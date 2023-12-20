網絡熱話丨聖誕前夕疑遇「白撞黨」 突收神秘包裹資料全對　馬鞍山戶主落樓靠1招自保

聖誕節，不少人都會上網選購心水的禮物過聖誕。最近，有一名馬鞍山公屋的網民分享收到神秘包裹的經歷，他表示郵件上的個人資料均正確，送件人更是致電要求他下樓收件。事主在社交平台上分享他這次疑似被「送禮」行騙的遭遇，最後僅靠一招甩身。

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突收神秘包裹 事主用1招甩身

事主於Facebook群組「馬鞍山之友2.0」發帖分享事件。他表示事發當天早上8時，先是收到一名自稱來自美容公司的女子的來電。兩小時後，於11時20再次收到同樣為「9078」開頭的號碼打來，這次來電人不但能講出事主的全名和地址，更要求他下樓收件。事主起疑，因為他並沒購買任何東西。為了保護自己，他以一方法脫身。他先是要求送貨人於大堂交收，並在保安面前詢問他。事主檢查送貨單上寫有「檢測用品」和「已付」，不過他並未簽收。

對於沒有購物但卻有包裹簽收的情況甚為奇怪，不過送貨人只表示近期出現好多「檢測劑」的送貨單。事後，事主提醒各位要小心這類詐騙的情況。

▲ 事主收到的神秘包裹上個人資料全對。（照片來自Facebook群組：馬鞍山之友 2.0）

有網民對此表示，過往有公司會把倉底的商品寄送出去，當簽收後便會再給賬單要求收錢；另亦有人遭遇相同情況，若與送貨人員表示沒有下單購物，貨件便會退回發貨公司。

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責任編輯：王明芳