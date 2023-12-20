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移民潮丨兒子月入6萬計劃下年移民加拿大　老父突中風子難決擇

家事百科 11:00 2023/12/20

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不少港人趁著加拿大的香港人救生艇計劃於2026年8月底限期前出發，一名擁有專業資格的港男亦打算明年賣樓後，出發到加拿大工作一年，然後申請永久居民資格，及後再接家人過去。惟計劃趕不上變化，家中老父年初中風，令港男不知繼續去或留。

一名港男在社交平區Dcard以「我究竟應唔應該去加拿大」為題發文，表示自己畢業後就在會計師樓工作，今年更升職，目前人工約六萬月薪。他是家中獨子，有一層自住物業，並與父母同住，而雙親亦一直有工作，父親為司機，而母親則從事百貨業，原本生活一直不俗。

鑑於加拿大的香港人救生艇計劃暫定在2026年8月31日截止，不少人趕及限期前移民，帖主亦是其中一員，打算明年中賣樓遠赴他國，並稱「賣咗層樓過加拿大做嘢一年拎pr(永久居民)，之後再stay(留下)拎citizenship(公民)，夠錢就接屋企人過去。」

然而家中老父今年3月中風，右邊身「差咗好多」，不能再做司機，加上為了醫治父親，他與母親花了不少金錢，惟欠成效。

帖主對於是否繼續移民計劃有所猶豫，因家中只有他一名兒子，若按計劃賣樓移民加拿大，香港只剩下母親獨自一人照顧中風老父，加上並無其他家庭支援，母親「一定會好辛苦」。但若今次不起行移民，未來未必再有機會離開香港，始終計劃2026年8月底完，所剩時間不多。

帖文一出，網民大致認為帖主應先留在香港好好照顧家人，「你去到加拿大=同屋企人分隔兩地，萬一你爸爸病情惡化，唔好彩過身（the worst case），我怕你會後悔自己點解唔當初好好留係香港陪自己屋企人。（我有呢個諗法係因為身邊有frd 因為咁遺憾左幾十年）」、「有無諗過7年之後，你父親仲在唔在生？子欲養而親不在」。

亦有人指出「睇到唔同人移民完之後表示生活冇移民之前諗得咁簡單，先不論你要重新融入當地社會文化，又要再適應新嘅生活習慣，我覺得好大機會你嘅遇期同結果唔成正比。 」加上帖主剛升職，人工不俗，「老實講去到外地就要重新打拼過。你而家屋企都算等錢用，去到加拿大只會有更大嘅經濟壓力。」，更有網民直言，「人口老化各國爭人才，要移民大把機會，佢想你嚟，多過你想去啦。話就話26年完啫，到時實繼續㗎（我知成件事係唔Firm，但係事實擺在眼前）OK，個救生艇計劃繼續有，即係你唔使急住佢啦，結論就係等屋企過咗而家呢段相對艱難嘅時候先再去計劃。」

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責任編輯︰王明芳

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