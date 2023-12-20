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校園直擊丨冬奧冠軍進校園　激發學生拚勁、培養團隊合作精神

升學教育 11:07 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

「冠軍進校園」首站到保良局王賜豪(田心谷)小學與一眾小學生宣傳奧運精神、分享他們的運動員”夢”、生涯點滴。(有關機構提供)

每場比賽背後，運動員都付出無比努力、堅忍不屈的成果，值得大眾學習。早前冠軍基金聯同浸會大學在港舉行首場冠軍公益夢想行動「冠軍進校園」，首站到保良局王賜豪(田心谷)小學，與一眾小學生宣傳奧運精神、分享他們的運動員”夢”、生涯點滴，當天更安排一系列的體驗活動。

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校長專訪｜從各國搜羅特色教具激發創意　香港靈糧堂幼稚園高廣度教學提升自主學習能力

由冠軍基金聯同浸會大學合辦「冠軍進校園」，首站到保良局王賜豪(田心谷)小學與小學生作近距離接觸，出席包括冠軍基金會發起人、冬奧運短速滑冰冠軍楊揚、浸會大學教授劉永松以及多位中國頂尖的國家級運動員。

冠軍基金會發起人、冬奧運短速滑冰冠軍楊揚對學生發表演講，激發同學勇氣和希望。(有關機構提供)

同場更有與冠軍運動員對話的機會，宣揚奧運精神及運動員的堅持，鼓勵學生們追求卓越、培養團隊合作的精神，並堅持正確的道德價值觀。(有關機構提供)

「冠軍進校園」首站到保良局王賜豪(田心谷)小學，與一眾小學生宣傳奧運精神、分享他們的運動員”夢”、生涯點滴，並安排一系列的體驗活動。(有關機構提供)

是次活動奧運短速滑冰冠軍楊揚對學生發表演講，激發同學勇氣和希望。同場更有與冠軍運動員對話的機會，宣揚奧運精神及運動員的堅持，鼓勵學生們追求卓越、培養團隊合作的精神，並堅持正確的道德價值觀。校長畢錦龍稱，學校致力為學生推動全方位學習，鼓勵學生建立屬於自己的舞台，提供各項的支援及發展。

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責任編輯︰王明芳

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