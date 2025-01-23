小學測考次數｜新界區243間官津小學全年測考次數公開　9間學校一年4次考試

▲ 新界區243間官津小學全年測考次數大公開，TOPick發現有9間學校全年4次考試。

【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】子女升小最令家長頭痛的時，需考慮學校校風、教育理念、教學內容等，其中測考次數亦是評估學校會否給予學生過大壓力的參考數據之一。TOPick根據《小學概覽2024》整理了新界區243間，官立及資助小學全年測考次數，助家長作出適合孩子的選擇。

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小學測考次數｜新界23校 小一全年不設測考

為了讓小一生適應校園生活，當中23間小學小一全年不設測考，以進展性評估取代，包括荃灣商會學校、元朗官立小學、東華三院冼次雲小學。

小學測考次數｜新界9間學校 全年4次考試

在新界西區及新界東區243間官津小學中，有9間學校設有4次考試，但不設測驗，不過亦有學校測考次數較多，包括屯門70校網僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校的3測3考、元朗74校網鐘聲學校2測3考、沙田88校網的聖母無玷聖心學校4測2考。

小學測考次數｜荃灣區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 62 荃灣公立何傳耀紀念小學 0測2考 (小一不設測考)(小六3考) 62 柴灣角天主教小學 0測3考(小一2考) 62 中華基督教會全完第一小學 0測3考(小一2考) 62 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 0測3考(小一2考) 62 寶血會伍季明紀念學校 0測3考(小一2考) 62 路德會聖十架學校 0測3考(小一2考，上學期不考試、不默書) 62 海壩街官立小學 0測3考(小一1考) 62 天主教石鐘山紀念小學 0測3考 62 深井天主教小學 2測2考(小一1測1考) 62 荃灣潮州公學 2測2考(小一1測1考) 62 中華基督教會基慧小學 2測2考(小一1測1考) 62 荃灣官立小學 2測2考 62 中華基督教會基慧小學（馬灣） 2測2考 62 天佑小學 2測2考 62 荃灣天主教小學 2測2考 62 寶血會思源學校 1測2考(小一1測1考) 62 香港浸信會聯會小學 0測2考(小一1考) 62 靈光小學 0測2考 64 聖公會主愛小學（梨木樹） 0測3考(小一2考) 64 梨木樹天主教小學 2測2考 64 嗇色園主辦可信學校 1測2考 (小一1測2考)

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小學測考次數｜葵青區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 66 荃灣商會學校 2測2考(小一、小二不設測考) 64 石籬天主教小學 0測3考(小一2考) 64 石籬聖若望天主教小學 0測3考(小一2考) 64 聖公會主愛小學（梨木樹） 0測3考(小一2考) 64 慈幼葉漢千禧小學 0測3考 64 慈幼葉漢小學 0測3考 64 嗇色園主辦可信學校 2測2考(小一1測2考) 64 梨木樹天主教小學 2測2考 64 聖公會主愛小學 2測2考 65 亞斯理衞理小學 0測3考(小一2考) 65 中華傳道會許大同學校 0測3考(小一2考) 65 聖公會仁立小學 0測3考(小一2考) 65 佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦） 0測3考(小一1考) 65 基督教香港信義會葵盛信義學校 0測3考(小一1考) 65 聖公會主恩小學 0測3考(小一1考) 65 中華基督教會基真小學 0測3考(小一1考) 65 中華基督教會全完第二小學 0測3考 65 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 0測3考 65 祖堯天主教小學 2測2考(小一1測2考) 65 佛教林金殿紀念小學 2測2考 65 聖公會仁立紀念小學 2測2考 66 保良局陳溢小學 0測4考(小一2考) 66 聖公會何澤芸小學 0測3考(小一2考) 66 聖公會青衣主恩小學 0測3考(小一2考) 66 青衣商會小學 0測3考(小一2考) 66 東華三院周演森小學 0測3考(小一2考) 66 東華三院黃士心小學 0測3考(小一2考) 66 保良局世德小學 0測3考(小一1考) 66 聖公會青衣邨何澤芸小學 0測3考 66 仁濟醫院趙曾學韞小學 0測3考(24/25學年不設小一) 66 中華傳道會呂明才小學 0測0考(小一至小五3次評估，小六2次評估) 不適用 東華三院高可寧紀念小學 0測3考(24/25學年不設小一)

