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【新酒店】尖沙咀MONDRIAN HONG KONG開幕　坐擁維港景色每晚房價3千港元起

社會 15:54 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

尖沙咀MONDRIAN HONG KONG開幕，坐擁維港景色每晚房價3千港元起。

位於尖沙咀的新酒店MONDRIAN HONG KONG於本周一（18日）開幕，提供324間客房。酒店以本港歷史元素作裝潢靈感，房間內設有訂造、以人手繪製的迷你吧，同時展出多件藝術作品，酒店坐擁維多利亞港景觀及極具標誌性的繁華夜景。

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客房共有12款房型包括高級加大雙人床套房、高層俯瞰天際線的高級加大雙人床套房、坐擁維港的尊貴特大床套房等。平日入住每房每晚連稅由3,080元至4,400元不等；而住宿連早餐則每晚3,564元至4,884元不等。周末入住則每晚2,717元至5,764元不等。

冬至（22日）入住每房每晚連稅由3,520元至4,840元不等；而住宿連早餐則每晚4,004元至5,324元不等。

本周六、平安夜及聖誕節（23日至25日）入住每房每晚連稅由4,180元至5,500元不等；而住宿連早餐則每晚4,664元至5,984元不等。聖誕節翌日入住每房每晚連稅由3,971元至5,984元。

餐飲方面，酒店設有意大利餐廳「CARNA BY DARIO CECCHINI」及酒吧「AVOCA」，前者牛扒由588元起，意粉等主菜由348元起；後者環境對正維港，提供近200款飲品及雞尾酒，最平88元有交易，最貴一款香檳890元，而食物就由98元起。

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為了慶祝開幕，酒店推出「FIRST LOOK 」文化沉浸式住宿體驗，客人可預訂一晚客房或套房，並享有房內迎賓禮遇及禮品、兩張免費參觀M+博物館門票，並於酒店38樓的Avoca酒吧享用雞尾酒。

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記者：陳麗娜

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