  • 19°C
香港時間：2025123日 (四) 23:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小學測考次數｜新界區243間官津小學全年測考次數公開　9間學校一年4次考試

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

新界區243間官津小學全年測考次數大公開，TOPick發現有9間學校全年4次考試。

【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】子女升小最令家長頭痛的時，需考慮學校校風、教育理念、教學內容等，其中測考次數亦是評估學校會否給予學生過大壓力的參考數據之一。TOPick根據《小學概覽2024》整理了新界區243間，官立及資助小學全年測考次數，助家長作出適合孩子的選擇。

最新影片推介：

童學園
校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

小學測考次數｜新界23校 小一全年不設測考

為了讓小一生適應校園生活，當中23間小學小一全年不設測考，以進展性評估取代，包括荃灣商會學校、元朗官立小學、東華三院冼次雲小學。

小學測考次數｜新界9間學校 全年4次考試

在新界西區及新界東區243間官津小學中，有9間學校設有4次考試，但不設測驗，不過亦有學校測考次數較多，包括屯門70校網僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校的3測3考、元朗74校網鐘聲學校2測3考、沙田88校網的聖母無玷聖心學校4測2考。

小學測考次數｜荃灣區 

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
62荃灣公立何傳耀紀念小學 0測2考 (小一不設測考)(小六3考)
62柴灣角天主教小學0測3考(小一2考)
62中華基督教會全完第一小學     0測3考(小一2考)
62香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 0測3考(小一2考)
62寶血會伍季明紀念學校 0測3考(小一2考)
62路德會聖十架學校  0測3考(小一2考，上學期不考試、不默書)
62海壩街官立小學  0測3考(小一1考)
62天主教石鐘山紀念小學   0測3考
62深井天主教小學2測2考(小一1測1考)
62荃灣潮州公學     2測2考(小一1測1考)
62中華基督教會基慧小學2測2考(小一1測1考)
62荃灣官立小學    2測2考
62中華基督教會基慧小學（馬灣）2測2考
62天佑小學2測2考
62荃灣天主教小學2測2考
62寶血會思源學校   1測2考(小一1測1考)
62香港浸信會聯會小學0測2考(小一1考)
62靈光小學0測2考
64聖公會主愛小學（梨木樹）0測3考(小一2考)
64梨木樹天主教小學2測2考
64嗇色園主辦可信學校1測2考 (小一1測2考)

同場加映：全港小學排名TOP100

點擊圖片放大
+30
+29

小學測考次數｜葵青區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
66荃灣商會學校 2測2考(小一、小二不設測考)
64石籬天主教小學0測3考(小一2考)
64石籬聖若望天主教小學 0測3考(小一2考)
64聖公會主愛小學（梨木樹）0測3考(小一2考)
64慈幼葉漢千禧小學0測3考
64慈幼葉漢小學0測3考
64嗇色園主辦可信學校 2測2考(小一1測2考)
64梨木樹天主教小學2測2考
64聖公會主愛小學 2測2考
65亞斯理衞理小學   0測3考(小一2考)
65中華傳道會許大同學校0測3考(小一2考)
65聖公會仁立小學0測3考(小一2考)
65佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦）  0測3考(小一1考)
65基督教香港信義會葵盛信義學校 0測3考(小一1考)
65聖公會主恩小學0測3考(小一1考)
65中華基督教會基真小學0測3考(小一1考)
65中華基督教會全完第二小學0測3考
65柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校0測3考
65祖堯天主教小學2測2考(小一1測2考)
65佛教林金殿紀念小學2測2考
65聖公會仁立紀念小學2測2考
66保良局陳溢小學     0測4考(小一2考)
66聖公會何澤芸小學0測3考(小一2考)
66聖公會青衣主恩小學 0測3考(小一2考)
66青衣商會小學0測3考(小一2考)
66東華三院周演森小學0測3考(小一2考)
66東華三院黃士心小學0測3考(小一2考)
66保良局世德小學0測3考(小一1考)
66聖公會青衣邨何澤芸小學0測3考
66仁濟醫院趙曾學韞小學 0測3考(24/25學年不設小一)
66中華傳道會呂明才小學0測0考(小一至小五3次評估，小六2次評估)
不適用東華三院高可寧紀念小學    0測3考(24/25學年不設小一)