小學測考次數｜屯門區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 71 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 0測3考 (小一不設測考，3次進展性評估取代) 71 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 0測3考 (小一不設測考) 70 保良局梁周順琴小學 0測4考 70 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 3測3考(小一2測2考) 70 道教青松小學 1測3考(小一1測2考) 70 台山商會學校 0測3考(小一3考，以進展性評估來取代考試) 70 保良局方王錦全小學 0測3考(小一2考) 70 仁德天主教小學 0測3考(小一2考，小一至小三常識科不設考試) 70 五邑鄒振猷學校 0測3考(小一1考) 70 道教青松小學（湖景邨） 0測3考 70 仁濟醫院羅陳楚思小學 0測3考 70 保良局志豪小學 0測3考 70 保良局莊啟程第二小學 0測3考 70 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 0測3考(小一2考，首次考試為模擬考試) 70 香港紅卍字會屯門卍慈小學 0測3考(小一2考，第一學段不設考試) 70 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 0測3考(小一2考) 70 屯門官立小學 2測2考(小一1測2考) 70 世界龍岡學校劉德容紀念小學 2測2考(小一1測1考) 70 中華基督教會何福堂小學 2測2考 (小一下學期1測1考) 70 香港路德會增城兆霖學校 2測2考 70 柏立基教育學院校友會何壽基學校 2測2考 71 中華基督教會拔臣小學 0測4考(小一3考) 71 仁濟醫院何式南小學 0測4考 71 聖公會蒙恩小學 0測3考(小一2考) 71 東華三院鄧肇堅小學 0測3考(小一2考) 71 圓玄學院陳國超興德小學 0測3考 71 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 0測3考 71 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 0測3考 71 順德聯誼總會何日東小學 2測2考 71 順德聯誼總會李金小學 2測2考 71 青山天主教小學 1測2考(小一2考) 71 路德會呂祥光小學 1測2考(小一1測1考) 71 伊斯蘭學校 0測2考 71 仁愛堂劉皇發夫人小學 0測2考

小學測考次數｜元朗區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 72 嗇色園主辦可銘學校 0測3考(小一不設測考) 72 東華三院李東海小學 0測3考(小一不設測考) 72 獅子會何德心小學 2測2考(小一不設測考) 72 伊利沙伯中學舊生會小學分校 1測2考(小一不設測考) 72 香港青年協會李兆基小學 0測2考(小一、小二不設測考) 72 中華基督教青年會小學 0測2考(小一不設測考) 72 伊利沙伯中學舊生會小學 0測2考(小一不設測考) 73 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 2測1考(小一不設測考) 74 八鄉中心小學 0測3考(小一不設測考) 74 元朗官立小學 2測2考(小一不設測考) 72 潮陽百欣小學 0測3考(小一2考，第一學段不設默書) 72 十八鄉鄉事委員會公益社小學 0測3考(小一第一學段不進行紙筆考試) 72 金巴崙長老會耀道小學 0測3考(小一1考，小一至小三不設傳統考試，採用進展性評估) 72 香港潮陽小學 0測3考(小一2考) 72 樂善堂梁銶琚學校（分校） 0測3考(小一2考) 72 東華三院姚達之紀念小學（元朗） 0測3考(小一2考) 72 元朗公立中學校友會鄧英業小學 0測3考(小一1考) 72 基督教培恩小學 0測3考(小一1考) 72 宣道會葉紹蔭紀念小學 0測3考 72 天水圍天主教小學 0測3考 72 樂善堂梁銶琚學校 2測2考(小一1測2考) 72 香港普通話研習社科技創意小學 2測2考(小一1測1考) 72 元朗寶覺小學 2測2考(小一1考) 72 天水圍官立小學 1測2考(小一1測1考) 72 聖公會天水圍靈愛小學 0測2考(小一1考) 72 順德聯誼總會伍冕端小學 0測3考 72 天水圍循道衞理小學 0測2考 73 元朗朗屏邨惠州學校 0測3考(小一2考) 73 元朗商會小學 0測3考(小一2考) 73 元朗公立中學校友會小學 0測3考(小一2考) 73 佛教陳榮根紀念學校 0測3考 73 南元朗官立小學 2測2考 73 光明學校 2測2考 73 元朗朗屏邨東莞學校 1測2考(小一1測1考) 73 聖公會靈愛小學 0測2考 74 光明英來學校 0測4考 74 鐘聲學校 2測3考 74 中華基督教會元朗真光小學 0測3考(小一2考，第一次考試為進展性評估) 74 佛教榮茵學校 0測3考(小一2考) 74 錦田公立蒙養學校 0測3考(小一2考) 74 通德學校 0測3考(小一2考) 74 惇裕學校 0測3考(小一2考) 74 聖公會聖約瑟小學 0測3考(小一1考) 74 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 2測2考 74 基督教宣道會徐澤林紀念小學 3測1考(小一1測2考)

