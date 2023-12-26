【大腸鏡】中大研究：AI輔助照大腸鏡　初學醫生腺瘤檢測率增近6成

▲ 中大醫學院候任院長趙偉仁及其團隊就AI輔助大腸鏡作研究。（王韻青攝）

大腸癌是香港第二大癌症，不過定期照大腸內窺鏡方式可以阻止瘜肉癌化。近年大腸內窺鏡科技推陳出新，有廠商更引入人工智能（AI）輔助系統，以讓醫生精準尋找腸道內瘜肉。

中大醫學院早前進行一項研究，証實透過AI輔助系統下，初學者的腺瘤檢測率，相對增幅達4成1；而初學者的相對增幅達5成8。候任中大醫學院院長、外科學系教授趙偉仁形容，「AI就等如為醫生提供30年經驗」。團隊期望，隨著大腸內窺鏡精準度提升，病人照腸鏡的次數有望減少，並提升醫療質素。

不少人均曾於身體檢查中進行過大腸鏡，其實醫生要兼顧操作內鏡、並尋持腸道中有否瘜肉需要多工操作，至少需接受5年訓練。國際研究顯示，受制於醫生的經驗、以及大腸清潔程度等因素，傳統大腸鏡有機會遺漏26%腺瘤、以及9%高危腺瘤。

近年有廠商研發大腸鏡AI輔助系統，系統於進行大腸內窺鏡檢查期間，螢幕會顯示綠色框狀長方形，以顯示瘜肉的位置，據指公立醫院亦已計劃引入系統。

為了測試AI輔助系統的功能，中大醫學院於2021-2022年期間，招募22名接受內鏡訓練少於3年及少於500個個案經驗的醫生，分別安排這批醫生為766名有病徵的高風險病人，進行傳統內窺鏡及輔以AI內窺鏡的大腸鏡檢查。

研究發現，初學者輔以AI進行腸鏡的腺瘤檢測率達6成，較傳統腸鏡的4成1為高，相對增幅達5成8。至於進階者以AI進行腸鏡的腺瘤檢測率達5成6，較傳統腸鏡的4成5為高，相對增幅達3成6。研究亦發現，AI系統於檢測形狀較難發現的扁平型瘜肉的效果，尤其顯著。

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授柳浩城表示，過往研究已顯示AI輔助系統的成效，惟今次是首次針對初學者作研究，成果突出。他表示，除了腺瘤檢測率外，外國研究亦証實AI輔助系統有效減少遺漏率，提升腸鏡品質。外科學系助理教授葉瀚智表示，「一個病人如果有20粒瘜肉，對於醫生的專注力要求極高」，相信人工智能可以減少醫生壓力。

團隊表示，有研究反映，AI較經驗10年、照腸經驗超過一萬例的醫生優勝。不過亦相信，隨著醫生的年資愈長，醫生需要人工智能的程度可能會因應減低。

至於醫生會否對AI造成依賴，而為醫生快速「植入」經驗，是否好事。中大醫學院院長、外科學系教授任趙偉仁表示，人工智能就如電腦導航的地圖，所提供的資訊可以多於傳統地圖，相信系統能為病人提供更大得益。他強調，醫生不可以完全依賴人工智能系統，亦需要對病人負上最終責任，因此相信即使於AI輔助下，醫生仍會小心覆核是否有瘜肉。

記者：陳展棋