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時尚速報｜FENDI聯乘寶可夢搶閘推龍年別注系列　POKEMON成員快龍+迷你龍當主打角色

休閒消費 11:13 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

在中國傳統的十二生肖裏，龍年對大家來說意義更是重大，畢竟中國人以龍的傳人自居，而在商業的社會裏，商人又豈會放過這個做生意的機會？在可見的1月份，以龍為圖案的產品相信會陸續充斥於市面，而作為時裝品牌，FENDI在這方面可說是快人一步。

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品牌的女裝創作總監Kim Jones在「Friends of FENDI」活動中繼找來Marc Jacobs和Stefano Pilati兩位設計師協力外，最新的對象是來自日本的藤原浩，以藤原浩創立的FRGMT之名，再加上《POKEMON》組合成龍年別注系列。

整個系列除了有設計基本男女可穿的衞衣外，重點當然落在品牌不同款式的手袋，例如Peekaboo、Baguette和Mini Mon Tresor袋面上加入《POKEMON》動漫中曾經出現過的快龍和迷你龍，雖然整體設計上屬意料中事，但對《寵物小精靈》的「忠粉」來說（始終是原祖的名字來得比較親切），將快龍和迷你龍與high fashion掛鉤，絕對是值得擁有的一次機會。

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產品查詢：2524 1339

記者：何偉雄

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