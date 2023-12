聖誕好去處︱九龍區11大商場聖誕裝飾推介　編織聖誕樹+15米高幻彩樹屋

▲ 2023年九龍區10大商場聖誕裝飾逐個睇!

【聖誕好去處/聖誕燈飾/聖誕商場2023/親子好去處】聖誕節逐漸步近,各區為聖誕而設的燈飾和市集都已經相繼開始,今年各大商場當然都會有不少聖誕佈置,讓大家可以盡情感受節日氣氛。以下為各位精選了九龍區9大商場聖誕裝置!

最新影片推介:

1. K11 MUSEA「Christmas Palace」

K11 MUSEA在今個聖誕化身為黃金宮殿,舉行「Christmas Palace」。而DIOR亦與K11 MUSEA合作舉辦「DIOR聖誕夢幻樂園」,一座高達15米高的DIOR聖誕樹和旋轉木馬會置於場內,讓大家在夢幻聖誕的氛圍下打卡。裝置上更有華麗的幸運星和經典香薰等的標誌性圖騰,更添聖誕閃爍光芒。

Dior聖誕樹及旋轉木馬

日期:即日起至2024年1月1日

時間:10:00-22:00

地點:K11 MUSEA地下Promenade

▲ K11 MUSEA在今個聖誕化身為黃金宮殿,一座高達15米高的DIOR聖誕樹和旋轉木馬會置於場內,與大家一起共度聖誕。(相關機構提供)

聖誕好去處︱港島區9大商場聖誕裝飾推介 盡玩雪球大戰+8.5米高巨型聖誕樹

聖誕好去處︱新界區10大商場聖誕裝飾推介 過萬燈泡銀河帷幕+户外飄雪溜冰場

2. 海港城露天廣場「熊仔火箭發射站」

今個聖誕,海港城將露天廣場打造成「熊仔火箭發射站」,設置10大打卡位,讓大家盡情打卡,享受一場太空漫遊之旅。聖誕節當然不少得聖誕樹,場內的亮點便是10米高「聖誕樹火箭」,與別不同的聖誕樹造型,是必不能錯過的打卡位。靠海的室內特訓區則設有4大打卡位,每個區域的設計都用以色彩繽紛的燈光設計,包括「螢光太空艙」、「彩虹走廊」、「宇宙行星」、「銀河隧道」等,遊走每個區域,如同進入了太空世界。同時,海港城特意設計一系列可愛的「Merry Spacemas」WhatsApp Sticker,供各位免費下載,與朋友親人們分享祝福和心意。

Merry Spacemas聖誕太空熊遇記@海港城

日期:即日起至2024年1月1日

地點:尖沙咀海港城海運大廈露天廣場

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

3. 海港城海運大廈 LCX x ToyQube【小飛俠阿童木Ski Station】

日本殿堂級動畫人物角色「Astro Boy小飛俠阿童木」將空降LCX,與大家一起共度聖誕。今次LCX以ToyQube創辦人兼藝術家Keith Poon提出的小飛俠阿童木作滑雪者的概念為設計的基礎,將小飛俠阿童木的標誌性形象與節日氛圍結合,打造出3大特色打卡位,分別是小飛俠阿童木動感滑雪區、觀景登山纜車照相區及與本地藝術家Chino合作設計的阿童木潮玩滑板區。3個區域都有著不同的造型,其中阿童木潮玩滑板區更是設有1.8米高連帽衛衣造型小飛俠阿童木立像,是全場最大焦點之一!另外,場內特別推出多款小飛俠阿童木限定紀念品,粉絲們請勿錯過!

