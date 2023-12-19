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人生無常︱5年前分手獨遊東歐散心　港女今年父母雙亡嘆：真的變成一個人旅行了

家事百科 18:28 2023/12/19

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人生無常，要好好生活下去！

愈來愈多人選擇獨遊，一個人旅行可以是療癒的過程，也可以是自我認識的過程，有港女就在網上發文稱5年前因為感情失敗而獨遊東歐散心，回來後仍受情困，不過有能力向前，今年卻父母雙亡，孑然一身的她感嘆：「真的變成一個人在這個世界旅行了」。

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有港女在facebook群組「一個人的旅行」發帖，並上載多張奧地利的哈斯塔風景照片，寫道:「5年前感情失敗，第一次一個人去了東歐。回來後 雖然沒有走出來，卻能繼續前進。今年父母不在了，卻失去一個人去旅行的勇氣。可能是因為真的變成一個人在這個世界旅行了。看到大家那麼勇敢 真好。」

短短幾句卻引來近450個網民留言，有網民鼓勵她要積極向前:

難過悲傷是真情的流露，世間萬物都知道有分開的一天，機器車輛會老舊、父母會離開小孩會出生，這是大地對萬物的循環，所以應該拿起行李速速再出發，因為父母在天上等著看著你充滿笑容的表情，這就是對他們愛的最好表現！加油！

都有網民勸港女要好好活著，代替爸媽去看世界，繼續享受你的人生，而不是獨困愁城:

其實人最終還是自己一個人，所以好好的愛自己、與孤獨相處，自在生活

是不是那種感覺，當初雖然一個人去東歐，但心裡知道有父母當後盾，所以雖然一個人卻不孤單，現在父母不在了沒了後盾那種孤單感比較強⋯加油

適合女生獨旅的10個地方

女生獨遊第一個要考慮的重點就是安全，不少女性獨遊者都建議錢要放在不同地方，以防扒手。根據 Booking.com 和 Condor Ferries 的調查顯示，高達 84% 的獨自旅行者是女性；此外，喬治華盛頓大學商學院的報告中更指出，有三分之二的旅人是女性。

而女性獨遊達人Mar Pages和Megan Jerrad就曾經說過:「獨旅是最適合女性的冒險之一，能讓人感受到滿滿的力量和充實感。」她們更以經驗推薦了10個適合女生獨旅的地方。

1.冰島

雖然到冰島的旅費有點貴，但Black、Pages 和 Jerrad一致認為，冰島是最適合女性獨旅的目的地，因為這裡超級安全而且道路都容易導航，加上冰島美麗的自然美景及有北極光看，此外，它還是世界上對女性最平等的國家之一。

2. 巴塞隆拿

Pages和Jerrad說，巴塞隆拿與其周邊地區應有盡有，舉凡文化、歷史、冒險，或是山脈、海邊等，每個人絕對都能在這裡發現適合自己遊玩的地方。根據2020年和2021年對女性獨旅受訪者的調查顯示，巴塞隆拿的確那是一個非常適合獨旅的地方。巴塞隆拿不只對女性而言相當安全，也是個經濟實惠的旅遊地；再者，這裡每年有4000萬名遊客，很容易認識其他旅人或在地人。如果你想要離開城市，探索其他加泰隆尼亞地區，不妨搭乘公共運輸工具、進行多趟一日遊，暢遊於中世紀村莊、海灘小鎮和聖山吧！

3.希臘和基克拉澤斯群島

Pages和Jerrad說，希臘在2020年時成為相當受歡迎的旅遊地，在Solo Female Travelers社群中名列第三名，甚至到了2021年都仍保留這樣的稱號。希臘不僅景色吸引人，白色的漁村別墅、藍色的圓屋頂、大海圍繞、一年四季被陽光和煦，更重要的是這裡的旅費不貴。女生們不僅能大啖美食、享受長時間的日光浴、逛街，還能拍出古色古香的照片、在IG上曬張裙擺飛舞的美照呢！

4.新西蘭

新西蘭的道路容易導航，而且景色美不勝收、風景如畫，連《魔界》都在這裡取景，壯闊自然景致，讓你體驗最特別的戶外生活，千里迢迢來到紐西蘭，千萬別錯過知名的「螢火蟲洞」此外，大部分紐西蘭人都十分友善呢！

5.意大利托斯卡尼（ Tuscany ） 

Pages和Jerrad說，《享受吧！一個人的旅行》中讓許多人對托斯卡尼留下深刻印象，並成為許多女性獨旅者的目的地首選、名列在很多人的旅遊清單上。托斯卡尼有葡萄酒之鄉的稱號、橄欖園、綿延起伏的綠色山丘和古樸的中世紀村莊享受清幽的慢生活。

6.厄瓜多爾加拉巴哥斯群島/科隆群島

科隆群島不僅充滿豐富的野生動物，對女性獨旅者而言也十分安全。Black建議，可以搭船遊島、健行、浮潛或漫步在大自然之中。此外，也可以搭乘郵輪來趟跳島之旅，欣賞更多漂亮的景色和奇特的動物。

7.不丹

Pages和Jerrad說：這個鮮少人拜訪的國度，除了是佛教的精神中心，也是國民幸福總值超高的地方。來到不丹，每個人都能透過自我反省和自我療癒的過程，獲得和平與平靜。舉例來說，Pages曾在被診斷出患有嚴重疾病後獨自拜訪不丹，並帶著滿滿希望和平靜返程。

8.哥斯達黎加

哥斯大黎加在許多旅人的願望清單中名列前矛，並於2021年時在Solo Female Travelers成員之間成為相當受歡迎的目的地。 哥斯大黎加擁有震撼的自然風光和野生動物，也是熱門的養生勝地。

9.日本

Black說，日本的街道十分有條理且容易導航；從訂餐系統到大眾運輸工具等設施，都能感受到日本的有條不紊。此外，日本安全、乾淨、漂亮，很適合女生獨遊。

10.馬爾代夫

Pages和Jerrad 說，雖然很多旅人認為馬爾代夫是情侶約會的旅遊地，但現在已經不是這樣了！馬爾地夫共有1000多家飯店或度假村，每個人都可以在這邊找到自己喜歡做的事情，有越來多女生獨遊來到馬爾地夫；此外，現在也有更多度假村提供單人套裝行程，可以請管家幫忙拍照或BBQ。

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責任編輯：王明芳

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