聖誕好去處︱港島區9大商場聖誕裝飾推介　盡玩雪球大戰+8.5米高巨型聖誕樹

▲ 全港28大商場聖誕裝飾逐個睇！

【聖誕好去處/聖誕燈飾/聖誕商場2023/親子好去處】聖誕節逐漸步近，各區為聖誕而設的燈飾和市集都已經相繼開始，今年各大商場當然都會有不少聖誕佈置，讓大家可以盡情感受節日氣氛。下列為大家精選了港島區9大商場聖誕裝置！

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1. 香港ifc商場「SnowPark」雪感白色聖誕

香港ifc商場於今個聖誕呈獻「SnowPark」雪感白色聖誕，還原歐洲滑雪勝地容，打造7大雪地打卡位及3大數碼互動裝置，包括體驗在陡峭斜坡中滑雪的「飛翔滑雪」、「冰釣挑戰」遊戲、雪花紛飛的「雪飄飄世界」，當中「雪飄飄世界」便藏於「SnowPark」8.5米高巨型聖誕樹內，是今次場內必到的打卡點。多個音樂單位亦將會輪流在12月期間多個日子進行現場獻唱，以不同曲風演繹聖誕樂曲。同時，聖誕老人更會在23日下午快閃現身，與大家合照，留下難忘的回憶。

ifc商場「SnowPark」聖誕裝置

日期：即日至2024年1月1日

時間：10:30-21:00

地點：香港ifc商場一樓中庭

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2. 置地廣場「Mount Santa Paws」

今個聖誕，置地廣場展開Mount Santa Paws的滑雪探險之旅，設有5大打卡位和2大玩樂設施，小朋友和大人都可以享受節日喜悅。打卡位中最為吸晴的莫過於「極光夜空」，五彩繽紛的北極光懸掛在空中，彷如置身於北極雪地。另外，場地的2大玩樂設施「Snowball Smash 雪球大戰」和「Snowy Sled Slide 滑梯」，都可以讓大家滾動雪球，於雪地中享受滑梯的飛馳感，體驗一場白色聖誕。

Mount Santa Paws

日期：即日起至2024年1月1日

地點：中環置地廣場

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3. 太古廣場「奇幻聖誕」

太古廣場今年與灣仔星街小區聯手打造一個充滿童話色彩的冬日森林，由即日起至2024年1月2日舉行「奇幻聖誕」，大家可以在場內沉浸式體驗奇幻森林，並與發光蘑菇、絢麗的巨型花朵及聖誕樹林打卡合照。另外，場內亦有「森林燈光匯演」，讓大家可以在絢爛燈光下，共度聖誕的美好時刻！

太古廣場「奇幻聖誕」2023

日期：即日起至2024年1月2日

時間：10:00-22:00

地點：太古廣場LG1層Garden Court

森林燈光匯演

時間：12:00-21:00（每小時一次）

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4. 太古城中心 x 迪士尼「GROW with LOVE」

太古城中心與迪士尼攜手合作舉辦「GROW with LOVE」綠色聖誕特別企劃，將商場二樓中庭及中橋設置聖誕綠色園地主題大型裝置，當中必到9.5米高Mickey聖誕小屋，米奇造型吊飾更是以升級再造塑膠物料3D打印而成。場內亦有其他迪士尼人氣角色登場，包括唐老鴨、米妮、Groot及三眼仔等。同時場內亦設有「GROW with LOVE期間限定店」，齊集超過300款迪士尼商品。各位迪士尼迷切勿錯過打卡機會！

「GROW with LOVE」

日期：即日起至2024年1月1日

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

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5. 利園區「Glom-Glom All The Way冬日享『樂』派對」

今個聖誕，利園區首度聯乘國際級插畫藝術家Jirayu Koo打造全港首個「Glom-Glom All The Way聖誕派對」，以玩味十足的設計風格打造出4大生活美學主題的打卡熱點，當中最為吸引的是於希慎廣場中庭的「Glom-Glom光影樂團」，2米高的巨型豎琴及5米長的小號成為了利園區的聖誕打卡亮點。在利園1至3期、利舞臺廣場及禮頓中心亦設有聖誕燈飾，大家可以感受浪漫氛圍。