小學測考次數｜屯門區 

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
71保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學0測3考 (小一不設測考，3次進展性評估取代)
71順德聯誼總會胡少渠紀念小學0測3考 (小一不設測考)
70保良局梁周順琴小學0測4考
70僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校3測3考(小一2測2考)
70道教青松小學1測3考(小一1測2考)
70台山商會學校0測3考(小一3考，以進展性評估來取代考試)
70保良局方王錦全小學0測3考(小一2考)
70仁德天主教小學0測3考(小一2考，小一至小三常識科不設考試)
70五邑鄒振猷學校0測3考(小一1考)
70道教青松小學（湖景邨）0測3考
70仁濟醫院羅陳楚思小學0測3考
70保良局志豪小學0測3考
70保良局莊啟程第二小學0測3考
70中華基督教會蒙黃花沃紀念小學0測3考(小一2考，首次考試為模擬考試)
70香港紅卍字會屯門卍慈小學0測3考(小一2考，第一學段不設考試)
70樂善堂梁黃蕙芳紀念學校0測3考(小一2考)
70屯門官立小學2測2考(小一1測2考)
70世界龍岡學校劉德容紀念小學2測2考(小一1測1考)
70中華基督教會何福堂小學2測2考 (小一下學期1測1考)
70香港路德會增城兆霖學校2測2考
70柏立基教育學院校友會何壽基學校2測2考
71中華基督教會拔臣小學0測4考(小一3考)
71仁濟醫院何式南小學0測4考
71聖公會蒙恩小學  0測3考(小一2考)
71東華三院鄧肇堅小學0測3考(小一2考)
71圓玄學院陳國超興德小學0測3考
71博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學0測3考
71博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校0測3考
71順德聯誼總會何日東小學2測2考
71順德聯誼總會李金小學2測2考
71青山天主教小學1測2考(小一2考)
71路德會呂祥光小學1測2考(小一1測1考)
71伊斯蘭學校0測2考
71仁愛堂劉皇發夫人小學0測2考

小學測考次數｜元朗區 

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
72嗇色園主辦可銘學校0測3考(小一不設測考)
72東華三院李東海小學0測3考(小一不設測考)
72獅子會何德心小學2測2考(小一不設測考)
72伊利沙伯中學舊生會小學分校1測2考(小一不設測考)
72香港青年協會李兆基小學0測2考(小一、小二不設測考)
72中華基督教青年會小學0測2考(小一不設測考)
72伊利沙伯中學舊生會小學0測2考(小一不設測考)
73博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校2測1考(小一不設測考)
74八鄉中心小學0測3考(小一不設測考)
74元朗官立小學2測2考(小一不設測考)
72潮陽百欣小學0測3考(小一2考，第一學段不設默書)
72十八鄉鄉事委員會公益社小學0測3考(小一第一學段不進行紙筆考試)
72金巴崙長老會耀道小學0測3考(小一1考，小一至小三不設傳統考試，採用進展性評估)
72香港潮陽小學0測3考(小一2考)
72樂善堂梁銶琚學校（分校）0測3考(小一2考)
72東華三院姚達之紀念小學（元朗）0測3考(小一2考)
72元朗公立中學校友會鄧英業小學0測3考(小一1考)
72基督教培恩小學0測3考(小一1考)
72宣道會葉紹蔭紀念小學0測3考
72天水圍天主教小學0測3考
72樂善堂梁銶琚學校2測2考(小一1測2考)
72香港普通話研習社科技創意小學2測2考(小一1測1考)
72元朗寶覺小學2測2考(小一1考)
72天水圍官立小學1測2考(小一1測1考)
72聖公會天水圍靈愛小學0測2考(小一1考)
72順德聯誼總會伍冕端小學0測3考
72天水圍循道衞理小學0測2考
73元朗朗屏邨惠州學校0測3考(小一2考)
73元朗商會小學0測3考(小一2考)
73元朗公立中學校友會小學0測3考(小一2考)
73佛教陳榮根紀念學校0測3考
73南元朗官立小學2測2考
73光明學校2測2考
73元朗朗屏邨東莞學校1測2考(小一1測1考)
73聖公會靈愛小學0測2考
74光明英來學校0測4考
74鐘聲學校2測3考
74中華基督教會元朗真光小學0測3考(小一2考，第一次考試為進展性評估)
74佛教榮茵學校0測3考(小一2考)
74錦田公立蒙養學校0測3考(小一2考)
74通德學校0測3考(小一2考)
74惇裕學校0測3考(小一2考)
74聖公會聖約瑟小學0測3考(小一1考)
74港澳信義會黃陳淑英紀念學校2測2考
74基督教宣道會徐澤林紀念小學3測1考(小一1測2考)

