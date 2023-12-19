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【學生自殺】教育局「守門人」培訓班　助教師評估學生自殺風險【附錦囊】

社會 21:20 2023/12/19

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政府本月在全港中學推行3層應急機制，由學校及早識別較高自殺風險學生。（資料圖片）

學生自殺問題再度引起社會關注，政府本月在全港中學推行3層應急機制，由學校及早識別較高自殺風險學生。教育局近日為中小學教師舉辦「守門人」網上培訓課程，由教育心理學家傳授向學生表達關心的語句宜忌，以及教師即場評估學生自殺風險的方法，包括教師可直接問及有學生有否自殺計劃，毋須忌諱。

籲教師展對話  加入情緒詞彙

教育局一連兩日分別為小學及中學教師舉行「學校人員『守門人』訓練課程」，目標讓教師明白如何識別學生自殺求助訊號及作出適切回應。

在今日（19日）中學場次，教育局教育心理學家李敏玲指出，過往部分自殺個案都是有迹可尋，倘教師發現學生出現不尋常的轉變，可向學生展開對話表達關心，加入情緒詞彙以表達同理心，但由於不知學生會否提及傷害自己或別人的計劃，教師不應隨便答應學生保密，應反問學生憂慮原因，是否怕被同學或家人知道等，從而表達關注。

李續指，倘教師遇到緊急情況而未能找到支援人員即時協助，教師或需即場評估學生自殺風險。她引述文獻指，向學生詢問自殺的問題並不會催化自殺風險，但不作回應或會錯失機會阻止學生自殺，故建議教師毋須顧慮，可直接問及學生有否計劃自殺，內容愈詳細便愈危險，再考慮介入行動。

如學生情緒不穩並表示自殘意念、危坐天台，或持有利器，校方應報警求助，並採取「3C策略」，控制場面、維持現況及確保各方溝通；如發現遺書或有學生在社交媒體發出自殺信息，教師應接觸學生表達關心，避免用表情符號回覆，以免引起誤會，並了解學生位置等。

對於如何處理不願合作的家長，教育局教育心理學家鄺鄧月好建議，校方與家長宜共擬學生回家休息期間的安全計劃，同時提供社區支援熱綫及資源。

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記者：馮琪雅

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