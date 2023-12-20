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星二代丨許紹雄學霸女兒唯美婚照首度曝光　Charmaine與老公同為學霸郎才女貌

娛樂 12:20 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

郎才女貌！

許紹雄（Benz雄）雄的女兒許惠菁（Charmaine）在12月16日與新加坡男友Shane結婚，Charmaine在昨晚（12月19日）在社交網分享在5月在日本拍攝的婚照，黃翠如也留言讚：「最甜的新娘子」！

Charmaine與老公婚照首曝光

Charmaine在IG上載7張婚照，有身穿婚紗的Charmaine與Shane在海邊甜蜜對望、在東京鐵塔下開心相擁的合照，又有在街頭Chok爆的相片，Charmaine只是在帖文中寫下「may 23’ 」。

佘詩曼留言大讚美麗、江若琳指二人可愛，網民就留言「Congratulations ❤️❤️新婚快樂甜甜蜜蜜」、「太美了」、「新婚快樂」。

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Charmaine與老公門當戶對

Charmaine與新加坡男友Shane同為大學一級榮譽畢業，可說是門當戶對。

Charmaine在2019年於香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，畢業後的Charmaine本想繼續升學進修，可是受疫情影響下，決定擱置有關計劃，待在新加坡居住。

2020年初，爸爸許紹雄見家附近有吉舖，為女兒斥資百萬買下約1,600呎舖位開Cafe和餐廳，2年間已開3間店，可說是「逆市奇葩」。現時Charmaine在新加坡和香港兩地，經營餅店及生活用品店生意。

Shane為新加坡人，擁有工商管理及工業工程商雙學位，和香港科技大學工業工程及決策分析學系碩士，可說年青有為，現時從事銀行業。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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