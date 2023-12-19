學校動態︱漢師德萃學校兩位老師喜獲「DeamTeacher」　分享獲獎心聲啟發學生追夢

▲ 同學建議親力親為到海灘執垃圾，齊為清潔海灘出一分力。

「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別？」這句周星馳電影金句因精警而名噪一時，就連漢師德萃學校的老師也認同夢想的重要性，早前啟發學生展開追夢Project—「The Soaper-men Project」。在追夢過程中，兩位老師盡力協助學生實踐海洋保育夢想，創新的教學理念，為他們贏來DreamStarter「首屆最具影響力 DreamTeacher」的殊榮。二人攜手向學生力證，夢想不一定遙不可及，只要肯追求，也有機會Dreams Come True！

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夢想的定義

夢想人人有，卻不是人人敢於追夢。對於榮獲DreamStarter「首屆最具影響力 DreamTeacher」殊榮的漢師德萃學校老師龍穎琪和湯子才來說，有夢想就一定要追。龍老師回憶起在很久之前，有朋友從台灣買了一塊小木牌給她作手信，木牌上寫着「行動是夢想的開始」。她表示：「我很喜歡這一句，因此把這份禮物一直放在家中的當眼處。我認同要追夢，就要行動，也許有時候再加一點點的衝動，不要畏首畏尾，否則到頭來只有空想。只要相信自己想做的事情是正向的，就不妨一試。也許你會成功或失敗，但別讓自己後悔。我曾經也有一個自以為機會渺茫的夢想，但現在我可以大聲的跟大家分享—我已經達成當天的夢想了！」

湯老師則認為夢想是目標x時間，需要有藍圖實現夢想，而當中的過程就是追夢。他解釋：「沒有夢想，就沒有希望，也失去了教育的意味。因此我認為教育的本意就是讓學生追求自己的夢想，努力為將來奮鬥。我希望學生能透過這樣的過程，肯定自己有由零變一的能力。」

獲獎意義重大

對於獲DreamStarter「首屆最具影響力 DreamTeacher」獎項嘉許，兩位老師都深感榮幸。龍老師指今次是她第一次參與「DreamStarter啟夢者計劃」，所以最初特別聆聽了其他富經驗老師的分享，然後才與湯老師協調，以人本方法跟學生展開夢想之旅。「相信這個獎項對教育界、教師和學生們來說，是一個肯定，同時也促使大家期待每一個未來的夢想計劃。」

湯老師認為「DreamStarter啟夢者計劃」要成功，關鍵在於活動是否有趣，能否讓參加者在過程中樂在其中。所以他一向以人本主義為教學理念，並以學生的需要和想法為根本，讓他們全面釋放潛能。「我這想法正好跟Dreamstarter的概念不謀而合，這個獎亦肯定了我的教育方針和方案是正確的，非常感謝校長和主辦方的信任。」

Dreamstarter從小培育創新思維

龍穎琪和湯子才老師任教的漢師德萃學校，今年第六年參加「DreamStarter啟夢者計劃」。龍老師讚揚這個由黃岳永教授及朱子穎校長共同創辦的社會創新教育項目，以聯合國提出的17個可持續發展目標（SDGs）為夢想框架，能鼓勵學生以解決社會永續問題定下夢想，培養「設計思維」，以同理心出發，並透過驗體式學習，為希望幫助的受眾對象尋求創新的解決方案，為社區帶來改變。湯老師則形容Dreamstarter是一個結合創業、創新、社會責任、組織和解難能力的計劃。他認為現今的年青人，不只是希望尋找一份穩健的工作，更多會選擇以不同的形式輕創業，或成為斜杠族。透過此計劃，他們可以由小開始培養以上的能力，擴闊眼界和貼近時代的需求。」

▲ 同學在追夢成果展中展示人類日常使用的洗頭水和沐浴露會將微膠粒帶到海洋中，污染海洋環境。

與學生同行 實現海洋保育夢

基於「DreamStarter啟夢者計劃」鼓勵年輕人追尋夢想，所以兩位老師今年着力啟發學生追夢。由最初的了解和探討聯合國17個世界持續發展的不同目標，到認識社區中的問題和需要幫助的群體，都讓學生積極參與。龍老師表示過程中發現學生對海洋保育的話題特別關注和感興趣，於是便協助他們認識、討論和構思海洋保育方法。「例如有同學建議親力親為到海灘執垃圾時，我們便付諸實行。當同學發現日常使用的洗頭水和沐浴露，含有影響海洋生態的微膠粒時，於是便建議大家以環保手工皂代替洗頭水和沐浴露，甚至親手學習製作手工皂。此外，當發現力量不足以改變大眾看法時，我們便開始進行網上宣傳、進行大眾教育，希望有更多人和更大的力量提升社區對海洋保育的意識。大家的緊密合作，令計劃一步一步的具體化，甚至一點一點的逐步實現出來。」

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湯子才老師補充：「The Soaper-men Project是我和龍老師啟發他們追夢的Project，當初讓他們自發選擇受眾，結果很多同學都選擇幫助海洋生物。由於龍老師也是美術科老師，更容易找到製造有機皂的資源；而我有很多籌備活動的經驗，因此能協助舉辦海灘執垃圾活動及推行營銷活動。我們一開始就希望學生能掌握不同的技能，在這個計劃中有所得着。同時亦可以籌款，為海洋清潔出分力，結果發現群策群力之下，效果非常顯著，令我們喜出望外。」

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