聖誕好去處︱新界區10大商場聖誕裝飾推介　過萬燈泡銀河帷幕+户外飄雪溜冰場

▲ 新界區9大商場聖誕裝飾逐個睇！

【聖誕好去處/聖誕燈飾/聖誕商場2023/親子好去處】聖誕節逐漸步近，各區為聖誕而設的燈飾和市集都已經相繼開始，今年各大商場當然都會有不少聖誕佈置，讓大家可以盡情感受節日氣氛。以下為各位精選了新界區9大商場聖誕裝置！

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1. 荃新天地「聖誕小鎮」

由即日起至2024年1月1日荃新天地將化身成聖誕小鎮，設置6大打卡位，當中包括高達12米高戶外聖誕樹和浪漫飄雪樹燈走廊，50米長的露天長廊排滿LED聖誕樹，一到晚上閃爍著浪漫氣氛的燈光效果，絕對是情侶和朋友們必到的打卡點。在聖誕假期特定日子更會安排飄雪效果，讓大家享受雪花紛飛的浪漫世界。另外，商場內還設有5米高的聖誕光影樹屋、蒸氣小火車、小朋友必玩的雪山滑梯及歐美列車模型展覽等，絕對是今個聖誕小朋友和大人的好去處。

荃新天地聖誕小鎮｜Citywalk荃新天地聖誕裝置

日期：即日起至2024年1月1日

時間：10:00-22:00

地點：香港荃灣楊屋道1號荃新天地1期及2期

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2. 葵芳新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

葵芳新都會廣場由即日至2024年1月1日舉辦「夢幻冬日雪之國」主題活動，設有3大打卡點，包括7米高巨型聖誕樹、3米高的「幻彩水晶球」打卡裝置和Bling雪玻璃球等。場內亦會設有新界西首個户外飄雪溜冰場，雪地體驗配上飄雪和全新的燈光、音響效果，為大家帶來不一樣的溜冰感受。在指定的日子聖誕老人將會驚喜現身，與大家拍照留念。同時亦設有聖誕美食手作市集，各位可以入手具聖誕特色的手作禮品及品嘗聖誕必備的應節食物和飲品。

葵芳新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

日期：即日起至2024年1月1日

時間：10:00-22:00

地點：新都會廣場L4露天廣場

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3. 荃灣廣場 x「 橘貓重重『大』玩聖誕節」

今個聖誕，荃灣廣場聯乘台灣爆紅貓明星「橘貓重重」，舉辦「荃灣廣場 x 橘貓重重『大』玩聖誕節」。荃灣廣場L5 PLAY GARDEN特設9大打卡位，其中最受矚目的莫過於3米高巨型「橘貓重重」立體裝置和20米長「喵星打卡牆」，場內亦設數碼互動聖誕遊戲，大家可以盡情打卡和遊玩。另外在活動期間指定周末及公眾假期的傍晚時分，場內將會上演精彩聖誕舞蹈表演，為你帶來充滿活力的聖誕節！

荃灣廣場 x「 橘貓重重『大』玩聖誕節」

日期：即日起至2024年1月1日

時間：10:30-22:00

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中花園

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4. 將軍澳The Christmas Cuckoo at MCP

由即日起至2024年1月1日，將軍澳新都城中心將打造首個「德國黑森林布穀鳥鐘聖誕盛會」，特設3大打卡位，包括6米高布榖鳥鐘小屋、冬日黑森林小鎮及奇幻禮物盒。當中布榖鳥鐘小屋每逢整點和30分鐘，都會響起布榖鳥鐘響聲，除了為大家準時報時，現場更會搭配著雪花紛飛和光影的表演效果，令裝置增添了一層獨特的趣味性和浪漫氛圍。

日期：即日起至2024年1月1日

時間：10:00-22:00

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

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5. 香港迪士尼「A Disney Christmas」

