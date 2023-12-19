【巴黎奧運】香港ILCA 7單人帆船代表貝俊龍　奪巴黎奧運入場券

▲ 香港帆船代表貝俊龍。

香港帆船代表貝俊龍(Nicholas Halliday)取得巴黎奧運入場券，在泰國芭堤雅舉行的亞洲帆船錦標賽2023暨2024巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽，奪得男子ILCA 7單人帆船冠軍，亦是香港史上首個以資格賽首名奪得帆船奧運單人帆船項目資格的運動員。

連同貝俊龍，港隊現時暫取得11張巴黎奧運入場券：

何詩蓓 游泳 女子400米自由泳

何詩蓓 游泳 女子200米自由泳

張心悅 游泳 女子200米背泳

何詩蓓 游泳 女子100米自由泳

何甄陶 游泳 男子50米自由泳

何詩蓓 游泳 女子50米自由泳

人選待定 風帆 女子iQFOiL

人選待定 單車 男子個人公路賽

人選待定 單車 女子個人公路賽

何詩蓓 游泳 女子100米蛙泳

貝俊龍 帆船 男子ILCA 7單人帆船 截至2023年12月19日

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9