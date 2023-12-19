【大學科研】馬會捐5,000萬助中大建5個創科實驗室　針對天文醫學及智能自動化

▲ 中大校長段崇智及香港賽馬會慈善事務部主管（人才及業界發展）朱麗盈等人為馬會創新實驗室進行揭幕儀式。（中大提供圖片）

中文大學獲香港賽馬會慈善信託基金捐助4,970萬元，成立5個賽馬會創科實驗室，並於昨日（18日）舉行開幕禮。中大校長段崇智致辭表示，中大在最新5年計劃定下目標及策略，進一步整合及鞏固大學研究能力及團隊，形容馬會贊助5個創科實驗室啟用是重要里程碑，每個實驗室專攻其獨特研究領域，目標是創造具影響力的研究及創新成果，長遠提升香港的競爭力，並造福全球社群。

5個創科實驗室包括「智能設計自動化」創科實驗室，致力將中大打造成新一代電子設計自動化技術和應用的重要中心；「天文儀器」創科實驗室，圍繞映射銀河系氣體運動和分布的研究，以了解銀河系的結構和恆星的形成；「幹細胞及再生醫學」創科實驗室，專注於開發針對2型糖尿病的新藥和新型細胞療法，以緩解患者的病情；「師法自然精準醫學工程」創科實驗室，專注於將自然的工具轉化為精密醫學，以應對癌症等具挑戰性的疾病；「個人化癌症醫療」創科實驗室，冀在轉化性癌症研究取得豐碩成果；分別由5名中大學者何宗易、嚴人斌、杜卓勳、毛傳斌及Andreas Moeller擔任實驗室總監。

香港賽馬會慈善事務部主管（人才及業界發展）朱麗盈致辭時表示，相信該5個賽馬會創科實驗室定必會透過創科發展貢獻社會，進一步裝備本地人才，促進業界合作，形容馬會對創科實驗室計劃的支持，有賴其獨特綜合營運模式，以稅收及慈善捐款回饋社會，貫徹了馬會致力建設更美好社會的宗旨。

馬會透過其慈善信託基金撥款5億元，推出賽馬會創科實驗室計劃，作為其人才及業界發展策略核心部分，以支持政府「傑出創科學人計劃」下獲邀來港的國際知名創科學者，在大學教育資助委員會資助的大學成立實驗室，以培育本地創科人才及將科研成果轉化為社會貢獻。

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責任編輯：馮琪雅