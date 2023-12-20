手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧

【親子攝影/手機拍攝/手機拍照技巧】現今人人手握一部智能手機，家長要為小朋友拍照留念輕而易舉，但要影得靚卻有一些竅門。育有一對子女的靚媽楊洛婷（Rabeea）最擅長為一家人扮靚、襯親子裝出街影靚相，Dear Jane主音老公黃天翱（Tim）會負責擔任攝影師，有時Tim忙於工作，Rabeea都能一打二為孩子影靚相，她教媽媽們學識3個小招巧，手機都可以影得好靚。

▲ 開「人像模式」去捕捉女兒自然的一面。（陳慧安攝）

1. 善用「人像模式」

現在很多手機的拍照功能都媲美相機，可以用手機拍出較專業的人像相片。Rabeea為子女拍照都愛用「人像模式」（Portrait Mode），可以讓相片的背景變得朦朧，像利用大光圈鏡頭拍出淺景深效果，還可以調整背景的模糊程度。

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光圈一般以F、f/為英文簡稱，即是控制鏡頭進光口徑大小的裝置，以控制景深效果。當光圈的數值愈小，背景會愈模糊；相反光圈的數值愈大，背景則愈清晰。Rabeea通常會選擇f/1.4至2，影人像最靚。

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2. 運用廣角鏡

媽媽經常帶小朋友到不同靚景打卡，由於小朋友經常郁動，也想盡量把美景攝入鏡，因此Rabeea常開廣角鏡拍攝子女。不過，小朋友在廣角鏡下看起來會很細小，媽媽需要叫他們稍為行前擺甫士。

開廣角鏡會讓人像看起來顯高和長腿，把手機掉轉拍攝讓人像看來更高，但拍攝小朋友用正常比例就好，反而爸媽最好蹲下，以小朋友的水平線拍攝會較佳，不會讓小朋友看起來比正常矮。

▲ Rabeea利用太陽花小道具做前景，叫女兒在後方跳起，就像小精靈在花朵上飛舞。（楊洛婷攝）

3. 製造有趣前景

有時一家人身處的環境普普通通，但又想記錄小朋友的開心片段。Rabeea建議媽媽們可以利用小道具或周圍的物件，例如花草、窗簾等，放在鏡頭前製造模糊的前景，讓畫面看起來不感單調。

在拍攝當日的草地上，Rabeea靈機一觸利用太陽花小道具做前景，叫女兒在後方跳起，就像小精靈在花朵上飛舞，動感十足！

▲ 囡囡不怕辛苦多次跳起，當是放電玩！（陳慧安攝）

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記者：林綺玲

服裝：Vivian Luk Atelier

髮型：Zap Tang