LCX x ToyQube【小飛俠阿童木Ski Station】活動及期間限定店

開放日期: 即日起至2024年1月1日

展覽開放時間:10:00-22:00

展覽地點: 尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

期間限定店:LCX Xplus

營業時間:10:00-22:00

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

4. MOKO新世紀廣場「Merry X’mas! Knit Our Town」

MOKO新世紀廣場特設2大特色聖誕佈置,由即日起至2024年1月1日,MOKO新世紀廣場的中庭至「MOKO GARDEN@L3」戶外休憩空間,設置了由逾5千朵聖誕花及閃亮LED燈飾打造出的大紅花海,營造出浪漫的氣氛,另外亦聯乘了香港街頭編織藝術團隊「La Belle Époque」舉辦「Merry X’mas! Knit Our Town」,於商場內設置了以毛線編織而成的5大打卡位,共用上400球毛線鈎織製作出場內所有聖誕樹及燈柱,望將溫暖祝福傳遞給大家。

MOKO新世紀廣場「Merry X’mas! Knit Our Town」

日期:即日起至2024年1月1日

時間:10:00-22:00

地點:旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場

▼ 點擊圖片放大 +2

5. 朗豪坊「Care Bears Express」聖誕列車

由即日起至明年1月1日,朗豪坊4樓通天廣場將化身成為聖誕車站,展出5米高的聖誕樹和2米高巨型Grumpy Bear,場內更有逾30款代表不同顏色,個性的人氣Care Bears角色及300隻Care Bears滿佈車站,大家隨處都可以與Care Bears打卡合照。在商場8樓鋪下一條逾40米長的Care Bears彩虹更會有高4.5米的粉紅Cheer Bear,增添獨特的打卡風格。

「Care Bears Express」聖誕列車|朗豪坊 x kkplus

日期:即日起至2024年1月1日

地點:朗豪坊4樓通天廣場

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

6. 旺角「T.O.P x 東尼電機 • 聖誕懷孕動物大TWINS徙」

本地插畫家及發明家「東尼電機」首次與T.O.P合作舉辦「T.O.P x 東尼電機 • 聖誕懷孕動物大TWINS徙」,推出「聖誕懷孕動物系列」造型的4大打卡位,包括3米高巨型懷孕雪人、15倍放大懷孕聖誕鹿及其座駕「懷孕聖誕鹿車」,以及一對對動物「龍鳳胎」BB的「嬰國」等,場內亦推出限量版「T.O.P x 懷孕動物」獨家精品換領及一系列商户聯乘活動,約定大家於聖誕佳節來一次「懷孕」體驗!

【T.O.P x 東尼電機 • 聖誕懷孕動物大TWINS徙】

日期:即日起至2024年1月14日

地址:旺角彌敦道700號 T.O.P This is Our Place

▼ 點擊圖片放大 +2

7. 又一城「Walk with Me」聖誕企劃

又一城為慶祝開幕25周年,由即日起至2024年1月1日推出「Walk with Me」聖誕藝術企劃。今次聖誕為了響應環保,聯乘了香港和泰國的藝術團隊,使用近10噸回收的廢鐵和木材,製作藝術裝置。當中包括15米高的幻彩聖誕樹屋、歐陸小屋、聖誕木偶雕塑等打卡位外,還設有綠色聖誕市集,各位可以在打卡的同時,享受市集的熱鬧氣氛。另外,又一城亦會在指定日子舉辦「鑲嵌玻璃聖誕花環工作坊」,由專業導師指導,完成一個屬於你的獨特聖誕花環。

又一城開幕25周年「Walk with Me」聖誕企劃

日期:即日起至2024年1月1日

時間:11:00-21:00

地址:九龍塘達之路80號又一城LG2層

▼ 點擊圖片放大 +2

8. 富衛保險10周年呈獻「teamLab共創!未來園」@MegaBox

由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創!未來園」》早前已登陸香港!今次展覽將會帶來新亮相作品「Sketch Christmas」,大家可以發揮創意,於「紙」上隨意畫出聖誕老人或聖誕鹿車,隨後巨型螢幕上便會投射出你獨特的畫作,觸碰之下更可與它們互動。創作團隊另外亦精選了6個廣受世界各地歡迎的作品,打造成藝術互動體驗空間,包括「滑梯水果園」、「塗鴉自然——鼓動的山脈與山谷,紅色名錄」、「天才跳房子」,以及「小人所居住的桌子」等,讓大家發揮無限想像力。

