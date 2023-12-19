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【恒隆數學獎】哈羅團隊奪金　美評審讚港生具獨創性達大學水平

社會 23:51 2023/12/19

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

兩年一度的「恒隆數學獎」得獎結果昨公布，恒隆集團董事長陳啟宗（左三）及教育局局長蔡若蓮（右三）出席頒獎典禮。（曾耀輝攝）

兩年一度的「恒隆數學獎」得獎結果昨出爐，由哈羅香港國際學校的張嘉軒及蘇勇溢奪金。身為加州大學教授的評審稱今屆學生有大學程度水平、獨創性；15組入圍隊伍中研究「純數」佔比最多。他更稱讚本地學生數學演示水平高，而數學教師水平亦較美國好。科大學者又稱，本港數學教師專科出身，能帶領學生解決數學問題。

指教師水平較美國好

15隊入圍隊伍在周一（18日）完成答辯、闡釋研究成果，終由哈羅香港國際學校的張嘉軒及蘇勇溢以研究題目「On the properties of the semigroup generated by the RL fractional integral」奪得金獎；並由聖公會曾肇添中學的莫晉曦及黃禧奪銀、港大同學會書院的譚晞桐奪銅。至於優異獎則由拔萃男書院、香港培正中學、聖保羅男女中學及港大同學會書院另一隊伍奪得。

作為美國加州大學爾灣分校數學教授，本年恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen表示，參賽學生有大學程度的理解水平，並具創造力、獨創性，表現令人非常印象深刻，提到答辯設嚴格時間限制，學生僅獲10分鐘分享約30至40頁的論文，壓力極大，惟參賽學生仍能泰然自若，稱讚香港學生數學演示水平高。

比賽由參賽隊伍自定研究題目及計劃，Schoen指，現今學生能從網絡獲得大量知識輸入，如看YouTube影片，而衍生出具創意的題目，不過或會有點晦澀難懂，需更多指導以選擇有趣的題目。他又透露，今年大部分隊伍研究純數題目，如數論；而上屆數學建模應用較多。

教師專科出身　助指導研究

另外，Schoen認為，高中教師培訓非常重要，而香港在這方面較美國統一，直言「若老師未有真正理解很多事情，學生很難真正精通數學」。本年恒隆數學獎初審委員會主席及學術委員會成員、科大數學系副教授方子豪亦表示，香港數學教師均是數學系出身、質素高，因此較能指導學生完成研究課題。

今屆恒隆數學獎有逾50間中學、70隊學生參加，得獎隊伍可獲頒共100萬元的獎學金，涉及學生獎學金、老師領導獎金、學校發展基金及教師進修獎學金。

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記者：梁凱婷

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