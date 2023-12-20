暖男爸爸丨吳浩康天未光出門搵銀殘樣盡現　Deep為一原因放工飛奔回家

▲ 吳浩康為養家努力工作。

現年40歲的吳浩康（Deep）在11月6日於個人社交平台表示離開英皇娛樂，初為人父的Deep現時「仔細老婆嫩」，為賺錢養家更到地盤工作。

Deep在本月1日分享一段「上班過程實錄」短片，記下地盤由高俯瞰日落海景，以及他在收工後坐巴士因累極入睡的畫面，獲不少網民正評。

日前，Deep再分享他的「地盤日誌」，殘樣盡現的他在天未光已出門前往工作地點，為生計搏到盡！

新手爸爸丨畏高做地盤工人搵命搏養家 吳浩康打4份工：家庭係我嘅動力

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Deep現超大黑眼圈

Deep在IG限時動態記錄其一日的地盤工生活，他在早上6時多、天未光時已出門前往工作地點，再於下午2時50分晒出身穿地盤工人裝備的自拍，無懼其超大黑眼圈盡現人前！

衣著單薄的他在高處自拍，並說：「今日凍呀，落雨呀，飢寒交迫。」而他也懂得在休息期間「娛樂」自己，幽默地指自己「食海鮮」，他指的是可樂、罐頭吞拿魚醬餅乾、魚仔餅。

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Deep因一原因放工飛卉回家

Deep在放工後趕回家，也只為陪伴1歲多的兒子，是一位暖爸！

從他分享的IG限時動態所見，他看著兒子「撐撐」時「笑到見牙不見眼」，又向兒子單眼，一副「有仔萬事足」的模樣！

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Deep：家庭係我嘅動力

Deep曾接受TOPick訪問，坦承為了太太及兒子，工作再辛苦也不怕，就算打4份工都沒所謂。

他在地盤任職棚架工人，每星期會到地盤開工4日，他強調沒有離開娛樂圈，只是打多份工。

對於被指為了兒子能屈能伸？Deep則不認同，表示即使在沒有兒子的情況下遇上經濟狀況危機，他都需要去解決，不過兒子是給予機會啟動他的潛能：「佢出世之前邊有發揮機會，佢成日俾啲發揮機會我，多謝我個仔，我嘅家庭係我嘅動力。」

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