3考(小一2考)
|64
|聖公會主愛小學（梨木樹）
|0測3考(小一2考)
|64
|慈幼葉漢千禧小學
|0測3考
|64
|慈幼葉漢小學
|0測3考
|64
|嗇色園主辦可信學校
|2測2考(小一1測2考)
|64
|梨木樹天主教小學
|2測2考
|64
|聖公會主愛小學
|2測2考
|65
|亞斯理衞理小學
|0測3考(小一2考)
|65
|中華傳道會許大同學校
|0測3考(小一2考)
|65
|聖公會仁立小學
|0測3考(小一2考)
|65
|佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦）
|0測3考(小一1考)
|65
|基督教香港信義會葵盛信義學校
|0測3考(小一1考)
|65
|聖公會主恩小學
|0測3考(小一1考)
|65
|中華基督教會基真小學
|0測3考(小一1考)
|65
|中華基督教會全完第二小學
|0測3考
|65
|柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校
|0測3考
|65
|祖堯天主教小學
|2測2考(小一1測2考)
|65
|佛教林金殿紀念小學
|2測2考
|65
|聖公會仁立紀念小學
|2測2考
|66
|保良局陳溢小學
|0測4考(小一2考)
|66
|聖公會何澤芸小學
|0測3考(小一2考)
|66
|聖公會青衣主恩小學
|0測3考(小一2考)
|66
|青衣商會小學
|0測3考(小一2考)
|66
|東華三院周演森小學
|0測3考(小一2考)
|66
|東華三院黃士心小學
|0測3考(小一2考)
|66
|保良局世德小學
|0測3考(小一1考)
|66
|聖公會青衣邨何澤芸小學
|0測3考
|66
|仁濟醫院趙曾學韞小學
|0測3考(24/25學年不設小一)
|66
|中華傳道會呂明才小學
|0測0考(小一至小五3次評估，小六2次評估)
|不適用
|東華三院高可寧紀念小學
|0測3考(24/25學年不設小一)
小學測考次數｜屯門區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|71
|保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學
|0測3考 (小一不設測考，3次進展性評估取代)
|71
|順德聯誼總會胡少渠紀念小學
|0測3考 (小一不設測考)
|70
|保良局梁周順琴小學
|0測4考
|70
|僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校
|3測3考(小一2測2考)
|70
|道教青松小學
|1測3考(小一1測2考)
|70
|台山商會學校
|0測3考(小一3考，以進展性評估來取代考試)
|70
|保良局方王錦全小學
|0測3考(小一2考)
|70
|仁德天主教小學
|0測3考(小一2考，小一至小三常識科不設考試)
|70
|五邑鄒振猷學校
|0測3考(小一1考)
|70
|道教青松小學（湖景邨）
|0測3考
|70
|仁濟醫院羅陳楚思小學
|0測3考
|70
|保良局志豪小學
|0測3考
|70
|保良局莊啟程第二小學
|0測3考
|70
|中華基督教會蒙黃花沃紀念小學
|0測3考(小一2考，首次考試為模擬考試)
|70
|香港紅卍字會屯門卍慈小學
|0測3考(小一2考，第一學段不設考試)
|70
|樂善堂梁黃蕙芳紀念學校
|0測3考(小一2考)
|70
|屯門官立小學
|2測2考(小一1測2考)
|70
|世界龍岡學校劉德容紀念小學
|2測2考(小一1測1考)
|70
|中華基督教會何福堂小學
|2測2考 (小一下學期1測1考)
|70
|香港路德會增城兆霖學校
|2測2考
|70
|柏立基教育學院校友會何壽基學校
|2測2考
|71
|中華基督教會拔臣小學
|0測4考(小一3考)
|71
|仁濟醫院何式南小學
|0測4考
|71
|聖公會蒙恩小學
|0測3考(小一2考)
|71
|東華三院鄧肇堅小學
|0測3考(小一2考)
|71
|圓玄學院陳國超興德小學
|0測3考
|71
|博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學
|0測3考
|71
