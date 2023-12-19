【歧視索償】疑遭性別歧視及無理減薪　前足總女職員入稟索償

▲ 前人力資源女主管稱遭性別歧視而解僱等，日前入稟區域法院向足總及行政總裁索償。資料圖片

中國香港足球總會（下稱足總）前人力資源部女主管疑患腦膜瘤後獲發病假，因不欲影響公司運作而選擇在家工作，女主管稱遭足總行政總裁譚秋朗強制休假，其後發現被不合理扣除薪金，並指待遇與其他男主管不同，最終因性別而被辭退。女主管昨（18日）入稟區域法院，指譚及足總涉違反《性別歧視條例》及《殘疾歧視條件》，要求譚就情感損失等賠償3個月工資及捐給慈善機構，以及要求足總就收入損失等賠償，並要求譚及足總作書面道歉及重新僱用她。

原告為K；答辯人為譚秋朗及中國香港足球總會。

入稟狀指，答辯人譚秋朗為足總行政總裁，原告於2012年11月至2022年8月於足總工作，任職逾10年，事發時為人力資源部主管。原告於2014年曾進行部分切除腎臟腫瘤的入侵性手術，至2022年因譚的不合理對待而患上適應障礙症，同年再發現患腦膜瘤及獲發病假，惟原告不欲影響公司運作，遂在家工作，原告另患臨床抑鬱症。

原告指譚曾於公開電郵要求原告披露病情，並強制要求原告休假，又要求原告下屬毋須向答辯人匯報工作。其後原告發現不合理被扣除薪金，譚亦多次更換原告辦公室的門鎖，以致原告於門外乾等。原告就此於2022年4月起多次向足總時任主席貝鈞奇投訴，指譚濫用職權，質疑「是否任由行政總裁決定欺凌我」。

入稟狀續指，原告亦因性別遭受與男員工不同待遇，如譚並不允許原告直接留任員工，惟其他與原告相同職級的男員工，則可以正常安排員工去向。入稟狀又指，原告因性別而在被辭退後受到不合理對待，包括足總未有結算正確工資等。

入稟狀指，答辯方違反《性別歧視條例》及《殘疾歧視條件》，要求譚就原告情感損失等賠償3個月工資，並將款項捐給慈善機構。原告另要求答辯方作出書面道歉、重新僱用她及替原告撰寫推薦信，以及要求足總就原告收入損失等作賠償，入稟狀未有列明賠償金額。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