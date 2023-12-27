恐怖意外｜「鯊魚夾」變兇器　女子遇車禍被插後腦　救援人員警告：一種材質勿選戴

▲ 「鯊魚夾」變兇器，女子遇車禍被插後腦，救援人員警告：一種材質勿選戴。

頭飾竟變兇器？内地一名女子近日遇到車禍，頭上佩戴的「鯊魚夾」竟直接插入後腦頭皮，需救援人員利用器械進行切割救治。事後救援人員警告，開車、乘車、運動時切勿佩戴鯊魚夾；如果平時要戴，亦要避免選擇一種材質，以減低危險性。

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據《都市快報》報道，浙江義烏市一名女子於本月16日凌晨1時44分發生車禍，期間被頭上佩戴的鯊魚夾直接插進後腦頭皮，且非常深入。

消防救援人員接報後，立即趕往現場進行救援。他們一邊安撫女子的情緒，一邊利用尖嘴鉗、剪刀等工具切割開鯊魚夾的彈簧圈扣。幾分鐘後，鯊魚夾被成功解開，醫護人員再繼續進行救治。

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消防救援人員表示，由於鯊魚夾的位置通常在腦後正中央，而人體後腦勺沒有太多的組織覆蓋，相對脆弱，在無意識跌倒或者遭遇其他意外的時候，鯊魚夾可能會致命。

他強調，在挑選鯊魚夾時，盡量不要選擇金屬材質的鯊魚夾；其次，在開車、乘車、運動時不要戴鯊魚夾；在浴室或一些易滑倒的場合，也不建議佩戴鯊魚夾。

5大頭部受傷後果

由於頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。 腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。 腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

出院後出現惡化徵兆立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

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