|博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校
|0測3考
|71
|順德聯誼總會何日東小學
|2測2考
|71
|順德聯誼總會李金小學
|2測2考
|71
|青山天主教小學
|1測2考(小一2考)
|71
|路德會呂祥光小學
|1測2考(小一1測1考)
|71
|伊斯蘭學校
|0測2考
|71
|仁愛堂劉皇發夫人小學
|0測2考
小學測考次數｜元朗區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|72
|嗇色園主辦可銘學校
|0測3考(小一不設測考)
|72
|東華三院李東海小學
|0測3考(小一不設測考)
|72
|獅子會何德心小學
|2測2考(小一不設測考)
|72
|伊利沙伯中學舊生會小學分校
|1測2考(小一不設測考)
|72
|香港青年協會李兆基小學
|0測2考(小一、小二不設測考)
|72
|中華基督教青年會小學
|0測2考(小一不設測考)
|72
|伊利沙伯中學舊生會小學
|0測2考(小一不設測考)
|73
|博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校
|2測1考(小一不設測考)
|74
|八鄉中心小學
|0測3考(小一不設測考)
|74
|元朗官立小學
|2測2考(小一不設測考)
|72
|潮陽百欣小學
|0測3考(小一2考，第一學段不設默書)
|72
|十八鄉鄉事委員會公益社小學
|0測3考(小一第一學段不進行紙筆考試)
|72
|金巴崙長老會耀道小學
|0測3考(小一1考，小一至小三不設傳統考試，採用進展性評估)
|72
|香港潮陽小學
|0測3考(小一2考)
|72
|樂善堂梁銶琚學校（分校）
|0測3考(小一2考)
|72
|東華三院姚達之紀念小學（元朗）
|0測3考(小一2考)
|72
|元朗公立中學校友會鄧英業小學
|0測3考(小一1考)
|72
|基督教培恩小學
|0測3考(小一1考)
|72
|宣道會葉紹蔭紀念小學
|0測3考
|72
|天水圍天主教小學
|0測3考
|72
|樂善堂梁銶琚學校
|2測2考(小一1測2考)
|72
|香港普通話研習社科技創意小學
|2測2考(小一1測1考)
|72
|元朗寶覺小學
|2測2考(小一1考)
|72
|天水圍官立小學
|1測2考(小一1測1考)
|72
|聖公會天水圍靈愛小學
|0測2考(小一1考)
|72
|順德聯誼總會伍冕端小學
|0測3考
|72
|天水圍循道衞理小學
|0測2考
|73
|元朗朗屏邨惠州學校
|0測3考(小一2考)
|73
|元朗商會小學
|0測3考(小一2考)
|73
|元朗公立中學校友會小學
|0測3考(小一2考)
|73
|佛教陳榮根紀念學校
|0測3考
|73
|南元朗官立小學
|2測2考
|73
|光明學校
|2測2考
|73
|元朗朗屏邨東莞學校
|1測2考(小一1測1考)
|73
|聖公會靈愛小學
|0測2考
|74
|光明英來學校
|0測4考
|74
|鐘聲學校
|2測3考
|74
|中華基督教會元朗真光小學
|0測3考(小一2考，第一次考試為進展性評估)
|74
|佛教榮茵學校
|0測3考(小一2考)
|74
|錦田公立蒙養學校
|0測3考(小一2考)
|74
|通德學校
|0測3考(小一2考)
|74
|惇裕學校
|0測3考(小一2考)
|74
|聖公會聖約瑟小學
|0測3考(小一1考)
|74
|港澳信義會黃陳淑英紀念學校
|2測2考
|74
|基督教宣道會徐澤林紀念小學
|3測1考(小一1測2考)
同場加映：新加入「小班教學」學校名單（新界區）
延伸閱讀：全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
小學測考次數｜北區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|81
|東華三院曾憲備小學
|0測3考(小一、小二不設測考)
|81
|打鼓嶺嶺英公立學校
|0測3考(小一不設測考)
|83
|沙頭角中心小學
|0測1考(小一不設測考)
|80
|香海正覺蓮社佛教陳式宏學校
|0測3考(小一2考，但以進展性評估取代考試)
|80
|鳳溪第一小學