富衛保險10周年呈獻「teamLab共創!未來園」

日期:即日起至2024年1月14日

時間:星期一至五 14:00-22:00

星期六、日及公眾假期 10:00-22:00

地址:九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓

【訂購連結】

▼ 點擊圖片放大 +2

9. YM²裕民坊「冬日熊出沒@觀塘.7 Bears in Town」

由即日起,觀塘市中心舉辦「冬日熊出沒@觀塘.7 Bears in Town」,設置7大北極熊打卡位,當中主打必影位是一隻5米高的充氣毛毛版巨型北極熊,和7米長的懶懶熊。另外,YM²裕民坊今次亦與7up聯乘,打造了一座5米高、用以超過1萬個7up汽水罐砌成的聖誕樹及巨型禮物盒,與大家共度一個綠色聖誕。在裕民坊上每晚亦會上演唯美「幻影極光之旅」,讓大家猶如置身極地國度,體驗不一樣的聖誕。

YM²裕民坊 「冬日熊出沒@觀塘.7 Bears in Town」活動詳情

日期:即日起至2024年1月1日

地點:懶懶熊(7米長):YM²裕民坊UG正門

波士熊(5米高):YM²裕民坊L1中庭(11:00–20:00)

瞓覺熊:YM²裕民坊UG大堂

媽媽熊 與 寶寶熊:YM²裕民坊L3花園平台(11:00–20:00)

蜜糖熊 與 甜心熊:自由空間

YM² x 7up聖誕樹及巨型禮物盒

日期:即日起至2024年1月1日

地點:YM²裕民坊UG大堂及L1中庭

時間:10:00-22:00

幻影極光之旅

日期:即日起至2024年1月1日

地點:自由空間(YM²裕民坊外牆、前裕民坊巴士總站)

時間:18:00-22:00

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

10. 鑽石山荷里活廣場 「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」

深受小朋友歡迎的My Little Pony踏入40周年,由即日起至2024年1月1日期間現身鑽石山荷里活廣場,化身成大型城堡,舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」,特設3大卡位,包括6米高的閃爍夢幻聖誕城堡和5米高的浪漫星空館。同場還有全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」,在指定日子設有由Rollalar舉辦的滾軸溜冰體驗班,讓大家享受滾軸溜冰的樂趣!荷里活廣場亦準備3款獨家My Little Pony期間限定禮品,要把握機會買限定聖誕禮品!

鑽石山荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」

日期:即日起至2024年1月1日

地點:鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

時間:10:00-22:00

「My Little Pony 冬日滾軸溜冰」—試玩區

日期:即日起至2024年1月1日

(*冬日滾軸溜冰體驗班舉行之日期及時間除外)

時間:12:00-20:00

地點:荷里活廣場1樓明星廣場

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

8. ELEMENT圓方「Merry Dreamscape: The gifting magic」

由即日起至2024年1月1日,ELEMENTS圓方將為大家送上神奇魔幻盒子及8米高巨型聖誕樹,與大家共度聖誕。在每日中午12時至晚上9時,聖誕裝置更會在每個小時準時上演魔幻劇場,到時聖誕老人與聖誕精靈會以投影形式出現,四周亦會響起音樂和應,讓大家一同感受奇妙又夢幻的一刻。在指定日子,商場更邀請了不同舞蹈團體前來演出,跟大家慶祝佳節的來臨。

ELEMENTS圓方「Merry Dreamscape: The gifting magic」聖誕節裝置

日期:即日起至2024年1月1日

時間:10:00-22:00

地點:尖沙咀西九龍柯士甸道西1號ELEMENTS圓方金區

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

12月是小學測考季,TOPick推出中英數常免費試題下載區,立即下載免費試題備戰測考:中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯:任薏