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香港小姐丨鞏姿希離開TVB結束5年賓主關係　曾驚恐症發作：每日都是灰色

娛樂 11:03 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

鞏姿希宣布離開TVB。

現年30歲、在2018年參加香港小姐而入TVB的鞏姿希（Krystl），入行後主力當無綫娛樂新聞台主持。不過入行約5年的她，在昨日（12月19日）宣布離開TVB。

鞏姿希首先表示，當主持改變了自己的人生，寫道：

🌈有些離開是另一種遇見🌈
當初選完港姐
自己中文唔係特別好
原本無計劃要留喺香港
但成為主持改變咗我嘅人生🥹

呢5年真係學咗好多嘢
而家識聽、識寫中文
仲可以做英文韓文專訪

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準備迎接新挑戰

之後，她續指，當主播令她獲益良多：

主播嘅工作令我成長咗好多
想多謝一班sub-ed同writers
不停訓練我嘅咬字 教我中文
感恩一班共事嘅攝影師同記者們
教我做人處事
以及各位前輩
令我知道專業嘅主持係咩模樣
點樣即場應變、解決問題
多謝呢幾年遇到嘅所有人同機遇🪽

最新影片推介：李施嬅專訪

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新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

然後她用英文續寫：

Suddenly you know it’s time to start something new and trust the magic of beginnings✨

Thank you for the preparation.
Now I am ready to accept and face all the new challenges ahead🩷

驚恐症復發

她大概的意思是時候開始新的事情，並相信已準備好接受並面對未來的所有新挑戰。

鞏姿希在16歲於英國生活，在倫敦帝國學院策略營銷學碩士畢業，懂粵語、國語、英文、日文、韓文，學歷甚高。

不過她在2022年參加《全能司儀選拔大賽》時，自爆抑鬱症和驚恐症出現復發，情緒低落：「就好像每日都是灰色，落雨一樣，好唔開心，但我無打算停工，選擇留低，因為開工令我最開心最舒服，主持係我唯一鍾意嘅嘢，會令我笑，所以我繼續留低做鍾意嘅嘢。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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