聖誕好去處︱九龍區11大商場聖誕裝飾推介　編織聖誕樹+15米高幻彩樹屋

▲ 2023年九龍區10大商場聖誕裝飾逐個睇！

【聖誕好去處/聖誕燈飾/聖誕商場2023/親子好去處】聖誕節逐漸步近，各區為聖誕而設的燈飾和市集都已經相繼開始，今年各大商場當然都會有不少聖誕佈置，讓大家可以盡情感受節日氣氛。以下為各位精選了九龍區9大商場聖誕裝置！

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1. K11 MUSEA「Christmas Palace」

K11 MUSEA在今個聖誕化身為黃金宮殿，舉行「Christmas Palace」。而DIOR亦與K11 MUSEA合作舉辦「DIOR聖誕夢幻樂園」，一座高達15米高的DIOR聖誕樹和旋轉木馬會置於場內，讓大家在夢幻聖誕的氛圍下打卡。裝置上更有華麗的幸運星和經典香薰等的標誌性圖騰，更添聖誕閃爍光芒。

Dior聖誕樹及旋轉木馬

日期：即日起至2024年1月1日

時間：10:00-22:00

地點：K11 MUSEA地下Promenade

▲ K11 MUSEA在今個聖誕化身為黃金宮殿，一座高達15米高的DIOR聖誕樹和旋轉木馬會置於場內，與大家一起共度聖誕。（相關機構提供）

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2. 海港城露天廣場「熊仔火箭發射站」

今個聖誕，海港城將露天廣場打造成「熊仔火箭發射站」，設置10大打卡位，讓大家盡情打卡，享受一場太空漫遊之旅。聖誕節當然不少得聖誕樹，場內的亮點便是10米高「聖誕樹火箭」，與別不同的聖誕樹造型，是必不能錯過的打卡位。靠海的室內特訓區則設有4大打卡位，每個區域的設計都用以色彩繽紛的燈光設計，包括「螢光太空艙」、「彩虹走廊」、「宇宙行星」、「銀河隧道」等，遊走每個區域，如同進入了太空世界。同時，海港城特意設計一系列可愛的「Merry Spacemas」WhatsApp Sticker，供各位免費下載，與朋友親人們分享祝福和心意。

Merry Spacemas聖誕太空熊遇記@海港城

日期：即日起至2024年1月1日

地點：尖沙咀海港城海運大廈露天廣場

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3. 海港城海運大廈 LCX x ToyQube【小飛俠阿童木Ski Station】

日本殿堂級動畫人物角色「Astro Boy小飛俠阿童木」將空降LCX，與大家一起共度聖誕。今次LCX以ToyQube創辦人兼藝術家Keith Poon提出的小飛俠阿童木作滑雪者的概念為設計的基礎，將小飛俠阿童木的標誌性形象與節日氛圍結合，打造出3大特色打卡位，分別是小飛俠阿童木動感滑雪區、觀景登山纜車照相區及與本地藝術家Chino合作設計的阿童木潮玩滑板區。3個區域都有著不同的造型，其中阿童木潮玩滑板區更是設有1.8米高連帽衛衣造型小飛俠阿童木立像，是全場最大焦點之一！另外，場內特別推出多款小飛俠阿童木限定紀念品，粉絲們請勿錯過！

LCX x ToyQube【小飛俠阿童木Ski Station】活動及期間限定店

開放日期： 即日起至2024年1月1日

展覽開放時間：10:00-22:00

展覽地點： 尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

期間限定店：LCX Xplus

營業時間：10:00-22:00

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4. MOKO新世紀廣場「Merry X’mas! Knit Our Town」

MOKO新世紀廣場特設2大特色聖誕佈置，由即日起至2024年1月1日，MOKO新世紀廣場的中庭至「MOKO GARDEN＠L3」戶外休憩空間，設置了由逾5千朵聖誕花及閃亮LED燈飾打造出的大紅花海，營造出浪漫的氣氛，另外亦聯乘了香港街頭編織藝術團隊「La Belle Époque」舉辦「Merry X’mas! Knit Our Town」，於商場內設置了以毛線編織而成的5大打卡位，共用上400球毛線鈎織製作出場內所有聖誕樹及燈柱，望將溫暖祝福傳遞給大家。

MOKO新世紀廣場「Merry X’mas! Knit Our Town」

日期：即日起至2024年1月1日

時間：10:00-22:00

地點：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場

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5. 朗豪坊「Care Bears Express」聖誕列車

由即日起至明年1月1日，朗豪坊4樓通天廣場將化身成為聖誕車站，展出5米高的聖誕樹和2米高巨型Grumpy Bear，場內更有逾30款代表不同顏色，個性的人氣Care Bears角色及300隻Care Bears滿佈車站，大家隨處都可以與Care Bears打卡合照。在商場8樓鋪下一條逾40米長的Care Bears彩虹更會有高4.5米的粉紅Cheer Bear，增添獨特的打卡風格。

「Care Bears Express」聖誕列車｜朗豪坊 x kkplus

日期：即日起至2024年1月1日

地點：朗豪坊4樓通天廣場

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6. 旺角「T.O.P x 東尼電機 • 聖誕懷孕動物大TWINS徙」

