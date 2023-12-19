譚玉瑛生日自揭年齡秘密　唐韋琪送蛋糕補送祝福

▲ 5位重量級評判都有出席發佈會。

唐韋琪（Vikki姐姐）才藝訓練中心與小領袖優兒教育中心將於2024年1月13日合辦「第一屆愛的魔法說唱朗慈善演藝比賽」，是次比賽由5位來自音樂家、教育界名人及殿堂級的兒童節目主持擔任評判團，5位重量級評判都有出席發佈會。

評判分別為：香港著名音樂教育家廖明飛老師、「柯士甸學校」行政總監何翠詩老師、「小領袖優兒教育中心」總監劉曼娜老師，殿堂級兒童節目主持譚玉瑛、兒歌天后Vikki姐姐。

上月27日為譚玉瑛生日，Vikki姐姐以主辦身份送上生日蛋糕，大家一齊唱生日歌補祝。

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譚玉瑛生日盼世界和平

Vikki宣布大賽以「愛」為主題，參賽者年齡由3歲至50歲，項目分別為：故事演講、唱歌、朗誦、話劇，歡迎以廣東話、普通話、英語參賽，而每位報名費扣除基本開支後，全數捐贈予「智慧光慈善基金」、「豆丼之家行動基金」，善款用作幫助獨居長者及流浪毛孩，

譚玉瑛表示十分支持Vikki比賽同時做善事，能夠讓不同年齡的參賽者在比賽中都會關心社會，尤其年幼群組自小灌輸分享的訊息。

談到生日願望，譚玉瑛表示：「生日已過了，估不到Vikki咁有心，願望世界和平！」問到是否介意被問幾多歲？她即笑言：「係咪想問我幾多歲呀？答你，幾十歲！哈哈！」

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