香港小姐丨鞏姿希離開TVB結束5年賓主關係　曾驚恐症發作：每日都是灰色

現年30歲、在2018年參加香港小姐而入TVB的鞏姿希(Krystl),入行後主力當無綫娛樂新聞台主持。不過入行約5年的她,在昨日(12月19日)宣布離開TVB。

鞏姿希首先表示,當主持改變了自己的人生,寫道:

準備迎接新挑戰

之後,她續指,當主播令她獲益良多:

然後她用英文續寫:

Suddenly you know it’s time to start something new and trust the magic of beginnings✨

Thank you for the preparation.

Now I am ready to accept and face all the new challenges ahead🩷