本地插畫家及發明家「東尼電機」首次與T.O.P合作舉辦「T.O.P x 東尼電機 • 聖誕懷孕動物大TWINS徙」，推出「聖誕懷孕動物系列」造型的4大打卡位，包括3米高巨型懷孕雪人、15倍放大懷孕聖誕鹿及其座駕「懷孕聖誕鹿車」，以及一對對動物「龍鳳胎」BB的「嬰國」等，場內亦推出限量版「T.O.P x 懷孕動物」獨家精品換領及一系列商户聯乘活動，約定大家於聖誕佳節來一次「懷孕」體驗！

【T.O.P x 東尼電機 • 聖誕懷孕動物大TWINS徙】

日期：即日起至2024年1月14日

地址：旺角彌敦道700號 T.O.P This is Our Place

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7. 又一城「Walk with Me」聖誕企劃

又一城為慶祝開幕25周年，由即日起至2024年1月1日推出「Walk with Me」聖誕藝術企劃。今次聖誕為了響應環保，聯乘了香港和泰國的藝術團隊，使用近10噸回收的廢鐵和木材，製作藝術裝置。當中包括15米高的幻彩聖誕樹屋、歐陸小屋、聖誕木偶雕塑等打卡位外，還設有綠色聖誕市集，各位可以在打卡的同時，享受市集的熱鬧氣氛。另外，又一城亦會在指定日子舉辦「鑲嵌玻璃聖誕花環工作坊」，由專業導師指導，完成一個屬於你的獨特聖誕花環。

又一城開幕25周年「Walk with Me」聖誕企劃

日期：即日起至2024年1月1日

時間：11:00-21:00

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層

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8. 富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」@MegaBox

由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》早前已登陸香港！今次展覽將會帶來新亮相作品「Sketch Christmas」，大家可以發揮創意，於「紙」上隨意畫出聖誕老人或聖誕鹿車，隨後巨型螢幕上便會投射出你獨特的畫作，觸碰之下更可與它們互動。創作團隊另外亦精選了6個廣受世界各地歡迎的作品，打造成藝術互動體驗空間，包括「滑梯水果園」、「塗鴉自然——鼓動的山脈與山谷，紅色名錄」、「天才跳房子」，以及「小人所居住的桌子」等，讓大家發揮無限想像力。

富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」

日期：即日起至2024年1月14日

時間：星期一至五 14:00-22:00

星期六、日及公眾假期 10:00-22:00

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓

【訂購連結】

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9. YM²裕民坊「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」

由即日起，觀塘市中心舉辦「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」，設置7大北極熊打卡位，當中主打必影位是一隻5米高的充氣毛毛版巨型北極熊，和7米長的懶懶熊。另外，YM²裕民坊今次亦與7up聯乘，打造了一座5米高、用以超過1萬個7up汽水罐砌成的聖誕樹及巨型禮物盒，與大家共度一個綠色聖誕。在裕民坊上每晚亦會上演唯美「幻影極光之旅」，讓大家猶如置身極地國度，體驗不一樣的聖誕。

YM²裕民坊 「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」活動詳情

日期：即日起至2024年1月1日

地點：懶懶熊（7米長）：YM²裕民坊UG正門

波士熊（5米高）：YM²裕民坊L1中庭（11:00–20:00）

瞓覺熊：YM²裕民坊UG大堂

媽媽熊 與 寶寶熊：YM²裕民坊L3花園平台（11:00–20:00）

蜜糖熊 與 甜心熊：自由空間

YM² x 7up聖誕樹及巨型禮物盒

日期：即日起至2024年1月1日

地點：YM²裕民坊UG大堂及L1中庭

時間：10:00-22:00

幻影極光之旅

日期：即日起至2024年1月1日

地點：自由空間（YM²裕民坊外牆、前裕民坊巴士總站）

時間：18:00-22:00

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10. 鑽石山荷里活廣場 「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」

深受小朋友歡迎的My Little Pony踏入40周年，由即日起至2024年1月1日期間現身鑽石山荷里活廣場，化身成大型城堡，舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」，特設3大卡位，包括6米高的閃爍夢幻聖誕城堡和5米高的浪漫星空館。同場還有全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」，在指定日子設有由Rollalar舉辦的滾軸溜冰體驗班，讓大家享受滾軸溜冰的樂趣！荷里活廣場亦準備3款獨家My Little Pony期間限定禮品，要把握機會買限定聖誕禮品！

鑽石山荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」

日期：即日起至2024年1月1日

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

時間：10:00-22:00

「My Little Pony 冬日滾軸溜冰」—試玩區

日期：即日起至2024年1月1日

（*冬日滾軸溜冰體驗班舉行之日期及時間除外）

時間：12:00-20:00

地點：荷里活廣場1樓明星廣場

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8. ELEMENT圓方「Merry Dreamscape: The gifting magic」

由即日起至2024年1月1日，ELEMENTS圓方將為大家送上神奇魔幻盒子及8米高巨型聖誕樹，與大家共度聖誕。在每日中午12時至晚上9時，聖誕裝置更會在每個小時準時上演魔幻劇場，到時聖誕老人與聖誕精靈會以投影形式出現，四周亦會響起音樂和應，讓大家一同感受奇妙又夢幻的一刻。在指定日子，商場更邀請了不同舞蹈團體前來演出，跟大家慶祝佳節的來臨。

ELEMENTS圓方「Merry Dreamscape: The gifting magic」聖誕節裝置

日期：即日起至2024年1月1日

時間：10:00-22:00

地點：尖沙咀西九龍柯士甸道西1號ELEMENTS圓方金區

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責任編輯：任薏