【恒隆數學獎】哈羅團隊奪金　美評審讚港生具獨創性達大學水平

兩年一度的「恒隆數學獎」得獎結果昨公布,恒隆集團董事長陳啟宗(左三)及教育局局長蔡若蓮(右三)出席頒獎典禮。

兩年一度的「恒隆數學獎」得獎結果昨出爐,由哈羅香港國際學校的張嘉軒及蘇勇溢奪金。身為加州大學教授的評審稱今屆學生有大學程度水平、獨創性;15組入圍隊伍中研究「純數」佔比最多。他更稱讚本地學生數學演示水平高,而數學教師水平亦較美國好。科大學者又稱,本港數學教師專科出身,能帶領學生解決數學問題。

指教師水平較美國好

15隊入圍隊伍在周一(18日)完成答辯、闡釋研究成果,終由哈羅香港國際學校的張嘉軒及蘇勇溢以研究題目「On the properties of the semigroup generated by the RL fractional integral」奪得金獎;並由聖公會曾肇添中學的莫晉曦及黃禧奪銀、港大同學會書院的譚晞桐奪銅。至於優異獎則由拔萃男書院、香港培正中學、聖保羅男女中學及港大同學會書院另一隊伍奪得。

作為美國加州大學爾灣分校數學教授,本年恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen表示,參賽學生有大學程度的理解水平,並具創造力、獨創性,表現令人非常印象深刻,提到答辯設嚴格時間限制,學生僅獲10分鐘分享約30至40頁的論文,壓力極大,惟參賽學生仍能泰然自若,稱讚香港學生數學演示水平高。

比賽由參賽隊伍自定研究題目及計劃,Schoen指,現今學生能從網絡獲得大量知識輸入,如看YouTube影片,而衍生出具創意的題目,不過或會有點晦澀難懂,需更多指導以選擇有趣的題目。他又透露,今年大部分隊伍研究純數題目,如數論;而上屆數學建模應用較多。

教師專科出身 助指導研究

另外,Schoen認為,高中教師培訓非常重要,而香港在這方面較美國統一,直言「若老師未有真正理解很多事情,學生很難真正精通數學」。本年恒隆數學獎初審委員會主席及學術委員會成員、科大數學系副教授方子豪亦表示,香港數學教師均是數學系出身、質素高,因此較能指導學生完成研究課題。

今屆恒隆數學獎有逾50間中學、70隊學生參加,得獎隊伍可獲頒共100萬元的獎學金,涉及學生獎學金、老師領導獎金、學校發展基金及教師進修獎學金。

記者:梁凱婷