同場加映：新加入「小班教學」學校名單（新界區）

點擊圖片放大
+15
+14

延伸閱讀：全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

小學測考次數｜北區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
81東華三院曾憲備小學0測3考(小一、小二不設測考)
81打鼓嶺嶺英公立學校0測3考(小一不設測考)
83沙頭角中心小學 0測1考(小一不設測考)
80香海正覺蓮社佛教陳式宏學校0測3考(小一2考，但以進展性評估取代考試)
80鳳溪第一小學0測3考(小一2考，第一學段不考試)
80香海正覺蓮社佛教正慧小學0測3考 (小一2考)
80上水惠州公立學校0測3考 (小一2考)
80東莞學校0測3考 (小一1考)
80石湖墟公立學校0測3考 (小一1考)
80育賢學校0測3考
80曾梅千禧學校2測2考 (小一1測2考)
80聖公會榮真小學2測2考 (小一1測2考)
80李志達紀念學校2測2考 (小一1測2考)
80鳳溪創新小學2測2考 (小一1測1考)
80東華三院港九電器商聯會小學2測2考(小一1測1考)
80東華三院馬錦燦紀念小學1測2考(小一1測1考)
80金錢村何東學校0測2考
81聖公會嘉福榮真小學0測4考(小一2考)
81方樹福堂基金方樹泉小學0測3考(小一2考)
81寶血會培靈學校0測3考(小一2考)
81五旬節靳茂生小學0測3考(小一2考)
81香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校0測3考(小一2考)
81粉嶺公立學校0測3考(小一2考)
81上水宣道小學0測3考(小一2考)
81鳳溪廖潤琛紀念學校0測3考(小一2考)
81粉嶺官立小學2測2考(小一2測1考)
81基督教粉嶺神召會小學 1測2考(小一1測1考)
81五旬節于良發小學1測2考 
81救世軍中原慈善基金皇后山學校1測2考 
83福德學社小學0測3考 (小一2考)

小學測考次數｜大埔區

校網  學校   各級測考次數（小一測考安排）
84五旬節聖潔會永光小學1測2考(小一不設測考)
84香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校0測3考(小一2考，第一學段不考試)
84林村公立黃福鑾紀念學校0測3考(小一2考)
84新界婦孺福利會梁省德學校0測3考(小一2考)
84天主教聖母聖心小學0測3考(小一2考)
84聖公會阮鄭夢芹銀禧小學0測3考(小一2考)
84聖公會阮鄭夢芹小學0測3考(小一2考)
84大埔浸信會公立學校0測3考(小一2考)
84三水同鄉會禤景榮學校0測3考(小一1考)
84港九街坊婦女會孫方中小學 0測3考
84保良局田家炳千禧小學   0測3考
84保良局田家炳小學 0測3考
84大埔舊墟公立學校（寶湖道）       0測3考
84香港教育大學賽馬會小學           0測3考
不適用新界婦孺福利會基督教銘恩小學  0測3考(24/25學年不設小一)
84仁濟醫院蔡衍濤小學2測2考(小一1測2考)
84大埔官立小學 2測2考(小一2測1考)
84 大埔崇德黃建常紀念學校         2測2考
84大埔舊墟公立學校     2測2考
84大埔循道衛理小學0測2考(小一1考)

