街頭傷人｜與2女元朗搭的士　男子被其中1女　持利器刺胸送院不治｜附ABC創傷判斷準則

元朗媽廟路街今日（20日）凌晨發生一宗傷人案，一名48歲男子與兩名女子登上一輛新界的士時，疑因感情問題發生爭執。男子遭其中一名女子被利器刺傷，男子經送院後不治，而兩名女子事後逃離現場。如遇上類似事件，如要判斷傷者傷勢，有醫生曾分享，可透過「ABC」3大原則準確向報案中心告知傷者情況。

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事主胸部遇刺不治

事發今日凌晨4時18分，事主與兩名女子在元朗媽廟路17號水邊圍邨對開的士站，登上新界的士時，雙方發生爭執，其中一名情緒激動，取出利器刺向事主胸部，事主遇襲後重傷昏迷，兩名女子事後逃離現場。

現場的士車廂及車旁遺下兩攤血漬，車廂內遺下一條鑰匙。的士司機隨即報案，警方及救護員接報到場後，事主已無呼吸，經送往博愛醫院搶救後，終證實不治，警方正調查事件。

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「ABC」3大原則判斷傷勢

對於遇上類似事件，要判斷傷者的創傷傷勢是否嚴重，腦神經外科專科醫生黃秉康曾分享指，可根據「ABC」3大原則進行判斷，可以初步了解傷勢的短期發展，準確向999報案中心告知傷者情況：

A（Airway）：

查看呼吸道是否暢順？有沒有物件阻擋傷者呼吸？

B（Breathing）：

傷者本身吸吸有否出現困難？特別留意傷勢有否傷及肋骨，或導致氣胸情況出現。

C（Circulation）：

傷者循環系統是否有異，包括血壓、脈搏等指標。

在救護車未到之前，黃醫生指，身邊人可持續觀察傷者臨床情況的變化，如傷者出現上述「ABC」原則一些如呼吸不暢等情況，在安全情況下要盡量確保傷者維持正常呼吸；如有嘔吐物堵塞，可把傷者打側讓嘔吐物流出呼吸道等。

如果傷者本身情況穩定，身邊人只需確保傷者身處安全地方，避免移動傷者，同時準確向999報案中心告知傷者的情況，對方到時亦有相應的急救指示。身邊人只需遵從指示穩定傷勢，一邊安撫傷者，一邊耐心等候救護車到來即可。

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