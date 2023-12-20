何依婷結婚丨 何依婷丈夫正面樣曝光跟李亞鵬撞樣　Regina讚情緒價值滿分合適當爸爸

▲ 何依婷老公正面樣曝光！

2017年港姐亞軍何依婷（Regina）剛剛於峇里完婚升呢人妻，日前於IG上載婚照分享喜悅，惟大部分的照片只看到新郎哥的側面，十分神秘。

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跟王菲前夫撞樣

有份出席婚禮的無綫助理總經理樂易玲，昨日（12月19日）於社交平台分享跟一對新人合照，無意間讓新婚哥正面樣曝光。

從照片所見，何依婷老公樣子敦厚穩重，跟王菲前夫李亞鵬有點相像。另外，何依婷於限時動態轉載步入會場的片段，也隱約看見其老公的樣貌。

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讚丈夫為人樂觀

何依婷的老公姓林，據知從事物流工作，曾有網民爆料指林先生家境不俗，家住海名軒似是富二代。

婚前何依婷曾接受TOPick訪問，當時大談跟未婚夫的相處點滴，她坦言對方令自己有所成長，因而決定付託終生。

何依婷說：「跟他一起之後我成為更好的『何依婷』，他認為人生應該望遠一點高一點，以他年紀有這種氣量和世界觀，真的很難得，令我的眼界和處事態度有所改變，他是一個情緒穩定兼樂觀的人，很多事情都看成小事。」

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何依婷：大家如心靈交流

她坦言二人相處很舒服兼說：「當靜下來跟他傾偈時，感覺令人很放鬆，每次溝通猶如心靈交流。」

被何依婷以「情緒價值滿分」來形容的林先生，似乎好合適當父親，對此何依婷也大表認同，她說：「他絕對是一個好爸爸，若小朋友犯錯甚或要見家長，他一定不會責備，反而會了解小朋友發生甚麼事，因為他是一個說道理的人。」

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