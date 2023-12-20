【恒隆數學獎】教育局副局長指STEAM「離不開數學」　籲打好穩固基礎

▲ （左至右）教育局副局長施俊輝、美國加州大學爾灣分校數學教授兼恒隆數學獎學術委員會主席Richard Schoen、科大數學系副教授方子豪（梁偉榮攝）

近年本港積極推動STEAM教育，培育創科人才，教育局副局長施俊輝認為，相關發展「離不開數學」，故應打好基礎，並分享早前已辦講座講解數學在氣象學及工程等方面的應用，提升學生對此的認知。科大學者亦稱全球衛星定位（GPS）、網路搜尋引擎排序等科技與數學有關，倡大眾「看長遠一點」。

舉辦講座 分享氣象工程應用

施俊輝表示，數學是基礎知識培養，涉及邏輯思維，對STEAM及創科教育發展非常重要，甚至「創科進階學習離不開數學」，與人工智能（AI）、數據科學、工程實踐、甚至新興能源科技及生物工程等均相關，故應打好穩固基礎。

他又提及，局方已舉辦一系列創科、傑出學人講座，盼令中學生明白數學與不同學科之間的關連，包括上周由前香港天文台助理台長梁榮武分享數學在氣象學方面的應用，如天氣預報；浸大校長衞炳江亦分享與物理、工程有關的數學應用。

數字背後 學者倡「看遠點」

本年恒隆數學獎初審委員會主席及學術委員會成員、科大數學系副教授方子豪亦稱，純粹數學等抽象數學看似無用，長遠而言或對社會有幫助，並提到網路搜尋引擎排序背後涉及大量數學概念，如近百年前提出的綫性代數；而全球衛星定位（GPS）亦與物理學家愛因斯坦藉數學概念「黎曼幾何」發展出的「相對論」有關，因此倡「看長遠一點，不要單看數學對目前有何作用」。

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記者：梁凱婷