|0測3考(小一2考，第一學段不考試)
|80
|香海正覺蓮社佛教正慧小學
|0測3考 (小一2考)
|80
|上水惠州公立學校
|0測3考 (小一2考)
|80
|東莞學校
|0測3考 (小一1考)
|80
|石湖墟公立學校
|0測3考 (小一1考)
|80
|育賢學校
|0測3考
|80
|曾梅千禧學校
|2測2考 (小一1測2考)
|80
|聖公會榮真小學
|2測2考 (小一1測2考)
|80
|李志達紀念學校
|2測2考 (小一1測2考)
|80
|鳳溪創新小學
|2測2考 (小一1測1考)
|80
|東華三院港九電器商聯會小學
|2測2考(小一1測1考)
|80
|東華三院馬錦燦紀念小學
|1測2考(小一1測1考)
|80
|金錢村何東學校
|0測2考
|81
|聖公會嘉福榮真小學
|0測4考(小一2考)
|81
|方樹福堂基金方樹泉小學
|0測3考(小一2考)
|81
|寶血會培靈學校
|0測3考(小一2考)
|81
|五旬節靳茂生小學
|0測3考(小一2考)
|81
|香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校
|0測3考(小一2考)
|81
|粉嶺公立學校
|0測3考(小一2考)
|81
|上水宣道小學
|0測3考(小一2考)
|81
|鳳溪廖潤琛紀念學校
|0測3考(小一2考)
|81
|粉嶺官立小學
|2測2考(小一2測1考)
|81
|基督教粉嶺神召會小學
|1測2考(小一1測1考)
|81
|五旬節于良發小學
|1測2考
|81
|救世軍中原慈善基金皇后山學校
|1測2考
|83
|福德學社小學
|0測3考 (小一2考)
小學測考次數｜大埔區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|84
|五旬節聖潔會永光小學
|1測2考(小一不設測考)
|84
|香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校
|0測3考(小一2考，第一學段不考試)
|84
|林村公立黃福鑾紀念學校
|0測3考(小一2考)
|84
|新界婦孺福利會梁省德學校
|0測3考(小一2考)
|84
|天主教聖母聖心小學
|0測3考(小一2考)
|84
|聖公會阮鄭夢芹銀禧小學
|0測3考(小一2考)
|84
|聖公會阮鄭夢芹小學
|0測3考(小一2考)
|84
|大埔浸信會公立學校
|0測3考(小一2考)
|84
|三水同鄉會禤景榮學校
|0測3考(小一1考)
|84
|港九街坊婦女會孫方中小學
|0測3考
|84
|保良局田家炳千禧小學
|0測3考
|84
|保良局田家炳小學
|0測3考
|84
|大埔舊墟公立學校（寶湖道）
|0測3考
|84
|香港教育大學賽馬會小學
|0測3考
|不適用
|新界婦孺福利會基督教銘恩小學
|0測3考(24/25學年不設小一)
|84
|仁濟醫院蔡衍濤小學
|2測2考(小一1測2考)
|84
|大埔官立小學
|2測2考(小一2測1考)
|84
|大埔崇德黃建常紀念學校
|2測2考
|84
|大埔舊墟公立學校
|2測2考
|84
|大埔循道衛理小學
|0測2考(小一1考)
同場加映：呈分試計分方程式
小學測考次數｜沙田區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|88
|東華三院冼次雲小學
|0測3考(小一不設測考)
|88
|沙田官立小學
|2測2考(小一不設測考)
|89
|保良局雨川小學
|0測3考(小一不設測考)
|88
|香港中文大學校友會聯會張煊昌學校
|0測3考(小一2考)
|88
|循理會美林小學
|0測3考(小一2考)
|88
|九龍城浸信會禧年（恩平）小學
|0測3考(小一2考)
|88
|保良局王賜豪（田心谷）小學
|0測3考(小一2考)
|88
|香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學
|0測3考(小一2考)
|88
|迦密愛禮信小學
|0測3考
|88
|循理會白普理基金循理小學
|0測3考
|88
|聖母無玷聖心學校
|4測2考
|88
|東莞工商總會張煌偉小學
|0測2考(小一1考)
|89
|聖公會馬鞍山主風小學
