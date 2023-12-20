【元朗命案】元朗男子遭女子刺胸不治　警方指兇手與被害者是情侶關係

▲ 元朗男子遭女子刺胸不治，疑於的士上與2女爆感情爭執。（曾秋文攝）

【0947更新】 警方晚上公布，36歲持雙程證女子，相信她與死者是情侶關係，事後在36歲被捕女子住所附近發現懷疑兇刀。另外再拘捕多一名29歲男子，涉嫌意圖妨礙拘捕而協助罪犯。

元朗發生謀殺案。警方今日（20日）凌晨4時19分接獲一名的士司機報案，指在元朗媽廟路17號水邊圍邨附近一的士站，一名男子與兩名女子疑在的士上因感情問題發生爭執，期間有女子情緒激動，以利刃刺向男子胸口，該男子當即中刀倒地昏迷。兩名女子其後登上另一輛的士逃去。

▲ 元朗男子遭女子刺胸不治，疑於的士上與2女爆感情爭執。（曾秋文攝）

救援人員接報到場，該名48歲姓莫男子被送往博愛醫院搶救，其後證實不治。警方正調查事件，並追緝該兩名年約30至40歲女子歸案。

元朗警區重案組接手案件。經深入調查，人員在天水圍區拘捕兩名36歲及37歲女子，分別涉嫌謀殺及協助罪犯。

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記者：黃穎津、曾秋文