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陳柏宇與300位歌迷聚餐預祝聖誕　Jason忘記脫牙套唱到濁親

娛樂 18:47 2023/12/19

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

陳柏宇與300位粉絲聚餐。

陳柏宇（Jason）全新專輯《in Rhythm》於今日（12月19日）推出，在昨晚（12月18日），他特別與300位粉絲一同飯聚，舉行《陳伯冬至暨聖誕聯歡夜宴2023》，預祝聖誕的來臨。

席間，Jason除首度獻唱新歌讓樂迷先聽為快外，也從家中挑選了精美禮品作大抽獎用，令樂迷滿載而歸。

叱咤樂壇流行榜2023丨陳柏宇黃妍與樹仁大學同學玩遊戲　Jason超自信：聽得最多係廣東歌

忘記脫下牙套
 
昨晚活動特別在一間懷舊舞廳舉行，一開始Jason便為樂迷唱出新碟《in Rhythm》內的歌曲，包括：《一人傍晚藝術館》、《令人期待的下集預告》、《日常事故劇場》、《懷舊是一種品味》，以及新歌《樓上裝修》、《中二寄生魂》。

不過，Jason唱第一首歌時，才發現自己忘記脫下牙套，自爆這其實不是首次，更道：「之前試過因為戴咗牙套唱歌，口水太多，濁親口水。」所以結果要半路中途卸下束縛。

陳柏宇與粉絲聚餐。

準備多份禮物大抽獎
 
除唱新歌，Jason亦準備多份禮物讓現場進行大抽獎，而這些禮物全都是由他從家中找來，其中有他與老婆Leanne的情侶太陽眼鏡，亦有二人在英國旅行時選購的手信，不過最別出心裁，要數Jason找來今年年中在英國舉行Tour時的後台Pass，認真有錢也買不到。
 
到活動尾聲，Jason以主人家身分到每枱與粉絲大合照及敬酒，眾人當然爭取機會，合照之餘也Selfie一番，難得Jason來者不拒，結果他深陷於人海之中，最終要工作人員充滿伴郎伴娘團，帶「新郎哥」Jason衝出重圍，才能完成全場的大合照。

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新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

撰文 : TOPick柴犬出動

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