同場加映：呈分試計分方程式

點擊圖片放大
+4
+3

小學測考次數｜沙田區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
88東華三院冼次雲小學0測3考(小一不設測考)
88沙田官立小學2測2考(小一不設測考)
89保良局雨川小學0測3考(小一不設測考)
88香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 0測3考(小一2考)
88循理會美林小學0測3考(小一2考)
88九龍城浸信會禧年（恩平）小學0測3考(小一2考)
88保良局王賜豪（田心谷）小學0測3考(小一2考)
88香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學0測3考(小一2考)
88迦密愛禮信小學0測3考
88循理會白普理基金循理小學0測3考
88聖母無玷聖心學校4測2考
88東莞工商總會張煌偉小學0測2考(小一1考)
89聖公會馬鞍山主風小學 0測4考(小一2考)
89香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學       0測3考(小一2考)
89香港道教聯合會純陽小學    0測3考(小一2考)
89九龍城浸信會禧年小學     0測3考(小一2考)
89馬鞍山靈糧小學          0測3考(小一2考)
89馬鞍山循道衛理小學0測3考(小一2考)
89馬鞍山聖若瑟小學0測3考(小一2考)
89保良局莊啟程小學0測3考
89基督教香港信義會馬鞍山信義學校0測3考
89吳氏宗親總會泰伯紀念學校2測1考
91保良局蕭漢森小學0測4考(小一3考)
91浸信會呂明才小學0測3考(小一2考)
91聖公會主風小學0測3考(小一2考)
91保良局朱正賢小學0測3考(小一2考)
91路德會梁鉅鏐小學0測3考(小一2考)
91天主教聖華學校0測3考(小一2考)
91東華三院蔡榮星小學0測3考(小一2考)
91慈航學校0測3考(小一1考)
91沙田循道衛理小學0測3考(小一1考)
91胡素貞博士紀念學校 0測3考
91基督教香港信義會禾輋信義學校0測3考
91浸信會沙田圍呂明才小學  2測2考(小一2考)
91世界龍岡學校黃耀南小學 2測2考(小一1測1考)
91救世軍田家炳學校2測2考(小一1測1考)
91 沙田圍胡素貞博士紀念學校1測2考(小一2考)
91培基小學1測2考(小一1測1考)
91沙田崇真學校0測2考

小學測考次數｜西貢區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
95基督教神召會梁省德小學0測4考(小一、小二不設測考)
95西貢崇真天主教學校（小學部）0測3考(小一不設測考)
95西貢中心李少欽紀念學校0測3考(小一2考)
95港澳信義會明道小學0測3考(小一2考)
95樂善堂劉德學校0測3考(小一2考)
95保良局黃永樹小學0測3考(小一2考)
95天主教聖安德肋小學0測3考(小一2考)
95博愛醫院陳國威小學0測3考(小一1考)
95佛教志蓮小學0測3考(小一1考)
95香海正覺蓮社佛教黃藻森學校0測3考
95仁愛堂田家炳小學0測3考
95保良局馮晴紀念小學0測3考
95東華三院王余家潔紀念小學0測3考
95順德聯誼總會梁潔華小學0測3考
95將軍澳天主教小學2測2考(小一1測2考)
95仁濟醫院陳耀星小學2測2考(小一1測1考)
95將軍澳官立小學2測2考(小一1測1考)
95港澳信義會小學2測2考
95景林天主教小學2測2考
95基督教宣道會宣基小學1測2考(小一1測1考)
95聖公會將軍澳基德小學1測2考(小一1測1考)
95將軍澳循道衛理小學1測2考(小一1考)

延伸閱讀：小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考

延伸閱讀：小學測考次數｜九龍區133間官津小學全年測考次數大公開　邊間傳統名校設3考3測？

全港小學排名TOP100

相關報道：

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

男拔小學面試2024｜男拔附小辦小一入學簡介會 校長親述2種面試行為屬大忌

小一升學2025｜小一統一派位1.13起交選校表 升學專家教1招增「中獎」機會【附小一入學重要日程】

小一統一派位2025｜必睇懶人包 填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】

幼小銜接｜如何克服恐懼+調整作息    爸媽必知子女幼升小開學4大準備

小一面試︱英華小學每年4000人報考小一設3輪面試 校長分享3個學生常犯失手位

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
21:00 2025/01/21
小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
小學測考次數｜九龍區133間官津小學全年測考次數大公開　邊間傳統名校設3考3測？
21:30 2025/01/22
小學測考次數｜九龍區133間官津小學全年測考次數大公開　邊間傳統名校設3考3測？
小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
20:11 2025/01/10
小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
21:30 2024/12/17
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港小學排名｜小紅書留學教育平台選出全港小學TOP 100排名　第一名眾望所歸？
今日 13:17
最新全港小學排名｜小紅書留學教育平台選出全港小學TOP 100排名　第一名眾望所歸？
小班教學2024｜2025小一統一派位選校指南　全港417間小班教學學校名單
20:38 2024/11/26
小班教學2024｜2025小一統一派位選校指南　全港417間小班教學學校名單

你可能感興趣

小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
21:00 2025/01/21
小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
小學測考次數｜九龍區133間官津小學全年測考次數大公開　邊間傳統名校設3考3測？
21:30 2025/01/22
小學測考次數｜九龍區133間官津小學全年測考次數大公開　邊間傳統名校設3考3測？
小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
20:11 2025/01/10
小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
小一派位 小學 中小學教育 中小學考試 小一學校網 62校網 64校網 65校網 66校網 70校網

最高瀏覽

八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大未交還公屋單位　港女入屋收集證據狂數6宗罪
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦
富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