同場加映：新加入「小班教學」學校名單（新界區）

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小學測考次數｜北區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 81 東華三院曾憲備小學 0測3考(小一、小二不設測考) 81 打鼓嶺嶺英公立學校 0測3考(小一不設測考) 83 沙頭角中心小學 0測1考(小一不設測考) 80 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 0測3考(小一2考，但以進展性評估取代考試) 80 鳳溪第一小學 0測3考(小一2考，第一學段不考試) 80 香海正覺蓮社佛教正慧小學 0測3考 (小一2考) 80 上水惠州公立學校 0測3考 (小一2考) 80 東莞學校 0測3考 (小一1考) 80 石湖墟公立學校 0測3考 (小一1考) 80 育賢學校 0測3考 80 曾梅千禧學校 2測2考 (小一1測2考) 80 聖公會榮真小學 2測2考 (小一1測2考) 80 李志達紀念學校 2測2考 (小一1測2考) 80 鳳溪創新小學 2測2考 (小一1測1考) 80 東華三院港九電器商聯會小學 2測2考(小一1測1考) 80 東華三院馬錦燦紀念小學 1測2考(小一1測1考) 80 金錢村何東學校 0測2考 81 聖公會嘉福榮真小學 0測4考(小一2考) 81 方樹福堂基金方樹泉小學 0測3考(小一2考) 81 寶血會培靈學校 0測3考(小一2考) 81 五旬節靳茂生小學 0測3考(小一2考) 81 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 0測3考(小一2考) 81 粉嶺公立學校 0測3考(小一2考) 81 上水宣道小學 0測3考(小一2考) 81 鳳溪廖潤琛紀念學校 0測3考(小一2考) 81 粉嶺官立小學 2測2考(小一2測1考) 81 基督教粉嶺神召會小學 1測2考(小一1測1考) 81 五旬節于良發小學 1測2考 81 救世軍中原慈善基金皇后山學校 1測2考 83 福德學社小學 0測3考 (小一2考)

小學測考次數｜大埔區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 84 五旬節聖潔會永光小學 1測2考(小一不設測考) 84 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 0測3考(小一2考，第一學段不考試) 84 林村公立黃福鑾紀念學校 0測3考(小一2考) 84 新界婦孺福利會梁省德學校 0測3考(小一2考) 84 天主教聖母聖心小學 0測3考(小一2考) 84 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 0測3考(小一2考) 84 聖公會阮鄭夢芹小學 0測3考(小一2考) 84 大埔浸信會公立學校 0測3考(小一2考) 84 三水同鄉會禤景榮學校 0測3考(小一1考) 84 港九街坊婦女會孫方中小學 0測3考 84 保良局田家炳千禧小學 0測3考 84 保良局田家炳小學 0測3考 84 大埔舊墟公立學校（寶湖道） 0測3考 84 香港教育大學賽馬會小學 0測3考 不適用 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 0測3考(24/25學年不設小一) 84 仁濟醫院蔡衍濤小學 2測2考(小一1測2考) 84 大埔官立小學 2測2考(小一2測1考) 84 大埔崇德黃建常紀念學校 2測2考 84 大埔舊墟公立學校 2測2考 84 大埔循道衛理小學 0測2考(小一1考)

