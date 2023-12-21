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感染RSV呼吸道合胞病毒　辛苦過流感　長者及哮喘患者高危

醫健人物 00:00 2023/12/21

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後新冠時代，有一種病毒如隱形殺手，比流感更具殺傷力。這種病毒是RSV「呼吸道合胞病毒」，其病徵與流感相似，令人容易與流感混淆，卻沒有針對性的藥物治療。對長者、哮喘患者及免疫功能低下人士等高危族而言，RSV的重症死亡機會或比流感更高。於2023年八至十月期間，RSV在院舍和公立醫院病房相繼爆發，部分患者更需留醫接受治療。有醫生建議，除了透過保持良好個人及家居衞生減低感染機會，有鑑於RSV有併發重症的風險，長者等高危一族應考慮接種RSV疫苗，預防勝於治療。

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四十多歲的陳先生（化名）本身是哮喘患者，一次因為氣促而入院求診，心忖自己已接種新冠和流感疫苗，還有甚麼疾病會令他備受折磨？醫院替他進行病毒測試後，發現他感染RSV「呼吸道合胞病毒」。

RSV病徵似流感  缺乏針對性的抗病毒藥物

港怡醫院肺癌治療中心聯席總監、呼吸系統科名譽顧問醫生溫志堅醫生解釋，雖然RSV的病徵與流感相似，然而流感有疫苗以及相關藥物治療，RSV卻沒有針對性的抗病毒藥物，需倚賴支援性療法紓緩病徵，例如處方消炎止痛藥、止鼻水藥與氣管藥物等，以緩解喉嚨痛、流鼻水和氣管炎等症狀。

若非高危一族，大部分人感染RSV後病情通常較輕微。然而60歲以上長者，特別患有長期病如哮喘、糖尿患等風險族群，病情或會較嚴重。「若然高危病人感染RSV，有機會引發身體出現嚴重的炎症反應，甚至觸發病人本身的長期病患如肺氣腫或心臟病發，帶來更高的致命風險。」溫醫生說。香港有研究發現，因RSV入院並死亡的機會約9%至11%，比流感的8%稍高。

新冠疫情後   RSV爆發

上文提及的病人陳先生，留院期間除了治療RSV引發的肺炎，其主診醫生亦處方類固醇和氣管舒張藥物紓緩病徵。在出院後接近兩個月，病人才逐漸恢復發病前的身體狀態。

溫醫生說，隨着新冠疫情退卻，市民減少戴口罩，RSV大幅反彈，比疫情前更嚴重。資料顯示，2023年八至九月期間，曾經出現RSV爆發，分別於南區和屯門的成人殘疾院舍出現群體感染上呼吸道徵狀，部分病人需要留醫，經進一步測試後，證實患上RSV。

高危族可考慮接種疫苗

要預防RSV，溫醫生建議市民保持個人衞生，在公共場所佩戴口罩，注重洗手和清潔等。至於疫苗接種方面，隨着醫療和科技進步，預防RSV的疫苗陸續面世，保護率約80%至90%。在歐美，當地政府建議60歲以上，特別是患有長期病等高危族群接種RSV疫苗。香港近日已引入RSV疫苗，據指引建議本地60歲或以上長者，尤其患有長期病的高危人士群體接種，希望有效減低病毒引致的併發症及死亡風險。溫醫生提醒，RSV有多種不同的預防及治療方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

港怡醫院肺癌治療中心聯席總監、

呼吸系統科名譽顧問醫生溫志堅醫生

傳染病 治療 長期病 港怡醫院 流感

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