Glom-Glom All The Way聖誕派對｜利園區 x Jirayu Koo

日期：即日起2024年1月1日

時間：11:00-21:00

地點：銅鑼灣利園區（主題裝置點：希慎廣場一樓中庭及地面啓超道入口、利舞臺廣場地面、利園一期及二期天橋）

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6. 香港仔中心 Sonny Angel White Christmas

香港仔中心由即日起至2024年1月7日舉行「香港仔中心 X Sonny Angel White Christmas」 ，設有3大打卡位，包括「炫光白色聖誕」、「冬日雪の部屋」和「天使浪漫放送」 ，一眾穿上白色聖誕造型服裝的Sonny Angel在燈飾下與大家共度佳節。另外場內特別設有「Sonny Angel2023 聖誕限定版盲盒浪漫販售機」，出售4大系列的迷你公仔，其中更包括聖誕限定版！喜歡Sonny Angel的大家不要錯過。

香港仔中心 X Sonny Angel White Christmas

開放日期：即日至2024年1月7日

開放時間：10:00-22:00

地點：香港仔南寧街香港仔中心露天廣場、4期地下及2期二樓

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7. 銅鑼灣時代廣場《Christmas Elfventure》

銅鑼灣時代廣場今年邀請了日本療癒系藝術家小川耕平，推出《Christmas Elfventure》聖誕企劃。除了必影的6米巨型聖誕樹外，大家還可以尋找17位芬蘭聖誕精靈「Lumi」，與他們合照。另外在每日的正午12時、下午3時、晚上6時和9時，將會由一眾Lumi精靈們敲起聖誕鐘，提醒聖誕節的到來。商場2樓則設有Christmas Elfventure拍照亭，大家可以自製屬於自己的Lumi聖誕WhatsApp貼圖，分享給朋友，傳遞節日祝福。另外，聖誕老人亦會於特定日子現身，與大家見面合照，切勿錯過！

Christmas Elfventure@Times Square

日期︰即日至2024年1月1日

時間︰10:00-22:00

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

與聖誕老人見面時間表

日期：2023年12月23至25日

時間：16:00-18:00

地點：銅鑼灣時代廣場2樓中庭

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8. 山頂廣場《黃阿瑪的後宮生活》

今個聖誕台灣超人氣貓咪《黃阿瑪的後宮生活》登陸山頂廣場，由即日起至2024年1月1日，「黃阿瑪的幻彩冬日樂園」設3大打卡位，除了必影焦點5米巨型充氣宮殿外，還有小花冰屋貓窩及招弟歷險雪橇等。創作者志銘與狸貓更親臨現場為「黃阿瑪的幻彩冬日樂園」揭開序幕，各位貓奴不容錯過。

山頂廣場「黃阿瑪的幻彩冬日樂園」

日期：即日起至2024年1月1日

時間：10:00-22:00

地點：香港島太平山山頂道118號

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9. 信德集團3大商場「Robot Town. Christmas Fun! 玩轉 S.T.E.A.M 互動聖誕學堂」

信德集團旗下3大商場包括西寶城、昇悅商場及昇御商場為大家送上【Robot Town Christmas Fun! S.T.E.A.M 互動聖誕學堂】聖誕活動，商場分別設有不同的打卡位，西寶城的3.5米高ROBOT Santa及2米ROBOT Snowman，以及3大免費STEAM互動遊戲，當中小朋友可以運用STEM組件拼砌出機械與建築模型。另外昇悅商場的「玩轉STEAM FUN Factory」，小朋友不但可以沉浸在STEM的世界中發揮創意，亦可與Robot盡情打卡！

西寶城：「玩轉 Robot STEAM Christmas!」

日期：即日起至2024年1月1日

時間：10:00-22:00

地點：西寶城UG中庭

昇悅商場：「玩轉STEAM FUN Factory」

日期：即日起至2024年1月1日

時間：10:00-22:00

地點：長沙灣昇悅商場1樓中庭

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責任編輯：任薏