新聞女王丨鄧智堅想拍心血管廣告　盤點飛爺職場金句：最緊要唔好企懸崖邊

▲ 《新聞女王》

TVB台慶劇《新聞女王》熱播，有「勝利球迷」之稱的飛爺（鄧智堅飾）雖然表面A字膊兼看似「淨係識擦鞋」，但實質是「最強智者」。

在昨晚（12月18日）播出的《新聞女王》，飛爺面對Man姐（佘詩曼飾）強勢執行Prime time改革，睇通睇透的飛爺竟定過抬油，更教精佐治（馬國明飾）指若方太真的支持Man姐，改革一事必定事先已做好全年計劃，如今見步行步根本不足為懼，飛爺說：「有收視有口碑就話腳震啫」、「根本方太寫好晒劇本，我哋順住去演就得架喇，唔好搶戲，唔好搞小動作！」

新聞女王丨鄧智堅歷姜濤事件學懂面對負評 「飛爺」刻意與阿佘保持距離

▲ 《新聞女王》

新聞女王丨唔好企懸崖邊

其實飛爺早於上周已對Man姐改革做好防禦措施，包括邊打麻雀邊在方太面前落藥：「深入意見，咪即係深層睡眠咯，聽唔明就覺得悶啦」、「啲觀眾睇咗幾十年，你突然之間話變，小心連原本嘅觀眾都流失埋」。

面對「盟友」佐治與華姐（車婉婉）不和，飛爺亦醒目地不立危牆之下：「企邊邊都好，最緊要唔好企懸崖邊。」

▲ 《新聞女王》

新聞女王丨飛爺到處金句

另外，上周飛爺VS鳥倦知返家妍的一席話，亦是啜核又抵死：「你咪好似呢杯嘢飲咁咯，幾好飲都好、錯咗Timing」寸得嚟又有道理，有網民指飛爺直達「辦公室生存指南」教科書級別：「飛爺到處金句，句句誅心，簡直是人生導師」。

此外，不少內地網民笑言看了《新聞女王》後都有股莫名想喝珍奶衝動，問堅叔劇集播出後有否引來真的奶茶代言商機，他笑言沒有卻搞笑謂：「反而希望有心血管健康同防糖尿等等嘅supplement公司可以搵我拍廣告啦。」

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