每逢節日，迪士尼都會舉辦不同的活動，滿足一眾粉絲，今個聖誕亦不例外，由即日起至2024年1月1日，迪士尼舉辦「A Disney Christmas」，並會首次於奇妙夢想城堡前進行跨年倒數活動。同時亦推出超過120件聖誕限定禮物和美食，包括《魔雪奇緣》10周年系列、Duffy與好友冬日系列及史迪仔聖誕系列等，讓大家能夠與你心愛的迪士尼角色一同共度聖誕。

香港迪士尼「A Disney Christmas」

地址︰香港迪士尼樂園

時間：10:00-21:30

日期︰即日起至2024年1月1日

▲ 今年香港迪士尼將首次於奇妙夢想城堡前進行跨年倒數活動。（相關機構提供）

6. 愉景灣Christmas Wonderland

愉景灣於今個聖誕化身為歐陸小鎮，設置3大打卡位，包括6米高巨型聖誕樹、13米高化身成意式教堂的鐘樓和以過千個燈泡製作而成的心鎖長廊。另外每逢周末和聖誕期間更會有飄雪和燈光效果，增添聖誕氣氛，聖誕老人亦會在特定時間與大家見面和派發小禮物。而愉景廣場室內商場將會於12月24至26日舉辦慈善手作市集，聖誕報佳音和Busking音樂表演，大家不要錯過！

愉景灣Christmas Wonderland「聖誕歐陸小鎮」裝飾

日期：即日起至2024年1月1日

時間：全日開放

地點：愉景廣場、愉景北商場及D’Deck

夢幻冬日飄雪

日期：2023年12月23-26、30-31日及2024年1月1日

時間：15:00-15:10、18:00-18:10

地點：愉景北商場

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7. 東薈城名店倉「Smurfs Up Christmas」聖誕主題活動

東薈城為慶祝《藍精靈》誕生65周年，由即日起至2024年1月2日期間呈獻「Smurfs Up Christmas」聖誕主題活動，特設3大打卡位，包括滿載藍精靈剪影的3米高「聖誕光影拱門」、閃爍奪目的6米高「精靈聖誕樹塔」及佔地近2,000呎的「星夜迷宮森林」。於星期五、六、日及公眾假期，4樓平台廣場更會舉行「精靈戶外市集」超過20個特色及網紅攤位進駐，售賣多款限定精品及美食等。在指定日子，市集更會有「聖誕音樂派對」，多位歌手包括張繼聰、吳林峰、力臻等將現身聖誕音樂派對為大家獻唱。

東薈城藍精靈聖誕市集

日期：2023年12月22至26日（戶外聖誕裝置：即日起至26日）

時間：13:00-20:00（12月24日至22:00）

地點：東薈城名店倉4樓平台廣場

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9. 元朗YOHO MALL「星語夜」

元朗YOHO MALL會為大家呈上一個浪漫聖誕，將2,500平方呎打造成6大銀河星宿打卡位，讓大家沉浸在浪漫的銀河世界。其中必打卡的有由超過10,000顆小燈泡打造而成的「星雨之森」，半空懸起的閃爍燈光再配上四周的聖誕松柏，形成了似幻似真的夢幻景象。除此之外，6.6米高錐形「星砂の聖誕樹」、「星願琉璃隧道」及「星象神殿」也是場內不能錯過的打卡點。

YOHO MALL聖誕節沉浸式主題裝置「星語夜」

日期：即日起至2024年1月1日

地點：YOHO MALL I中庭及YOHO MALL II中庭

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10.新城市廣場「水滴精靈聖誕小鎮」

由即日起至翌年1月1日期間，沙田新城市廣場將1期7樓星光花園、3樓中庭和戶外平台及商場3期2樓共4大區域打造成《水滴精靈夢幻聖誕小鎮》，設置9大唯美打卡位，當中包括5米高聖誕樹、3米高水滴精靈及萬顆燈飾後花園等。同場還設有「Play Park 限定工作坊」，小朋友可發揮創意製作質感精靈立體畫、水滴精靈地氈及冬日聖誕鬼口水等作品，適合一家大小一同參與！

日期：即日起至2024年1月1日

地點：新城市廣場1期3樓中庭、7樓星光花園、3樓戶外平台及HomeSquare

時間：中午12時至晚上10時

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責任編輯：任薏