|0測4考(小一2考)
|89
|香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學
|0測3考(小一2考)
|89
|香港道教聯合會純陽小學
|0測3考(小一2考)
|89
|九龍城浸信會禧年小學
|0測3考(小一2考)
|89
|馬鞍山靈糧小學
|0測3考(小一2考)
|89
|馬鞍山循道衛理小學
|0測3考(小一2考)
|89
|馬鞍山聖若瑟小學
|0測3考(小一2考)
|89
|保良局莊啟程小學
|0測3考
|89
|基督教香港信義會馬鞍山信義學校
|0測3考
|89
|吳氏宗親總會泰伯紀念學校
|2測1考
|91
|保良局蕭漢森小學
|0測4考(小一3考)
|91
|浸信會呂明才小學
|0測3考(小一2考)
|91
|聖公會主風小學
|0測3考(小一2考)
|91
|保良局朱正賢小學
|0測3考(小一2考)
|91
|路德會梁鉅鏐小學
|0測3考(小一2考)
|91
|天主教聖華學校
|0測3考(小一2考)
|91
|東華三院蔡榮星小學
|0測3考(小一2考)
|91
|慈航學校
|0測3考(小一1考)
|91
|沙田循道衛理小學
|0測3考(小一1考)
|91
|胡素貞博士紀念學校
|0測3考
|91
|基督教香港信義會禾輋信義學校
|0測3考
|91
|浸信會沙田圍呂明才小學
|2測2考(小一2考)
|91
|世界龍岡學校黃耀南小學
|2測2考(小一1測1考)
|91
|救世軍田家炳學校
|2測2考(小一1測1考)
|91
|沙田圍胡素貞博士紀念學校
|1測2考(小一2考)
|91
|培基小學
|1測2考(小一1測1考)
|91
|沙田崇真學校
|0測2考
小學測考次數｜西貢區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|95
|基督教神召會梁省德小學
|0測4考(小一、小二不設測考)
|95
|西貢崇真天主教學校（小學部）
|0測3考(小一不設測考)
|95
|西貢中心李少欽紀念學校
|0測3考(小一2考)
|95
|港澳信義會明道小學
|0測3考(小一2考)
|95
|樂善堂劉德學校
|0測3考(小一2考)
|95
|保良局黃永樹小學
|0測3考(小一2考)
|95
|天主教聖安德肋小學
|0測3考(小一2考)
|95
|博愛醫院陳國威小學
|0測3考(小一1考)
|95
|佛教志蓮小學
|0測3考(小一1考)
|95
|香海正覺蓮社佛教黃藻森學校
|0測3考
|95
|仁愛堂田家炳小學
|0測3考
|95
|保良局馮晴紀念小學
|0測3考
|95
|東華三院王余家潔紀念小學
|0測3考
|95
|順德聯誼總會梁潔華小學
|0測3考
|95
|將軍澳天主教小學
|2測2考(小一1測2考)
|95
|仁濟醫院陳耀星小學
|2測2考(小一1測1考)
|95
|將軍澳官立小學
|2測2考(小一1測1考)
|95
|港澳信義會小學
|2測2考
|95
|景林天主教小學
|2測2考
|95
|基督教宣道會宣基小學
|1測2考(小一1測1考)
|95
|聖公會將軍澳基德小學
|1測2考(小一1測1考)
|95
|將軍澳循道衛理小學
|1測2考(小一1考)
延伸閱讀：小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開 14校小一不設測考
延伸閱讀：小學測考次數｜九龍區133間官津小學全年測考次數大公開 邊間傳統名校設3考3測？
相關報道：
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
男拔小學面試2024｜男拔附小辦小一入學簡介會 校長親述2種面試行為屬大忌
小一升學2025｜小一統一派位1.13起交選校表 升學專家教1招增「中獎」機會【附小一入學重要日程】
小一統一派位2025｜必睇懶人包 填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】
幼小銜接｜如何克服恐懼+調整作息 爸媽必知子女幼升小開學4大準備
小一面試︱英華小學每年4000人報考小一設3輪面試 校長分享3個學生常犯失手位
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：