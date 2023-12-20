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【颱風】天文台熱帶氣旋名字投票　參與有機會收紀念品

社會 11:30 2023/12/20

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

（資料圖片）

由香港天文台（天文台）主辦的熱帶氣旋名字徵集活動的網上投票階段今日（20日）開始，市民可投票選出20個合適及具香港特色的熱帶氣旋名字。投票截止日期為明年1月7日，預計將於明年1月內公布結果，參與投票的市民有機會獲得天文台的精美紀念品。

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公眾早前於活動首階段提交的熱帶氣旋名字經整理及初步評選，共有40個名字入圍。活動現在進入次階段，市民可從入圍名單中，經網上投票選出20個合適及具香港特色的熱帶氣旋名字，網上投票網址為eforms.weather.gov.hk/tcname/index_uc.fm。得票最高的20個名字，將會加至中國香港的熱帶氣旋名字候補名單。

（天文台網頁截圖）



聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的颱風委員會自2000年開始，使用一套由區內14個成員提供具地方特色名字的名單，為西北太平洋及南海的熱帶氣旋命名，當中包括中國香港所提供的10個名字。當有熱帶氣旋因造成重大人命傷亡和經濟損失而被颱風委員會要求除名，提供該名字的成員會提交建議的替補名字供颱風委員會考慮。

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責任編輯：吳穎嵛


　　

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亞洲 颱風 編輯 天文台

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