同場加映：呈分試計分方程式

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小學測考次數｜沙田區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 88 東華三院冼次雲小學 0測3考(小一不設測考) 88 沙田官立小學 2測2考(小一不設測考) 89 保良局雨川小學 0測3考(小一不設測考) 88 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 0測3考(小一2考) 88 循理會美林小學 0測3考(小一2考) 88 九龍城浸信會禧年（恩平）小學 0測3考(小一2考) 88 保良局王賜豪（田心谷）小學 0測3考(小一2考) 88 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 0測3考(小一2考) 88 迦密愛禮信小學 0測3考 88 循理會白普理基金循理小學 0測3考 88 聖母無玷聖心學校 4測2考 88 東莞工商總會張煌偉小學 0測2考(小一1考) 89 聖公會馬鞍山主風小學 0測4考(小一2考) 89 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 0測3考(小一2考) 89 香港道教聯合會純陽小學 0測3考(小一2考) 89 九龍城浸信會禧年小學 0測3考(小一2考) 89 馬鞍山靈糧小學 0測3考(小一2考) 89 馬鞍山循道衛理小學 0測3考(小一2考) 89 馬鞍山聖若瑟小學 0測3考(小一2考) 89 保良局莊啟程小學 0測3考 89 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 0測3考 89 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 2測1考 91 保良局蕭漢森小學 0測4考(小一3考) 91 浸信會呂明才小學 0測3考(小一2考) 91 聖公會主風小學 0測3考(小一2考) 91 保良局朱正賢小學 0測3考(小一2考) 91 路德會梁鉅鏐小學 0測3考(小一2考) 91 天主教聖華學校 0測3考(小一2考) 91 東華三院蔡榮星小學 0測3考(小一2考) 91 慈航學校 0測3考(小一1考) 91 沙田循道衛理小學 0測3考(小一1考) 91 胡素貞博士紀念學校 0測3考 91 基督教香港信義會禾輋信義學校 0測3考 91 浸信會沙田圍呂明才小學 2測2考(小一2考) 91 世界龍岡學校黃耀南小學 2測2考(小一1測1考) 91 救世軍田家炳學校 2測2考(小一1測1考) 91 沙田圍胡素貞博士紀念學校 1測2考(小一2考) 91 培基小學 1測2考(小一1測1考) 91 沙田崇真學校 0測2考

小學測考次數｜西貢區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 95 基督教神召會梁省德小學 0測4考(小一、小二不設測考) 95 西貢崇真天主教學校（小學部） 0測3考(小一不設測考) 95 西貢中心李少欽紀念學校 0測3考(小一2考) 95 港澳信義會明道小學 0測3考(小一2考) 95 樂善堂劉德學校 0測3考(小一2考) 95 保良局黃永樹小學 0測3考(小一2考) 95 天主教聖安德肋小學 0測3考(小一2考) 95 博愛醫院陳國威小學 0測3考(小一1考) 95 佛教志蓮小學 0測3考(小一1考) 95 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 0測3考 95 仁愛堂田家炳小學 0測3考 95 保良局馮晴紀念小學 0測3考 95 東華三院王余家潔紀念小學 0測3考 95 順德聯誼總會梁潔華小學 0測3考 95 將軍澳天主教小學 2測2考(小一1測2考) 95 仁濟醫院陳耀星小學 2測2考(小一1測1考) 95 將軍澳官立小學 2測2考(小一1測1考) 95 港澳信義會小學 2測2考 95 景林天主教小學 2測2考 95 基督教宣道會宣基小學 1測2考(小一1測1考) 95 聖公會將軍澳基德小學 1測2考(小一1測1考) 95 將軍澳循道衛理小學 1測2考(小一1考)

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